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Βουτιά στη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μόλις 12 το Σαββατοκύριακο
Βουτιά στη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μόλις 12 το Σαββατοκύριακο
Από 35 πλοία το προηγούμενο διήμερο, η κίνηση υποχώρησε στα 12 καθώς ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο
Νέα μεγάλη πτώση καταγράφεται στην εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς μόλις 12 εμπορικά πλοία πέρασαν από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα το Σάββατο και την Κυριακή. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαν καταγραφεί 35 διελεύσεις, με την ένταση στον Κόλπο να παραμένει υψηλή και τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να έχουν ουσιαστικά παγώσει.
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που περιήλθαν σε γνώση του Reuters, ο αριθμός των διελεύσεων μειώθηκε αισθητά μέσα σε μία εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η εμπορική κίνηση μέσω του Ορμούζ εξακολουθεί να κινείται πολύ χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.
Η εικόνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιβράδυνση της ναυσιπλοΐας στο στενό. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί ακόμη και μόλις τρεις ή τέσσερις διελεύσεις εμπορικών πλοίων ημερησίως, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο των προηγούμενων ημερών.
Αρκετά εμπορικά πλοία επιλέγουν να διέρχονται από την περιοχή έχοντας απενεργοποιημένο το Automatic Identification System (AIS), το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης που μεταδίδει μέσω δορυφόρου στοιχεία για τη θέση, την πορεία και την ταυτότητα ενός πλοίου.
Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται προκειμένου να περιοριστεί η δυνατότητα εντοπισμού των πλοίων και, κατά συνέπεια, ο κίνδυνος να αποτελέσουν στόχο σε μια περιοχή όπου η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Τα πλοία που κινούνται με κλειστούς αναμεταδότες δεν καταγράφονται πλήρως στα συμβατικά δεδομένα παρακολούθησης.
Το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως. Πριν από τον πόλεμο, μέσω του περάσματος διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ οι συνεχιζόμενες διαταραχές έχουν αυξήσει την ανησυχία για τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.
Οι επιπτώσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές και σε μεγάλους παραγωγούς της περιοχής. Η QatarEnergy προειδοποίησε ότι η κρίση στο Ορμούζ μπορεί να καθυστερήσει επενδυτικά σχέδια επέκτασης, καθώς δυσκολεύεται η μεταφορά εξοπλισμού και παραμένει περιορισμένη η παραγωγή και εξαγωγή LNG.
Η συνεχιζόμενη μείωση των διελεύσεων δείχνει ότι, παρά τις κατά διαστήματα ενδείξεις ανάκαμψης της εμπορικής κίνησης, η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη στις στρατιωτικές και διπλωματικές εξελίξεις στην περιοχή.
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που περιήλθαν σε γνώση του Reuters, ο αριθμός των διελεύσεων μειώθηκε αισθητά μέσα σε μία εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η εμπορική κίνηση μέσω του Ορμούζ εξακολουθεί να κινείται πολύ χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.
Η εικόνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιβράδυνση της ναυσιπλοΐας στο στενό. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί ακόμη και μόλις τρεις ή τέσσερις διελεύσεις εμπορικών πλοίων ημερησίως, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο των προηγούμενων ημερών.
Πλοία κινούνται με κλειστό το AISΤα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται πάντως να μην αποτυπώνουν το σύνολο της πραγματικής κίνησης.
Αρκετά εμπορικά πλοία επιλέγουν να διέρχονται από την περιοχή έχοντας απενεργοποιημένο το Automatic Identification System (AIS), το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης που μεταδίδει μέσω δορυφόρου στοιχεία για τη θέση, την πορεία και την ταυτότητα ενός πλοίου.
Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται προκειμένου να περιοριστεί η δυνατότητα εντοπισμού των πλοίων και, κατά συνέπεια, ο κίνδυνος να αποτελέσουν στόχο σε μια περιοχή όπου η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Τα πλοία που κινούνται με κλειστούς αναμεταδότες δεν καταγράφονται πλήρως στα συμβατικά δεδομένα παρακολούθησης.
Σε αδιέξοδοοι συνομιλίες ΗΠΑ και ΙράνΗ νέα πτώση της κίνησης καταγράφεται ενώ οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.
Το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως. Πριν από τον πόλεμο, μέσω του περάσματος διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ οι συνεχιζόμενες διαταραχές έχουν αυξήσει την ανησυχία για τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.
Οι επιπτώσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές και σε μεγάλους παραγωγούς της περιοχής. Η QatarEnergy προειδοποίησε ότι η κρίση στο Ορμούζ μπορεί να καθυστερήσει επενδυτικά σχέδια επέκτασης, καθώς δυσκολεύεται η μεταφορά εξοπλισμού και παραμένει περιορισμένη η παραγωγή και εξαγωγή LNG.
Η συνεχιζόμενη μείωση των διελεύσεων δείχνει ότι, παρά τις κατά διαστήματα ενδείξεις ανάκαμψης της εμπορικής κίνησης, η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη στις στρατιωτικές και διπλωματικές εξελίξεις στην περιοχή.
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