Άννα Βαγενά για τη βράβευση από το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης: Αισθάνομαι περήφανη και χαρούμενη

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο νησί για πέμπτη διαδοχική χρονιά και θα διαρκέσει έως τις 26 Σεπτεμβρίου





Η έναρξη του Φεστιβάλ, που έγινε με λαμπρότητα την Πέμπτη 17/9, ανέδειξε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός: Τη βράβευση της ηθοποιού, συγγραφέα και σκηνοθέτιδας







Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, στις 26 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από την απονομή των Βραβείων Θεατρικού Διαγωνισμού, θα τιμηθεί για τη συνολική προσφορά του στο θέατρο και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου.



Το Φεστιβάλ Για εννέα ημέρες, το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματικοί θίασοι από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Κεντρική θέση στη διοργάνωση κατέχει το Διαγωνιστικό Τμήμα Θεατρικών Ντουέτων, στο οποίο δέκα επιλεγμένες ομάδες διαγωνίζονται με πρωτότυπες παραστάσεις εμπνευσμένες από την Οδύσσεια και τη φετινή θεματική «Τοπίο - Σώμα». Η ομάδα που θα αποσπάσει το πρώτο βραβείο θα λάβει χρηματικό έπαθλο, ενισχύοντας έμπρακτα τη δημιουργική πορεία και την καλλιτεχνική εξέλιξη νέων δημιουργών.











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Ακολουθεί το (υπόλοιπο) πρόγραμμα του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης 2026:



Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου



Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης επέστρεψε στο νησί του Οδυσσέα για πέμπτη διαδοχική χρονιά. Έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026, το Φεστιβάλ επανέρχεται ακόμα πιο πλούσιο τόσο σε διάρκεια όσο και σε εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτις Αθηνά Αρσένη, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών.Η έναρξη του Φεστιβάλ, που έγινε με λαμπρότητα την Πέμπτη 17/9, ανέδειξε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός: Τη βράβευση της ηθοποιού, συγγραφέα και σκηνοθέτιδας Άννας Βαγενά για τη διαχρονική συμβολή της στον ελληνικό πολιτισμό. «Αισθάνομαι περήφανη και χαρούμενη γι’ αυτήν τη βράβευση γιατί θεωρώ αυτό το φεστιβάλ έναν πολύ έγκυρο και σημαντικό θεατρικό θεσμό», δήλωσε η Άννα Βαγενά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με την ευκαιρία, θελήσαμε να μάθουμε ποιους από τους θεατρικούς «σταθμούς» της θεωρεί πιο σημαντικούς και γιατί;«Από όλους τους ρόλους μου ξεχωρίζω την Λενάκη από τον ‘Γάμο’ της Βάσας Σολωμού Ξανθάκη, μια ηρωίδα που μιλά για το θάρρος της Ελληνίδας μάνας και αγρότισσας. Υπήρξε μεγάλη μου θεατρική επιτυχία. Επίσης, ξεχωρίζω την ‘Αγγέλα Παπάζογλου’, του Γιώργη Παπάζογλου που ερμηνεύω επί 27 συνεχόμενα χρόνια, η μακροβιότερη παράσταση στην Ελλάδα με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Τέλος, ξεχωρίζω την Ρήνα, από το ‘Γάλα’ του Βασίλη Κατσικονούρη, μια τεράστια θεατρική επιτυχία που την παρακολούθησαν περίπου ένα εκατομμύριο θεατές», σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Άννα Βαγενά. Όσο για την παράσταση που θέλει να ανεβάσει ή τον ρόλο που επιθυμεί να ενσαρκώσει στο μέλλον, ακόμα και αν δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της, μας απάντησε: «Θα ήθελα να ερμηνεύσω Τσέχωφ, έναν συγγραφέα που λατρεύω και δεν αξιώθηκα να ερμηνεύσω ως τώρα. Και συγκεκριμένα την Αρκάντινα από τον Γλάρο».Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, στις 26 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από την απονομή των Βραβείων Θεατρικού Διαγωνισμού, θα τιμηθεί για τη συνολική προσφορά του στο θέατρο και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου.Για εννέα ημέρες, το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματικοί θίασοι από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Κεντρική θέση στη διοργάνωση κατέχει το Διαγωνιστικό Τμήμα Θεατρικών Ντουέτων, στο οποίο δέκα επιλεγμένες ομάδες διαγωνίζονται με πρωτότυπες παραστάσεις εμπνευσμένες από την Οδύσσεια και τη φετινή θεματική «Τοπίο - Σώμα». Η ομάδα που θα αποσπάσει το πρώτο βραβείο θα λάβει χρηματικό έπαθλο, ενισχύοντας έμπρακτα τη δημιουργική πορεία και την καλλιτεχνική εξέλιξη νέων δημιουργών.Παράλληλα, το Φεστιβάλ διευρύνει τον διακαλλιτεχνικό του χαρακτήρα, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του δράσεις κινηματογράφου, φωτογραφίας, μουσικής και χορού, ενισχύοντας τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις τέχνες.Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2026 συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ιθάκης, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές, Ερευνητικές και Παιδαγωγικές Εφαρμογές» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2026 υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.Ακολουθεί το (υπόλοιπο) πρόγραμμα του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης 2026:

10:00 «Δέντρο η Ιθάκη, κλαδιά τα σώματα μας, από τις ρίζες της μνήμης στην άνθιση του σώματος» Έναρξη 8 ήμερου σεμιναρίου με την καθοδήγηση του ηθοποιού, σκηνοθέτη και μουσικού Κώστα Γάκη.



20:30 «Κυρίες και Κύριοι, από δω για τα Αέρια» σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργοσόπουλου.



Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου



18:00 «Ηχοτοπίο Άσκοπης Μετακίνησης» Ηχητική περιπατική performance και βιωματικό workshop με τις Μελίσσα Κωτσάκη και Βίκυ Αδάμου.



20:30 Κινηματογράφος/ Προβολή της ταινίας «Mauthausen» των Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανιήλ.



Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου



9:30 Έναρξη 4ήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου θεατρικής αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού από φοιτήτριες της θεατρικής ομάδας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Κιβωτός Ονείρου».



10:00 Έναρξη 5ήμερου σεμιναρίου για εφήβους «Το όνομα μου: Οδυσσέας» με τη Νατάσα Φαίη Κοσμίδου.



19:30 «Κοιμούνται τα ψάρια;» του Γενς Ράσκε με την Ευγενία Δημητροπούλου.



21:00 «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη



Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου



10:30 Παράσταση για παιδιά «Η Πριγκίπισσα έ[μ]πλεξε» από την θεατρική ομάδα «Μπαγαμπόντο» (Βαθύ)



18:30 Φωτογραφία/ Αφιέρωμα στον Λευτέρη Βογιατζή - Κώστας Ορδόλης.



19:30 Σύγχρονος Χορός / «Η μάντρα» Βιντεοσκοπημένη χορογραφία - Ασημίνα Μιχελάκου.



20:30 Κινηματογράφος/ «No Other Land» - Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, and Rachel Szor.



Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου



10:30 Παράσταση για παιδιά «Η Πριγκίπισσα έ[μ]πλεξε» από την θεατρική ομάδα «Μπαγαμπόντο» (Σταυρός)



19:00 Παρουσίαση - Ομιλία/ Nebojsha Jovanovik



Festival director- International Film Festival Kinenova.



20:30 «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάι, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Δημήτρη Πλειώνη.



Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου



18:30 Στρογγυλό τραπέζι πάνω στη θεματική του φεστιβάλ «Τοπίο - Σώμα»



20:30 «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου



Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου



19:30 Διασκευάζοντας Καβάφη / ποιητική performance των φοιτητριών και φοιτητών του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημιουργική γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες, καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρμογές» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.



20:30 Θεατρικός Διαγωνισμός.



(8λεπτα θεατρικά ντουέτα)



Oι Αλκίππιοι (Νικόλας Πλασκασοβίτης- Μαντώ Χουλιάρα)



Αλκυονιδες (Ελενη Αβραμιώτη - Λιντα Παπαδοπούλου)



Bloom (Γιούλη Λεπιντζή - Εμμανουέλα Μαρκογιαννάκη)



Οι Δέσμιοι (Αλέξανδρος Βερούτης - Γιώργος Γιαννίτσιος)



Echoes (Ιωάννα Ζουμπορλή - Ειρήνη Πισαρη)



«ifάδες», (Ιφιγένεια Καραμουχτάρη-Πηνελόπη Τσιμούρτου)



Κατά-ραμμενες (Ειρήνη Ελευθερία Καρανάση - Κατερίνα Παναγιώτου)



Οι Καλλιπλόκαμποι (Δημήτρης Ουσταμπασίδης - Παναγιώτης Πριναράκης)



Μimesis (Μάρω Ρουμελιώτη - Γιώργος Σέρβος)



ΡΥΑΚΙ (Αναστασία Ανωμήτρη - Κυριακή Ναυπλιώτη)



Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου



11:00 Επιστροφή του Διόνυσου: Η μέθοδος του Θεόδωρου Τερζόπουλου από τον Σταύρο Παπαδόπουλο.



20:00 Τελική παρουσίαση εφηβικού σεμιναρίου της Νατάσας Φαίης Κοσμίδου.



20:30 Τελική performance αποτέλεσμα του σεμιναρίου του Κώστα Γάκη.



21:00 Βράβευση Θεόδωρου Τερζόπουλου



21:30 Απονομή Βραβείων Θεατρικού Διαγωνισμού



Λήξη Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης 2026



Πηγή φωτογραφιών: Δελτίο Τύπου Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης