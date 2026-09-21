Δεν κλείνει το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle, ανατράπηκε η απόφαση για «λουκέτο» το 2027
Δεν κλείνει το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle, ανατράπηκε η απόφαση για «λουκέτο» το 2027
Η ιστορική ελληνική υπηρεσία θα συνεχίσει από την 1η Ιανουαρίου σε περιορισμένη μορφή, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου
Συνεχίζει τη λειτουργία του το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle, καθώς το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του γερμανικού διεθνούς δικτύου ανέτρεψε ομόφωνα την προηγούμενη απόφαση που προέβλεπε την κατάργησή του από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η ελληνική υπηρεσία, με ιστορία 62 ετών, θα παραμείνει ενεργή, αν και σε περιορισμένη μορφή, στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού της DW.
Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Παρασκευής και βάζει τέλος, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, στο ενδεχόμενο πλήρους κατάργησης του Ελληνικού Προγράμματος, το οποίο είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στο πλαίσιο περικοπών και αλλαγών στη λειτουργία της Deutsche Welle.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2027 σε περιορισμένη μορφή, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της γλωσσικής πολυμορφίας για τη διεθνή παρουσία του οργανισμού.
Η DW εξακολουθεί να θεωρεί ότι το ελληνικό πρόγραμμα έχει σημαντικό ρόλο στη διάδοση γερμανικών και ευρωπαϊκών προοπτικών προς το διεθνές κοινό.
Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης, ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, Καρλ Γιούστεν, στάθηκε στις ταχύτατες διεθνείς εξελίξεις και στην ανάγκη διατήρησης ενός ισχυρού διεθνούς ενημερωτικού οργανισμού.
Όπως ανέφερε, «ο κόσμος αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς», γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη την παρουσία μιας Deutsche Welle η οποία προσφέρει στους πολίτες σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητη ενημέρωση και προσανατολισμό.
Στόχος του μετασχηματισμού είναι η δημιουργία πιο αποδοτικών δομών, η στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών γλωσσικών συντακτικών τμημάτων και η καλύτερη αξιοποίηση των κοινών δημοσιογραφικών πόρων.
Σύμφωνα με τον Καρλ Γιούστεν, οι πρώτες εμπειρίες από αυτή τη διαδικασία δείχνουν ότι το νέο μοντέλο μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια δράσης, όπως αποτυπώνεται και στην απόφαση να διατηρηθεί η ελληνόφωνη υπηρεσία.
Ο ίδιος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι για να μπορέσει η Deutsche Welle να εκπληρώσει μακροπρόθεσμα τη διεθνή δημοσιογραφική της αποστολή χρειάζεται «αξιόπιστη και διαρκή οικονομική βάση».
Η προοπτική κατάργησης είχε προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, λόγω της ιστορικής παρουσίας της ελληνικής υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί εδώ και 62 χρόνια και είχε αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό κοινό ήδη από την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974.
Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Παρασκευής και βάζει τέλος, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, στο ενδεχόμενο πλήρους κατάργησης του Ελληνικού Προγράμματος, το οποίο είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στο πλαίσιο περικοπών και αλλαγών στη λειτουργία της Deutsche Welle.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2027 σε περιορισμένη μορφή, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της γλωσσικής πολυμορφίας για τη διεθνή παρουσία του οργανισμού.
Η DW εξακολουθεί να θεωρεί ότι το ελληνικό πρόγραμμα έχει σημαντικό ρόλο στη διάδοση γερμανικών και ευρωπαϊκών προοπτικών προς το διεθνές κοινό.
Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης, ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, Καρλ Γιούστεν, στάθηκε στις ταχύτατες διεθνείς εξελίξεις και στην ανάγκη διατήρησης ενός ισχυρού διεθνούς ενημερωτικού οργανισμού.
Όπως ανέφερε, «ο κόσμος αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς», γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη την παρουσία μιας Deutsche Welle η οποία προσφέρει στους πολίτες σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητη ενημέρωση και προσανατολισμό.
Ο μετασχηματισμός της DW και το σχέδιο για το 2035Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή του στο στρατηγικό σχέδιο «DW 2035», μέσω του οποίου ο γερμανικός οργανισμός επιδιώκει να προσαρμόσει τη λειτουργία του στις νέες οικονομικές και δημοσιογραφικές συνθήκες.
Στόχος του μετασχηματισμού είναι η δημιουργία πιο αποδοτικών δομών, η στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών γλωσσικών συντακτικών τμημάτων και η καλύτερη αξιοποίηση των κοινών δημοσιογραφικών πόρων.
Σύμφωνα με τον Καρλ Γιούστεν, οι πρώτες εμπειρίες από αυτή τη διαδικασία δείχνουν ότι το νέο μοντέλο μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια δράσης, όπως αποτυπώνεται και στην απόφαση να διατηρηθεί η ελληνόφωνη υπηρεσία.
Ο ίδιος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι για να μπορέσει η Deutsche Welle να εκπληρώσει μακροπρόθεσμα τη διεθνή δημοσιογραφική της αποστολή χρειάζεται «αξιόπιστη και διαρκή οικονομική βάση».
Ανατροπή της απόφασης του ΦεβρουαρίουΗ εξέλιξη ανατρέπει πλήρως την απόφαση που είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Πρόγραμμα επρόκειτο να σταματήσει οριστικά τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο ευρύτερων περικοπών μετά τη μείωση της χρηματοδότησης της DW.
Η προοπτική κατάργησης είχε προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, λόγω της ιστορικής παρουσίας της ελληνικής υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί εδώ και 62 χρόνια και είχε αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό κοινό ήδη από την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974.
Με τη νέα απόφαση, το Ελληνικό Πρόγραμμα παραμένει τελικά μέρος της Deutsche Welle και μετά το 2026, αλλά με προσαρμοσμένη και περιορισμένη δομή στο πλαίσιο του νέου μοντέλου λειτουργίας του οργανισμού.
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