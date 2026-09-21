Δεν κλείνει το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle, ανατράπηκε η απόφαση για «λουκέτο» το 2027

Η ιστορική ελληνική υπηρεσία θα συνεχίσει από την 1η Ιανουαρίου σε περιορισμένη μορφή, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου