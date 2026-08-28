«Μαντάμ Σουσού»: Η μουσική και τα τραγούδια της παράστασης κυκλοφορούν σε ψηφιακή έκδοση

ου ανέβηκε το 1998 στο Θέατρο Βρετάνια,

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Ένα σημαντικό θεατρικό και μουσικό ντοκουμέντο, ένα έργο που σατίρισε όσο λίγα τη ματαιοδοξία, την κοινωνική επίδειξη και το αιώνιο κυνήγι μιας άλλης ζωής, η θρυλική θεατρική παράσταση «», με την μοναδικήστον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιστρέφει μέσα από μια νέατο «ΟΓΔΟΟ».Η «Μαντάμ Σουσού», το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Ψαθά, πτο οποίο έπαιζαν επίσης οκαι ο, είχε «ντυθεί» με τη μουσική του, και τους στίχους της, σε μια δημιουργική συνάντηση που αποτύπωσε μουσικά τον σαρκασμό, την τρυφερότητα και τον ιδιαίτερο κόσμο της θρυλικής ηρωίδας.Η συγκεκριμένη έκδοση έχει ήδη κυκλοφορήσει σε βινύλιο , δίνοντας ξανά ζωή σε ένα πολύτιμο υλικό. Τώρα, η ψηφιακή κυκλοφορία έρχεται να κάνει αυτή την ιστορική ηχογράφηση προσβάσιμη σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό και σε μια νέα γενιά ακροατών.