«Μαντάμ Σουσού»: Η μουσική και τα τραγούδια της παράστασης κυκλοφορούν σε ψηφιακή έκδοση
Στο θεατρικό ανέβασμα του 1998 πρωταγωνιστούσαν τη Άννα Παναγιωτοπούλου, ο Σταύρος Παράβας και ο Νίκος Γαλανός
Ένα σημαντικό θεατρικό και μουσικό ντοκουμέντο, ένα έργο που σατίρισε όσο λίγα τη ματαιοδοξία, την κοινωνική επίδειξη και το αιώνιο κυνήγι μιας άλλης ζωής, η θρυλική θεατρική παράσταση «Μαντάμ Σουσού», με την μοναδικήΆννα Παναγιωτοπούλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιστρέφει μέσα από μια νέα ψηφιακή κυκλοφορία το «ΟΓΔΟΟ».
Η «Μαντάμ Σουσού», το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Ψαθά, που ανέβηκε το 1998 στο Θέατρο Βρετάνια, το οποίο έπαιζαν επίσης ο Σταύρος Παράβας και ο Νίκος Γαλανός, είχε «ντυθεί» με τη μουσική του Διονύση Τσακνή, και τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, σε μια δημιουργική συνάντηση που αποτύπωσε μουσικά τον σαρκασμό, την τρυφερότητα και τον ιδιαίτερο κόσμο της θρυλικής ηρωίδας.
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Η συγκεκριμένη έκδοση έχει ήδη κυκλοφορήσει σε βινύλιο , δίνοντας ξανά ζωή σε ένα πολύτιμο υλικό. Τώρα, η ψηφιακή κυκλοφορία έρχεται να κάνει αυτή την ιστορική ηχογράφηση προσβάσιμη σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό και σε μια νέα γενιά ακροατών.