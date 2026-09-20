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Η πόλη Κότορ του Μαυροβουνίου μετατρέπεται σε υπαίθρια γκαλερί γεμάτη φως
Η πόλη Κότορ του Μαυροβουνίου μετατρέπεται σε υπαίθρια γκαλερί γεμάτη φως
Υπαίθριες εκθέσεις τέχνης αξιοποιούν το μοναδικό σκηνικό περιβάλλον των παλατιών στο 9o Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης «Shining Palaces»
To 9o Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης «Shining Palaces» (Λαμπερά Παλάτια), διοργανώνεται σήμερα στην πόλη Κότορ του Μαυροβουνίου, στην Πλατεία των Όπλων από τη Δημοτική Πινακοθήκη.
«Το Φεστιβάλ είναι σχεδιασμένο ως μια σειρά υπαίθριων εκθέσεων τέχνης, που αξιοποιούν το μοναδικό σκηνικό περιβάλλον των παλατιών του Κότορ, τα οποία --χάρη σε οπτικοακουστικές προβολές-- θα λάμψουν ως μνημειώδεις καμβάδες σύγχρονης τέχνης. Η μοναδική καλλιτεχνική εκδήλωση στοχεύει στην προώθηση και την ανάδειξη των καλών τεχνών μέσα από σύγχρονες μορφές έκφρασης» αναφέρεται σε ανακοίνωσή της Πινακοθήκη της Πόλης του Κότορ.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 18 ανεξάρτητες οπτικοακουστικές παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς εικαστικούς καλλιτέχνες, οι οποίες θα προβάλλονται απευθείας στις προσόψεις των κτιρίων και των ενετικών Παλατιών της Παλιάς Πόλης.
Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν 18 καλλιτέχνες από το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Τουρκία, τη Γερμανία, την Αλβανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, γεγονός που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή σημασία και την πολιτισμική πολυμορφία της εκδήλωσης..
Κατά τον Μεσαίωνα, το Κότορ, φυσικό λιμάνι στις ακτές της Αδριατικής, στον κόλπο Μπόκα Κότορσκα στο Μαυροβούνιο, αποτελούσε σημαντικό καλλιτεχνικό και εμπορικό κέντρο, με τις δικές του φημισμένες σχολές λιθοδομής και αγιογραφίας. Πολλά από τα μνημεία (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ρωμανικών εκκλησιών και των τειχών της πόλης) υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 1979, ωστόσο η πόλη αποκαταστάθηκε, σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια της UNESCO.
«Το Φεστιβάλ είναι σχεδιασμένο ως μια σειρά υπαίθριων εκθέσεων τέχνης, που αξιοποιούν το μοναδικό σκηνικό περιβάλλον των παλατιών του Κότορ, τα οποία --χάρη σε οπτικοακουστικές προβολές-- θα λάμψουν ως μνημειώδεις καμβάδες σύγχρονης τέχνης. Η μοναδική καλλιτεχνική εκδήλωση στοχεύει στην προώθηση και την ανάδειξη των καλών τεχνών μέσα από σύγχρονες μορφές έκφρασης» αναφέρεται σε ανακοίνωσή της Πινακοθήκη της Πόλης του Κότορ.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 18 ανεξάρτητες οπτικοακουστικές παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς εικαστικούς καλλιτέχνες, οι οποίες θα προβάλλονται απευθείας στις προσόψεις των κτιρίων και των ενετικών Παλατιών της Παλιάς Πόλης.
Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν 18 καλλιτέχνες από το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Τουρκία, τη Γερμανία, την Αλβανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, γεγονός που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή σημασία και την πολιτισμική πολυμορφία της εκδήλωσης..
Κατά τον Μεσαίωνα, το Κότορ, φυσικό λιμάνι στις ακτές της Αδριατικής, στον κόλπο Μπόκα Κότορσκα στο Μαυροβούνιο, αποτελούσε σημαντικό καλλιτεχνικό και εμπορικό κέντρο, με τις δικές του φημισμένες σχολές λιθοδομής και αγιογραφίας. Πολλά από τα μνημεία (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ρωμανικών εκκλησιών και των τειχών της πόλης) υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 1979, ωστόσο η πόλη αποκαταστάθηκε, σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια της UNESCO.
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