Το KinoFest επιστρέφει στην Achaia Clauss: Το γερμανόφωνο σινεμά ταξιδεύει ξανά στην Πάτρα με πρεμιέρες, δράσεις και διεθνείς δημιουργούς

Πρεμιέρες και δημιουργοί στην Πάτρα

I’m not Stiller

22 Lengths

Berlin Hero

Hello Betty

Hello Switzerland

Between the Frames: η μνήμη ανάμεσα στον κινηματογράφο και τις εικαστικές τέχνες

Masterclasses, εργαστήρια και Industry δράσεις

Κινηματογράφος και κοινωνικός διάλογος

KinoFest για παιδιά και νέους

Ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλους

παρεμβάσεις που βελτιώνουν την κινητική πρόσβαση στους χώρους, σε συνεργασία με την TOBEA-καθώς και ειδική Ημερίδα με θέμα «Σινεμά για Όλους: Από την Πρόσβαση στη Συμμετοχή», την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 11:00.Η προσβασιμότητα δεν αντιμετωπίζεται ως μία μεμονωμένη δράση της φετινής διοργάνωσης, αλλά ως μια διαδικασία που το KinoFest φιλοδοξεί να εξελίσσει χρόνο με τον χρόνο, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες και φορείς όπως η TheHappyAct και η ΤΟΒΕΑ.Το κινηματογραφικό πρόγραμμα φέρνει στην Πάτρα μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παραγωγές του γερμανόφωνου κινηματογράφου.Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/9, στις 19:30, παρουσία Πρέσβεων και εκπροσώπων των γερμανόφωνων χωρών, και θα ακολουθήσει η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της ελβετικής ταινίας Hello Betty του Pierre Monnard, παρουσία του σκηνοθέτη. Στην ταινία, που διαδραματίζεται τη δεκαετία του ’50, μία νέα γυναίκα που εργάζεται σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, γίνεται γαστρονομικό είδωλο της Ελβετίας.Το διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλες 8 ταινίες μεγάλου μήκους, πολλές από τις οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό:, With Love (Andreas Dresen, Γερμανία) Βερολίνο, 1942: η Χίλντε, έγκυος και ερωτευμένη, αποφασίζει να συμμετάσχει στην αντιναζιστική αντίσταση.(Mia Maariel Meyer, Γερμανία) Η νεαρή Τίλντα σηκώνει όλο το βάρος της οικογένειας της. Πατέρας ουσιαστικά δεν υπάρχει και η μητέρα της έχει παραδοθεί στο αλκοόλ. Θα καταφέρει να αλλάξει τη ζωή της;(Wolfgang Becker, Γερμανία) Ο ιδιοκτήτης ενός βιντεοκλάμπ στο Βερολίνο, βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας όταν, χωρίς να το επιδιώξει, μετατρέπεται μέσα σε μια νύχτα σε ήρωα της χώρας.(Lauro Cress, Γερμανία) Η παρορμητική φύση ενός νεαρού στρατιώτη καταφέρνει να ξυπνήσει σε μια νεαρή γυναίκα με αναπηρία το θάρρος να αντιμετωπίσει τη ζωή.(Stefan Haupt, Ελβετία-Γερμανία) Μια συναρπαστική ιστορία λανθασμένης ταυτοποίησης (ή μήπως όχι;).(Simon Verhoeven, Γερμανία) Η καθημερινότητα ενός 20χρονου αλλάζει όταν γίνεται απροσδόκητα δεκτός στη φημισμένη δραματική σχολή του Μονάχου.(Adrian Goiginger, Γερμανία) Μια γυναίκα κλόουν έρχεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό γεγονός που φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή της.(Marcus H. Rosenmüller, Γερμανία) Η αγορά μιας ψησταριάς πυροδοτεί μια απρόσμενη πολιτισμική σύγκρουση.Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με την Τελετή Απονομής Βραβείων, επίσης παρουσία Πρέσβεων και επίσημων προσκεκλημένων, και την ταινία λήξης Karla της Christina Tournatzes. Η βραδιά θα κλείσει με μία ειδική προβολή του αγαπημένου Good Bye, Lenin!.Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις μεγάλου μήκους ταινίες που διαγωνίζονται στο 7ο Kinofest:Kι εδώ για τις μικρού μήκους ταινίες του προγράμματος:Την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ απαρτίζουν οι κινηματογραφικοί δημιουργοί Μαίρη Κολώνια, Σόνια Λίζα Κέντερμαν και Αλέξης ΤσάφαςΙδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση έχει η Ελβετία, μέσα από το αφιέρωμα Hello Switzerland, σε συνεργασία με τη Swiss Films και την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα.Το αφιέρωμα, εκτός από το Hello Betty του Pierre Monnard, περιλαμβάνει το Stiller του Stefan Haupt, το παιδικό Barry & Me του Markus Welter, καθώς και ένα ειδικά επιλεγμένο πρόγραμμα σύγχρονων ελβετικών ταινιών μικρού μήκους.Στόχος είναι να δοθεί στο ελληνικό κοινό μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης ελβετικής κινηματογραφικής παραγωγής, από τη μυθοπλασία έως τη μικρού μήκους δημιουργία.Παράλληλα με το κινηματογραφικό πρόγραμμα, το KinoFest παρουσιάζει την έκθεση Between the Frames. Memory in Negotiation σε σχεδιασμό και επιμέλεια της Λιάνας Ζωζά / Cube Gallery με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα και του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον.Η έκθεση προσεγγίζει τη μνήμη όχι ως κάτι στατικό, αλλά ως ένα πεδίο συνεχούς επαναδιαπραγμάτευσης, φέρνοντας σε διάλογο την εικαστική δημιουργία, την προσωπική και συλλογική μνήμη και τις πολιτισμικές σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας.Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η έκθεση θα παραμείνει στην Achaia Clauss και μετά την ολοκλήρωση του φεστιβάλ, έως τις 29 Οκτωβρίου.Το KinoFest διευρύνει και φέτος το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του πρόγραμμα.Ο Ελβετός σκηνοθέτης Pierre Monnard θα παρουσιάσει το masterclass “From True Stories to Popular Cinema”, εξετάζοντας πώς μία αληθινή ιστορία μετασχηματίζεται σε κινηματογραφική αφήγηση ικανή να επικοινωνήσει με ένα ευρύ κοινό.Η Lydia Geissler, επαγγελματίας makeup & hair artist του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, θα παρουσιάσει το masterclass «Character Through Makeup & Hair», γύρω από τον τρόπο με τον οποίο το μακιγιάζ και τα μαλλιά συμμετέχουν στη δημιουργία χαρακτήρων, τη δραματουργία και τη συνολική οπτική γλώσσα μιας ταινίας.Παράλληλα, το διήμερο βιωματικό εργαστήριο «Ετοιμάζουμε μία ευρωπαϊκή συμπαραγωγή!» θα φέρει τους συμμετέχοντες αντιμέτωπους με τις πραγματικές δημιουργικές και παραγωγικές προκλήσεις μιας διεθνούς συμπαραγωγής, μέσα από ένα υποθετικό κινηματογραφικό project που συνδέει Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και Λουξεμβούργο.Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τα KinoFest Talks, συζητήσεις με δημιουργούς και επαγγελματίες και δράσεις που φέρνουν το κοινό σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους πίσω από τις ταινίες.Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί η ταινία ΕΠΙΘΥΜΙΑ – Love Alone Can't Make a Child / Der Wunsch της Judith Beuth, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, και θα ακολουθήσει σχετική συζήτηση με το κοινό.Παράλληλα, την πρώτη μέρα των προβολών (23/9) και πριν την τελετή έναρξης θα προβληθεί επίσης το ντοκιμαντέρ Outsider. Freud του Yair Qedar, παρουσία του σκηνοθέτη, όπου ανοίγει έναν ακόμη κύκλο συζήτησης γύρω από την προσωπικότητα και την κληρονομιά του Sigmund Freud σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας. Θα ακολουθήσει Q&A με το κοινό.Tο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ Sometimes, I Imagine Them All at a Party της Daniela Magnani Hüller, παρουσία της σκηνοθέτιδας, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Berlinale Forum 2026 και απέσπασε Ειδική Μνεία από την κριτική επιτροπή του Berlinale Documentary Award. Στο αυτοβιογραφικό της ντεμπούτο, η σκηνοθέτις επιστρέφει, δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, στην απόπειρα γυναικοκτονίας που επέζησε ως έφηβη, αναζητώντας μέσα από συναντήσεις και μνήμες απαντήσεις για όσα συνέβησαν τότε.Το Σαββατοκύριακο, το KinoFest ανοίγεται και στους μικρότερους θεατές με ειδικό παιδικό πρόγραμμα.Στις προβολές περιλαμβάνονται τα Barry & Me και The Secret Floor, το οποίο θα προβληθεί σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δημιουργικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια από το Goethe-Zentrum Patras και το Ονείρου Δράσεις.Φέτος κάνει επίσης τα πρώτα του βήματα το KinoFest Youth Committee, μια πιλοτική δράση κινηματογραφικής παιδείας για νέους, που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία στο μέλλον μιας ελληνογερμανικής Youth Jury.Το KinoFest ιδρύθηκε το 2019 από την ABCinema, σε συνεργασία με το Goethe-Zentrum Patras, με στόχο να φέρει στο ελληνικό κοινό τη σύγχρονη γερμανόφωνη κινηματογραφική δημιουργία και να δημιουργήσει έναν σταθερό χώρο πολιτιστικής ανταλλαγής ανάμεσα στην Ελλάδα και τις γερμανόφωνες χώρες.Η 7η διοργάνωση πραγματοποιείται από την ABCinema, σε συνδιοργάνωση με το Goethe-Zentrum Patras, με τη συνεργασία και υποστήριξη πρεσβειών, κινηματογραφικών φορέων και πολιτιστικών οργανισμών από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο.Όπως κάθε χρόνο, όλες οι κινηματογραφικές προβολές και οι περισσότερες δράσεις του φεστιβάλ πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο, διατηρώντας τον ανοιχτό και δημόσιο χαρακτήρα της διοργάνωσης.