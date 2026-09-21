Σαρωτική νίκη για το κόμμα που στηρίζει τον Πούτιν στις εκλογές για τη Δούμα

Πάνω από 57% η «Ενωμένη Ρωσία» – Η ψηφοφορία σημαδεύτηκε από επιθέσεις με drones και κυβερνοεπιθέσεις





Με καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων, η «Ενωμένη Ρωσία» συγκέντρωνε περίπου 57,5%-57,8%, αφήνοντας πολύ πίσω τα υπόλοιπα κόμματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα βρισκόταν περίπου στο 13,7%, ενώ το εθνικιστικό LDPR κινούνταν κοντά στο 9%.







Με βάση την εικόνα της καταμέτρησης και τις προβολές για τις μονοεδρικές περιφέρειες, η «Ενωμένη Ρωσία» αναμένεται να διατηρήσει πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων στη Δούμα, δηλαδή πάνω από 300 από τις συνολικά 450 έδρες.



Μια τέτοια πλειοψηφία επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την προώθηση συνταγματικών αλλαγών χωρίς να απαιτείται η στήριξη άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων.







Χωρίς αντιπολεμικό κόμμα στην ομοσπονδιακή κάλπη Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σε περιβάλλον όπου οι βασικές πολιτικές δυνάμεις που συμμετείχαν στηρίζουν, σε διαφορετικό βαθμό, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την πολεμική πολιτική της Μόσχας.



Το Γιάμπλακο, το μοναδικό κόμμα που είχε τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του τερματισμού του πολέμου, αποκλείστηκε από την ομοσπονδιακή εκλογική αναμέτρηση, αν και ορισμένοι υποψήφιοί του συμμετείχαν σε μονοεδρικές περιφέρειες.



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Πάνω από 1.000 drones την τελευταία ημέρα των εκλογών Η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας συνέπεσε με μία από τις μεγαλύτερες ουκρανικές αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου.



Περισσότερα από 1.000 drones εξαπολύθηκαν εναντίον ρωσικού εδάφους, με εκατοντάδες να κατευθύνονται προς τη Μόσχα. Ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για τη μεγαλύτερη έως σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της πρωτεύουσας.



Στην περιφέρεια της Μόσχας υπήρξαν νεκροί και τραυματίες, ενώ ζημιές υπέστησαν κατοικίες και μεγάλο διυλιστήριο. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε το Reuters, οι νεκροί στην περιοχή έφθασαν τους τρεις.



Με μεγάλη διαφορά προηγείται η « Ενωμένη Ρωσία » στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα να δείχνουν ότι το κόμμα που στηρίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της Κρατικής Δούμας . Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη υπό αυστηρά ελεγχόμενες πολιτικές συνθήκες, χωρίς συμμετοχή αντιπολεμικού κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ενώ η τελευταία ημέρα σημαδεύτηκε από μαζικές ουκρανικές επιθέσεις με drones και περισσότερα από 1.000 κύματα κυβερνοεπιθέσεων.Με καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων, η «Ενωμένη Ρωσία» συγκέντρωνε περίπου 57,5%-57,8%, αφήνοντας πολύ πίσω τα υπόλοιπα κόμματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα βρισκόταν περίπου στο 13,7%, ενώ το εθνικιστικό LDPR κινούνταν κοντά στο 9%.Νωρίτερα, exit poll του κρατικού Ρωσικού Κέντρου Έρευνας Κοινής Γνώμης (VCIOM) έδινε στην «Ενωμένη Ρωσία» 49,4%, στο Κομμουνιστικό Κόμμα 14,2% και στο LDPR 10,7%. Η διαφορά σε σχέση με την πραγματική καταμέτρηση οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για διαφορετικές πηγές και στάδια της εκλογικής διαδικασίας.Με βάση την εικόνα της καταμέτρησης και τις προβολές για τις μονοεδρικές περιφέρειες, η «Ενωμένη Ρωσία» αναμένεται να διατηρήσει πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων στη Δούμα, δηλαδή πάνω από 300 από τις συνολικά 450 έδρες.Μια τέτοια πλειοψηφία επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την προώθηση συνταγματικών αλλαγών χωρίς να απαιτείται η στήριξη άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων.Οι εκλογές ήταν οι πρώτες για την Κρατική Δούμα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και πραγματοποιήθηκαν επίσης σε ουκρανικά εδάφη τα οποία ελέγχει η Ρωσία και έχει ανακοινώσει ότι προσαρτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αναγνωρίζει την ενσωμάτωση των κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσία.Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σε περιβάλλον όπου οι βασικές πολιτικές δυνάμεις που συμμετείχαν στηρίζουν, σε διαφορετικό βαθμό, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την πολεμική πολιτική της Μόσχας.Το Γιάμπλακο, το μοναδικό κόμμα που είχε τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του τερματισμού του πολέμου, αποκλείστηκε από την ομοσπονδιακή εκλογική αναμέτρηση, αν και ορισμένοι υποψήφιοί του συμμετείχαν σε μονοεδρικές περιφέρειες.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη πριν από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας καταγγείλει «συστηματική και θεσμοποιημένη καταστολή», υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές αρχές απέκλεισαν δημοκρατικές αντιπολιτευτικές δυνάμεις και περιόρισαν την πραγματική επιλογή των ψηφοφόρων.Η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας συνέπεσε με μία από τις μεγαλύτερες ουκρανικές αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου.Περισσότερα από 1.000 drones εξαπολύθηκαν εναντίον ρωσικού εδάφους, με εκατοντάδες να κατευθύνονται προς τη Μόσχα. Ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για τη μεγαλύτερη έως σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της πρωτεύουσας.Στην περιφέρεια της Μόσχας υπήρξαν νεκροί και τραυματίες, ενώ ζημιές υπέστησαν κατοικίες και μεγάλο διυλιστήριο. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε το Reuters, οι νεκροί στην περιοχή έφθασαν τους τρεις.

Παράλληλα, ουκρανικό drone έπληξε λεωφορείο σε τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας που ελέγχεται από τη Ρωσία, με τις ρωσικές αρχές να αναφέρουν δύο νεκρούς, μεταξύ των οποίων εργαζόμενος της εκλογικής επιτροπής.



Η Μόσχα υποστήριξε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο να επηρεάσουν ή να διαταράξουν την εκλογική διαδικασία.



Η Μόσχα προαναγγέλλει αντίποινα Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι, ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα «συνεχίσουν και θα εντείνουν» τα πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του ότι τα ουκρανικά πλήγματα είχαν «πολύ σημαντικό αντίκτυπο» στην περιφέρεια της Μόσχας, αναφέροντας ότι χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία και τα logistics.



Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση του πολέμου. Ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησε ιδέες για «μέτρα αποκλιμάκωσης» και συμφώνησε να συναντηθεί στη Νέα Υόρκη.



Πάνω από 1.000 κύματα κυβερνοεπιθέσεων Παράλληλα με τις επιθέσεις με drones, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα που συνδέονται με τις εκλογές δέχθηκαν περισσότερα από 1.000 κύματα επιθέσεων DDoS.



Η επικεφαλής της Επιτροπής, Έλα Παμφίλοβα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από «ιδιαίτερα επαγγελματικές και καλά συντονισμένες ομάδες» που χρησιμοποίησαν ακόμη και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Μίλησε επίσης για «ενδείξεις ουκρανικής ανάμιξης», χωρίς να παρουσιάσει δημόσια αποδεικτικά στοιχεία.



Η ψηφοφορία διεξήχθη παράλληλα σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων για τη ρωσική κοινωνία, λόγω των δυτικών κυρώσεων, των επαναλαμβανόμενων ουκρανικών επιδρομών, των προβλημάτων στην αγορά καυσίμων και των περιορισμών στη λειτουργία του διαδικτύου σε ορισμένες περιοχές.



Διαδηλώσεις Ρώσων στο εξωτερικό Στο Βερολίνο, όπου ζει μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ρώσων του εξωτερικού, υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν έξω από τη ρωσική πρεσβεία φωνάζοντας συνθήματα όπως «Η Ρωσία θα ελευθερωθεί» και «όχι στον πόλεμο».



Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στο Λονδίνο, όπου περίπου εκατό διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη ρωσική πρεσβεία, ορισμένοι με ουκρανικές σημαίες και πλακάτ κατά του Πούτιν.



Μέσα στη Ρωσία, ψηφοφόροι που μίλησαν σε διεθνή μέσα εξέφρασαν κυρίως ανησυχίες για το κόστος ζωής. Ένας 63χρονος συνταξιούχος στη Μόσχα δήλωσε ότι ψήφισε τους κομμουνιστές επειδή η σύνταξή του «δεν φτάνει για να ζήσει», ενώ νεότερος ψηφοφόρος είπε ότι επέλεξε τους «Νέους Ανθρώπους» επειδή δεν ήθελε να στηρίξει την «Ενωμένη Ρωσία».



Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει τα επόμενα επίσημα προκαταρκτικά αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση μεγαλύτερου μέρους της καταμέτρησης, με την εικόνα πάντως να δείχνει ήδη ευρεία επικράτηση της «Ενωμένης Ρωσίας» και διατήρηση της κυριαρχίας της στη νέα Δούμα.