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Το KinoFest επιστρέφει στην Achaia Clauss: Το γερμανόφωνο σινεμά ταξιδεύει ξανά στην Πάτρα με πρεμιέρες, δράσεις και διεθνείς δημιουργούς
Το KinoFest επιστρέφει στην Achaia Clauss: Το γερμανόφωνο σινεμά ταξιδεύει ξανά στην Πάτρα με πρεμιέρες, δράσεις και διεθνείς δημιουργούς
Το φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου επιστρέφει για 7η χρονιά στον εμβληματικό χώρο της Achaia Clauss στην Πάτρα από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Το KinoFest - Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου επιστρέφει για 7η χρονιά στην Πάτρα, από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, μετατρέποντας για ακόμη μία φορά την ιστορική Achaia Clauss σε θερινό σινεμά: έναν τόπο συνάντησης του κινηματογράφου, της τέχνης, της εκπαίδευσης και του ευρωπαϊκού πολιτιστικού διαλόγου.
Το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στον σύγχρονο γερμανόφωνο κινηματογράφο παρουσιάζει ταινίες από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο, με πολλές επίσημες πρεμιέρες στην Ελλάδα, προσκεκλημένους σκηνοθέτες και συντελεστές, Q&As, KinoFest Talks, masterclasses, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, εικαστική έκθεση και ειδικές δράσεις.
Χρυσός Χορηγός του KinoFest 2026 είναι η Lidl Ελλάς, που υποστηρίζει τη φετινή διοργάνωση και την προσπάθεια του φεστιβάλ να διευρύνει τις δράσεις και το αποτύπωμά του.
Η σχέση του φεστιβάλ με την Achaia Clauss δεν περιορίζεται μόνο στη φιλοξενία των προβολών. Φέτος αποκτά και σκηνική μορφή μέσα από την παράσταση «Clauss», μία παράσταση θεάτρου σκιών με τη χρήση ψηφιακών εικόνων και ηχητικών εφέ, που αφηγείται την ιστορία του Clauss σε σκηνοθεσία Χρήστου Καλπουζάνη.
Η διοργάνωση θέτει πλέον έναν σαφή, μακροπρόθεσμο στόχο: το KinoFest να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα πλήρως προσβάσιμο κινηματογραφικό φεστιβάλ, περιορίζοντας όσο γίνεται τα εμπόδια που αποκλείουν ανθρώπους από την ισότιμη συμμετοχή στον πολιτισμό.
Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση:
-κινηματογραφικές προβολές με SDH υπότιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα, σε συνεργασία με τη NOVA
-προβολή με προσαρμοσμένες αισθητηριακές συνθήκες, σχεδιασμένη ώστε να είναι φιλικότερη για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και - άτομα με αισθητηριακές ευαισθησίες, σε συνεργασία με την TheHappyAct
Το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στον σύγχρονο γερμανόφωνο κινηματογράφο παρουσιάζει ταινίες από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο, με πολλές επίσημες πρεμιέρες στην Ελλάδα, προσκεκλημένους σκηνοθέτες και συντελεστές, Q&As, KinoFest Talks, masterclasses, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, εικαστική έκθεση και ειδικές δράσεις.
Χρυσός Χορηγός του KinoFest 2026 είναι η Lidl Ελλάς, που υποστηρίζει τη φετινή διοργάνωση και την προσπάθεια του φεστιβάλ να διευρύνει τις δράσεις και το αποτύπωμά του.
Το KinoFest συνεχίζει στην Achaia ClaussΗ φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Achaia Clauss, το KinoFest συνεχίζει στον χώρο που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ταυτότητά του, με τις απαραίτητες προσαρμογές και με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια επισκεπτών, συνεργατών και εργαζομένων.
Η σχέση του φεστιβάλ με την Achaia Clauss δεν περιορίζεται μόνο στη φιλοξενία των προβολών. Φέτος αποκτά και σκηνική μορφή μέσα από την παράσταση «Clauss», μία παράσταση θεάτρου σκιών με τη χρήση ψηφιακών εικόνων και ηχητικών εφέ, που αφηγείται την ιστορία του Clauss σε σκηνοθεσία Χρήστου Καλπουζάνη.
Η προσβασιμότητα στο επίκεντροΈνας από τους σημαντικότερους άξονες του 7ου KinoFest είναι η προσβασιμότητα.
Η διοργάνωση θέτει πλέον έναν σαφή, μακροπρόθεσμο στόχο: το KinoFest να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα πλήρως προσβάσιμο κινηματογραφικό φεστιβάλ, περιορίζοντας όσο γίνεται τα εμπόδια που αποκλείουν ανθρώπους από την ισότιμη συμμετοχή στον πολιτισμό.
Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση:
-κινηματογραφικές προβολές με SDH υπότιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα, σε συνεργασία με τη NOVA
-προβολή με προσαρμοσμένες αισθητηριακές συνθήκες, σχεδιασμένη ώστε να είναι φιλικότερη για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και - άτομα με αισθητηριακές ευαισθησίες, σε συνεργασία με την TheHappyAct
παρεμβάσεις που βελτιώνουν την κινητική πρόσβαση στους χώρους, σε συνεργασία με την TOBEA
-καθώς και ειδική Ημερίδα με θέμα «Σινεμά για Όλους: Από την Πρόσβαση στη Συμμετοχή», την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 11:00.
Η προσβασιμότητα δεν αντιμετωπίζεται ως μία μεμονωμένη δράση της φετινής διοργάνωσης, αλλά ως μια διαδικασία που το KinoFest φιλοδοξεί να εξελίσσει χρόνο με τον χρόνο, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες και φορείς όπως η TheHappyAct και η ΤΟΒΕΑ.
Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/9, στις 19:30, παρουσία Πρέσβεων και εκπροσώπων των γερμανόφωνων χωρών, και θα ακολουθήσει η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της ελβετικής ταινίας Hello Betty του Pierre Monnard, παρουσία του σκηνοθέτη. Στην ταινία, που διαδραματίζεται τη δεκαετία του ’50, μία νέα γυναίκα που εργάζεται σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, γίνεται γαστρονομικό είδωλο της Ελβετίας.
Το διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλες 8 ταινίες μεγάλου μήκους, πολλές από τις οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό:
*From Hilde, With Love (Andreas Dresen, Γερμανία) Βερολίνο, 1942: η Χίλντε, έγκυος και ερωτευμένη, αποφασίζει να συμμετάσχει στην αντιναζιστική αντίσταση.
*22 Lengths (Mia Maariel Meyer, Γερμανία) Η νεαρή Τίλντα σηκώνει όλο το βάρος της οικογένειας της. Πατέρας ουσιαστικά δεν υπάρχει και η μητέρα της έχει παραδοθεί στο αλκοόλ. Θα καταφέρει να αλλάξει τη ζωή της;
*Berlin Hero (Wolfgang Becker, Γερμανία) Ο ιδιοκτήτης ενός βιντεοκλάμπ στο Βερολίνο, βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας όταν, χωρίς να το επιδιώξει, μετατρέπεται μέσα σε μια νύχτα σε ήρωα της χώρας.
*Impatience of the Heart (Lauro Cress, Γερμανία) Η παρορμητική φύση ενός νεαρού στρατιώτη καταφέρνει να ξυπνήσει σε μια νεαρή γυναίκα με αναπηρία το θάρρος να αντιμετωπίσει τη ζωή.
*I’m not Stiller (Stefan Haupt, Ελβετία-Γερμανία) Μια συναρπαστική ιστορία λανθασμένης ταυτοποίησης (ή μήπως όχι;).
* Oh, This Unspeakable Void (Simon Verhoeven, Γερμανία) Η καθημερινότητα ενός 20χρονου αλλάζει όταν γίνεται απροσδόκητα δεκτός στη φημισμένη δραματική σχολή του Μονάχου.
*Four Minus Three (Adrian Goiginger, Γερμανία) Μια γυναίκα κλόουν έρχεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό γεγονός που φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή της.
*Holy Grill (Marcus H. Rosenmüller, Γερμανία) Η αγορά μιας ψησταριάς πυροδοτεί μια απρόσμενη πολιτισμική σύγκρουση.
Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με την Τελετή Απονομής Βραβείων, επίσης παρουσία Πρέσβεων και επίσημων προσκεκλημένων, και την ταινία λήξης Karla της Christina Tournatzes. Η βραδιά θα κλείσει με μία ειδική προβολή του αγαπημένου Good Bye, Lenin!.
Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις μεγάλου μήκους ταινίες που διαγωνίζονται στο 7ο Kinofest:
https://www.kinofest.gr/el/7-diagonistiko-tmima-tainion-megalou-m/
Kι εδώ για τις μικρού μήκους ταινίες του προγράμματος:
https://www.kinofest.gr/el/7-tainies-mikrou-mikous/
Την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ απαρτίζουν οι κινηματογραφικοί δημιουργοί Μαίρη Κολώνια, Σόνια Λίζα Κέντερμαν και Αλέξης Τσάφας
https://www.kinofest.gr/el/kritiki-epitropi-7-kinofest/
Το αφιέρωμα, εκτός από το Hello Betty του Pierre Monnard, περιλαμβάνει το Stiller του Stefan Haupt, το παιδικό Barry & Me του Markus Welter, καθώς και ένα ειδικά επιλεγμένο πρόγραμμα σύγχρονων ελβετικών ταινιών μικρού μήκους.
Στόχος είναι να δοθεί στο ελληνικό κοινό μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης ελβετικής κινηματογραφικής παραγωγής, από τη μυθοπλασία έως τη μικρού μήκους δημιουργία.
Η έκθεση προσεγγίζει τη μνήμη όχι ως κάτι στατικό, αλλά ως ένα πεδίο συνεχούς επαναδιαπραγμάτευσης, φέρνοντας σε διάλογο την εικαστική δημιουργία, την προσωπική και συλλογική μνήμη και τις πολιτισμικές σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η έκθεση θα παραμείνει στην Achaia Clauss και μετά την ολοκλήρωση του φεστιβάλ, έως τις 29 Οκτωβρίου.
Ο Ελβετός σκηνοθέτης Pierre Monnard θα παρουσιάσει το masterclass “From True Stories to Popular Cinema”, εξετάζοντας πώς μία αληθινή ιστορία μετασχηματίζεται σε κινηματογραφική αφήγηση ικανή να επικοινωνήσει με ένα ευρύ κοινό.
Η Lydia Geissler, επαγγελματίας makeup & hair artist του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, θα παρουσιάσει το masterclass «Character Through Makeup & Hair», γύρω από τον τρόπο με τον οποίο το μακιγιάζ και τα μαλλιά συμμετέχουν στη δημιουργία χαρακτήρων, τη δραματουργία και τη συνολική οπτική γλώσσα μιας ταινίας.
Παράλληλα, το διήμερο βιωματικό εργαστήριο «Ετοιμάζουμε μία ευρωπαϊκή συμπαραγωγή!» θα φέρει τους συμμετέχοντες αντιμέτωπους με τις πραγματικές δημιουργικές και παραγωγικές προκλήσεις μιας διεθνούς συμπαραγωγής, μέσα από ένα υποθετικό κινηματογραφικό project που συνδέει Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και Λουξεμβούργο.
Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τα KinoFest Talks, συζητήσεις με δημιουργούς και επαγγελματίες και δράσεις που φέρνουν το κοινό σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους πίσω από τις ταινίες.
Παράλληλα, την πρώτη μέρα των προβολών (23/9) και πριν την τελετή έναρξης θα προβληθεί επίσης το ντοκιμαντέρ Outsider. Freud του Yair Qedar, παρουσία του σκηνοθέτη, όπου ανοίγει έναν ακόμη κύκλο συζήτησης γύρω από την προσωπικότητα και την κληρονομιά του Sigmund Freud σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας. Θα ακολουθήσει Q&A με το κοινό.
Tο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ Sometimes, I Imagine Them All at a Party της Daniela Magnani Hüller, παρουσία της σκηνοθέτιδας, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Berlinale Forum 2026 και απέσπασε Ειδική Μνεία από την κριτική επιτροπή του Berlinale Documentary Award. Στο αυτοβιογραφικό της ντεμπούτο, η σκηνοθέτις επιστρέφει, δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, στην απόπειρα γυναικοκτονίας που επέζησε ως έφηβη, αναζητώντας μέσα από συναντήσεις και μνήμες απαντήσεις για όσα συνέβησαν τότε.
Στις προβολές περιλαμβάνονται τα Barry & Me και The Secret Floor, το οποίο θα προβληθεί σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δημιουργικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια από το Goethe-Zentrum Patras και το Ονείρου Δράσεις.
Φέτος κάνει επίσης τα πρώτα του βήματα το KinoFest Youth Committee, μια πιλοτική δράση κινηματογραφικής παιδείας για νέους, που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία στο μέλλον μιας ελληνογερμανικής Youth Jury.
Η 7η διοργάνωση πραγματοποιείται από την ABCinema, σε συνδιοργάνωση με το Goethe-Zentrum Patras, με τη συνεργασία και υποστήριξη πρεσβειών, κινηματογραφικών φορέων και πολιτιστικών οργανισμών από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο.
Όπως κάθε χρόνο, όλες οι κινηματογραφικές προβολές και οι περισσότερες δράσεις του φεστιβάλ πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο, διατηρώντας τον ανοιχτό και δημόσιο χαρακτήρα της διοργάνωσης.
-καθώς και ειδική Ημερίδα με θέμα «Σινεμά για Όλους: Από την Πρόσβαση στη Συμμετοχή», την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 11:00.
Η προσβασιμότητα δεν αντιμετωπίζεται ως μία μεμονωμένη δράση της φετινής διοργάνωσης, αλλά ως μια διαδικασία που το KinoFest φιλοδοξεί να εξελίσσει χρόνο με τον χρόνο, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες και φορείς όπως η TheHappyAct και η ΤΟΒΕΑ.
Πρεμιέρες και δημιουργοί στην ΠάτραΤο κινηματογραφικό πρόγραμμα φέρνει στην Πάτρα μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παραγωγές του γερμανόφωνου κινηματογράφου.
Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/9, στις 19:30, παρουσία Πρέσβεων και εκπροσώπων των γερμανόφωνων χωρών, και θα ακολουθήσει η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της ελβετικής ταινίας Hello Betty του Pierre Monnard, παρουσία του σκηνοθέτη. Στην ταινία, που διαδραματίζεται τη δεκαετία του ’50, μία νέα γυναίκα που εργάζεται σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, γίνεται γαστρονομικό είδωλο της Ελβετίας.
Το διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλες 8 ταινίες μεγάλου μήκους, πολλές από τις οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό:
*From Hilde, With Love (Andreas Dresen, Γερμανία) Βερολίνο, 1942: η Χίλντε, έγκυος και ερωτευμένη, αποφασίζει να συμμετάσχει στην αντιναζιστική αντίσταση.
*22 Lengths (Mia Maariel Meyer, Γερμανία) Η νεαρή Τίλντα σηκώνει όλο το βάρος της οικογένειας της. Πατέρας ουσιαστικά δεν υπάρχει και η μητέρα της έχει παραδοθεί στο αλκοόλ. Θα καταφέρει να αλλάξει τη ζωή της;
*Berlin Hero (Wolfgang Becker, Γερμανία) Ο ιδιοκτήτης ενός βιντεοκλάμπ στο Βερολίνο, βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας όταν, χωρίς να το επιδιώξει, μετατρέπεται μέσα σε μια νύχτα σε ήρωα της χώρας.
*Impatience of the Heart (Lauro Cress, Γερμανία) Η παρορμητική φύση ενός νεαρού στρατιώτη καταφέρνει να ξυπνήσει σε μια νεαρή γυναίκα με αναπηρία το θάρρος να αντιμετωπίσει τη ζωή.
*I’m not Stiller (Stefan Haupt, Ελβετία-Γερμανία) Μια συναρπαστική ιστορία λανθασμένης ταυτοποίησης (ή μήπως όχι;).
* Oh, This Unspeakable Void (Simon Verhoeven, Γερμανία) Η καθημερινότητα ενός 20χρονου αλλάζει όταν γίνεται απροσδόκητα δεκτός στη φημισμένη δραματική σχολή του Μονάχου.
*Four Minus Three (Adrian Goiginger, Γερμανία) Μια γυναίκα κλόουν έρχεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό γεγονός που φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή της.
*Holy Grill (Marcus H. Rosenmüller, Γερμανία) Η αγορά μιας ψησταριάς πυροδοτεί μια απρόσμενη πολιτισμική σύγκρουση.
Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με την Τελετή Απονομής Βραβείων, επίσης παρουσία Πρέσβεων και επίσημων προσκεκλημένων, και την ταινία λήξης Karla της Christina Tournatzes. Η βραδιά θα κλείσει με μία ειδική προβολή του αγαπημένου Good Bye, Lenin!.
Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις μεγάλου μήκους ταινίες που διαγωνίζονται στο 7ο Kinofest:
https://www.kinofest.gr/el/7-diagonistiko-tmima-tainion-megalou-m/
Kι εδώ για τις μικρού μήκους ταινίες του προγράμματος:
https://www.kinofest.gr/el/7-tainies-mikrou-mikous/
Την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ απαρτίζουν οι κινηματογραφικοί δημιουργοί Μαίρη Κολώνια, Σόνια Λίζα Κέντερμαν και Αλέξης Τσάφας
https://www.kinofest.gr/el/kritiki-epitropi-7-kinofest/
Hello SwitzerlandΙδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση έχει η Ελβετία, μέσα από το αφιέρωμα Hello Switzerland, σε συνεργασία με τη Swiss Films και την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα.
Το αφιέρωμα, εκτός από το Hello Betty του Pierre Monnard, περιλαμβάνει το Stiller του Stefan Haupt, το παιδικό Barry & Me του Markus Welter, καθώς και ένα ειδικά επιλεγμένο πρόγραμμα σύγχρονων ελβετικών ταινιών μικρού μήκους.
Στόχος είναι να δοθεί στο ελληνικό κοινό μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης ελβετικής κινηματογραφικής παραγωγής, από τη μυθοπλασία έως τη μικρού μήκους δημιουργία.
Between the Frames: η μνήμη ανάμεσα στον κινηματογράφο και τις εικαστικές τέχνεςΠαράλληλα με το κινηματογραφικό πρόγραμμα, το KinoFest παρουσιάζει την έκθεση Between the Frames. Memory in Negotiation σε σχεδιασμό και επιμέλεια της Λιάνας Ζωζά / Cube Gallery με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα και του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον.
Η έκθεση προσεγγίζει τη μνήμη όχι ως κάτι στατικό, αλλά ως ένα πεδίο συνεχούς επαναδιαπραγμάτευσης, φέρνοντας σε διάλογο την εικαστική δημιουργία, την προσωπική και συλλογική μνήμη και τις πολιτισμικές σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η έκθεση θα παραμείνει στην Achaia Clauss και μετά την ολοκλήρωση του φεστιβάλ, έως τις 29 Οκτωβρίου.
Masterclasses, εργαστήρια και Industry δράσειςΤο KinoFest διευρύνει και φέτος το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του πρόγραμμα.
Ο Ελβετός σκηνοθέτης Pierre Monnard θα παρουσιάσει το masterclass “From True Stories to Popular Cinema”, εξετάζοντας πώς μία αληθινή ιστορία μετασχηματίζεται σε κινηματογραφική αφήγηση ικανή να επικοινωνήσει με ένα ευρύ κοινό.
Η Lydia Geissler, επαγγελματίας makeup & hair artist του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, θα παρουσιάσει το masterclass «Character Through Makeup & Hair», γύρω από τον τρόπο με τον οποίο το μακιγιάζ και τα μαλλιά συμμετέχουν στη δημιουργία χαρακτήρων, τη δραματουργία και τη συνολική οπτική γλώσσα μιας ταινίας.
Παράλληλα, το διήμερο βιωματικό εργαστήριο «Ετοιμάζουμε μία ευρωπαϊκή συμπαραγωγή!» θα φέρει τους συμμετέχοντες αντιμέτωπους με τις πραγματικές δημιουργικές και παραγωγικές προκλήσεις μιας διεθνούς συμπαραγωγής, μέσα από ένα υποθετικό κινηματογραφικό project που συνδέει Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και Λουξεμβούργο.
Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τα KinoFest Talks, συζητήσεις με δημιουργούς και επαγγελματίες και δράσεις που φέρνουν το κοινό σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους πίσω από τις ταινίες.
Κινηματογράφος και κοινωνικός διάλογοςΤην Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί η ταινία ΕΠΙΘΥΜΙΑ – Love Alone Can't Make a Child / Der Wunsch της Judith Beuth, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, και θα ακολουθήσει σχετική συζήτηση με το κοινό.
Παράλληλα, την πρώτη μέρα των προβολών (23/9) και πριν την τελετή έναρξης θα προβληθεί επίσης το ντοκιμαντέρ Outsider. Freud του Yair Qedar, παρουσία του σκηνοθέτη, όπου ανοίγει έναν ακόμη κύκλο συζήτησης γύρω από την προσωπικότητα και την κληρονομιά του Sigmund Freud σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας. Θα ακολουθήσει Q&A με το κοινό.
Tο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ Sometimes, I Imagine Them All at a Party της Daniela Magnani Hüller, παρουσία της σκηνοθέτιδας, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Berlinale Forum 2026 και απέσπασε Ειδική Μνεία από την κριτική επιτροπή του Berlinale Documentary Award. Στο αυτοβιογραφικό της ντεμπούτο, η σκηνοθέτις επιστρέφει, δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, στην απόπειρα γυναικοκτονίας που επέζησε ως έφηβη, αναζητώντας μέσα από συναντήσεις και μνήμες απαντήσεις για όσα συνέβησαν τότε.
KinoFest για παιδιά και νέουςΤο Σαββατοκύριακο, το KinoFest ανοίγεται και στους μικρότερους θεατές με ειδικό παιδικό πρόγραμμα.
Στις προβολές περιλαμβάνονται τα Barry & Me και The Secret Floor, το οποίο θα προβληθεί σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δημιουργικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια από το Goethe-Zentrum Patras και το Ονείρου Δράσεις.
Φέτος κάνει επίσης τα πρώτα του βήματα το KinoFest Youth Committee, μια πιλοτική δράση κινηματογραφικής παιδείας για νέους, που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία στο μέλλον μιας ελληνογερμανικής Youth Jury.
Ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλουςΤο KinoFest ιδρύθηκε το 2019 από την ABCinema, σε συνεργασία με το Goethe-Zentrum Patras, με στόχο να φέρει στο ελληνικό κοινό τη σύγχρονη γερμανόφωνη κινηματογραφική δημιουργία και να δημιουργήσει έναν σταθερό χώρο πολιτιστικής ανταλλαγής ανάμεσα στην Ελλάδα και τις γερμανόφωνες χώρες.
Η 7η διοργάνωση πραγματοποιείται από την ABCinema, σε συνδιοργάνωση με το Goethe-Zentrum Patras, με τη συνεργασία και υποστήριξη πρεσβειών, κινηματογραφικών φορέων και πολιτιστικών οργανισμών από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο.
Όπως κάθε χρόνο, όλες οι κινηματογραφικές προβολές και οι περισσότερες δράσεις του φεστιβάλ πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο, διατηρώντας τον ανοιχτό και δημόσιο χαρακτήρα της διοργάνωσης.
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