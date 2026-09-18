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Ρομέν Γαβράς: Συνάντηση με το ελληνικό κοινό στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
Ρομέν Γαβράς: Συνάντηση με το ελληνικό κοινό στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας του ταινίας
Στο πλαίσιο της πανελλήνιας πρεμιέρας της τελευταίας του ταινίας μεγάλου μήκους «Sacrifice»(«Θυσία»), που θα βγει στις αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου, ο ελληνικής καταγωγής Γάλλος δημιουργός Ρομέν Γαβράς ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στις 4 Οκτωβρίου, από τις 18:00 – έως τις 20:00 για ένα masterclass πάνω στην ακατέργαστη ενέργεια του σινεμά, τη δύναμη της μουσικής και τις εικόνες που μένουν, που συντονίζει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος.
Αυτή η συνάντηση θα προσφέρει μια σε βάθος εξερεύνηση της προσέγγισής του στη δημιουργική διαδικασία και της φιλμογραφίας του, από το κινηματογραφικό ντεμπούτο του, «Our Day Will Come», με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Βενσάν Κασέλ, μέχρι τη σύγχρονη τραγωδία με τίτλο «Athena» και από το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι «Gosh» του Jamie XX μέχρι το επικό και ασυμβίβαστο «Gener8ion».
Πώς εμπνέεται τις δυναμικές εικόνες του; Πώς χτίζει τους δυστοπικούς κόσμους του; Πώς επιλέγει τους χαρακτήρες που επιθυμεί να κινηματογραφήσει;
Στο masterclass θα προβληθεί οπτικό υλικό, πυροδοτώντας μια δημιουργική και γόνιμη συζήτηση για τη δύναμη του σινεμά και την επιδραστικότητα της εικόνας.
Η νέα ταινία
Το «Sacrifice»(«Θυσία») είναι μια σατιρική περιπέτεια δράσης με εκρηκτικές εικόνες και ένα all-star καστ: Άνια Τέιλορ – Τζόι, Κρις Έβανς, Βενσάν Κασέλ, Σάκμα Χάγιεκ, Τζον Μάλκοβιτς και Charli XCX.
Σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, μια ριζοσπαστικοποιημένη ομάδα οικοτρομοκρατών εισβάλλει με σκοπό να πραγματοποιήσει μια τελετουργική θυσία. Με οδηγό μια μυστηριώδη προφητεία, η Τζόαν (Anya Taylor-Joy) και τα αδέρφια της πιστεύουν πως έχουν αναλάβει το καθήκον να εξαγνίσουν τον πλανήτη. Ανάμεσα στους ομήρους τους βρίσκονται ένας κινηματογραφικός σταρ, ένας ψυχρός δισεκατομμυριούχος και μια περφόρμερ. Καθώς η βραδιά βυθίζεται στο χάος, αρχίζουν να συγχέονται τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την επιτέλεση, την πίστη και την ερμηνεία, τη σωτηρία και τη θυσία.
Αυτή η συνάντηση θα προσφέρει μια σε βάθος εξερεύνηση της προσέγγισής του στη δημιουργική διαδικασία και της φιλμογραφίας του, από το κινηματογραφικό ντεμπούτο του, «Our Day Will Come», με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Βενσάν Κασέλ, μέχρι τη σύγχρονη τραγωδία με τίτλο «Athena» και από το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι «Gosh» του Jamie XX μέχρι το επικό και ασυμβίβαστο «Gener8ion».
Πώς εμπνέεται τις δυναμικές εικόνες του; Πώς χτίζει τους δυστοπικούς κόσμους του; Πώς επιλέγει τους χαρακτήρες που επιθυμεί να κινηματογραφήσει;
Στο masterclass θα προβληθεί οπτικό υλικό, πυροδοτώντας μια δημιουργική και γόνιμη συζήτηση για τη δύναμη του σινεμά και την επιδραστικότητα της εικόνας.
Η νέα ταινία
Το «Sacrifice»(«Θυσία») είναι μια σατιρική περιπέτεια δράσης με εκρηκτικές εικόνες και ένα all-star καστ: Άνια Τέιλορ – Τζόι, Κρις Έβανς, Βενσάν Κασέλ, Σάκμα Χάγιεκ, Τζον Μάλκοβιτς και Charli XCX.
Σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, μια ριζοσπαστικοποιημένη ομάδα οικοτρομοκρατών εισβάλλει με σκοπό να πραγματοποιήσει μια τελετουργική θυσία. Με οδηγό μια μυστηριώδη προφητεία, η Τζόαν (Anya Taylor-Joy) και τα αδέρφια της πιστεύουν πως έχουν αναλάβει το καθήκον να εξαγνίσουν τον πλανήτη. Ανάμεσα στους ομήρους τους βρίσκονται ένας κινηματογραφικός σταρ, ένας ψυχρός δισεκατομμυριούχος και μια περφόρμερ. Καθώς η βραδιά βυθίζεται στο χάος, αρχίζουν να συγχέονται τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την επιτέλεση, την πίστη και την ερμηνεία, τη σωτηρία και τη θυσία.
Το Onassis Culture συμμετέχει στο αγγλόφωνο ντεμπούτο του Ελληνογάλλου σκηνοθέτη, συνεχίζοντας τη δημιουργική συνεργασία που ξεκίνησε με τα «Gener8ion» και «Athena».
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