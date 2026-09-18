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Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Με συναυλία του Κουαρτέτου Μοντιλιάνι ξεκινά το ετήσιο αφιέρωμα στον Μπετόβεν
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Με συναυλία του Κουαρτέτου Μοντιλιάνι ξεκινά το ετήσιο αφιέρωμα στον Μπετόβεν
Το μουσικό σχήμα έχει αφοσιωθεί από το 2024 στην ηχογράφηση και των δεκαέξι κουαρτέτων του συνθέτη
Με μια συναυλία που θα δώσει το δημοφιλές Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, ανοίγει ο αφιερωματικός κύκλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών «Μπετόβεν 200», με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από τον θάνατό του.
Ο Κύκλος αυτός θα ξεδιπλωθεί σε ολόκληρη τη σεζόν και είναι αφιερωμένος στα ύστερα κουαρτέτα για έγχορδα. Με τα έργα αυτά ο Μπετόβεν ανανέωσε ριζικά το είδος, αφήνοντας μια παρακαταθήκη που αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε σύνολο.
Το Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, περιζήτητο σύνολο της διεθνούς σκηνής, έχει αφοσιωθεί από το 2024 στην ηχογράφηση και των δεκαέξι κουαρτέτων του συνθέτη. Από τη δραματική «La Malinconia», το φινάλε του Κουαρτέτου αρ. 6 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 18, όπου ήδη διακρίνεται η τόλμη του νεαρού Μπετόβεν, έως το Κουαρτέτο αρ. 16 σε φα μείζονα, έργο 135 — το τελευταίο ολοκληρωμένο κουαρτέτο του, με το αινιγματικό ερώτημα «Έτσι πρέπει να είναι;» να συνοδεύει το μοτίβο του φινάλε — το πρόγραμμα παρακολουθεί την πορεία ενός συνθέτη που διεύρυνε όσο κανείς άλλος τα όρια του κουαρτέτου εγχόρδων.
Στο πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί και το σύγχρονο έργο του Τσέχου Κρίστοφ Μάρατκα, Amedea — visage de jeune fille, γραμμένο ειδικά για το Κουαρτέτο Μοντιλιάνι. Εμπνευσμένο από το ομώνυμο πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι, δημιουργεί έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα σε ζωγραφική και μουσική, συνδέοντας το όνομα του συνόλου με την καλλιτεχνική έμπνευση της νέας δημιουργίας.
Ο Κύκλος αυτός θα ξεδιπλωθεί σε ολόκληρη τη σεζόν και είναι αφιερωμένος στα ύστερα κουαρτέτα για έγχορδα. Με τα έργα αυτά ο Μπετόβεν ανανέωσε ριζικά το είδος, αφήνοντας μια παρακαταθήκη που αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε σύνολο.
Το Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, περιζήτητο σύνολο της διεθνούς σκηνής, έχει αφοσιωθεί από το 2024 στην ηχογράφηση και των δεκαέξι κουαρτέτων του συνθέτη. Από τη δραματική «La Malinconia», το φινάλε του Κουαρτέτου αρ. 6 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 18, όπου ήδη διακρίνεται η τόλμη του νεαρού Μπετόβεν, έως το Κουαρτέτο αρ. 16 σε φα μείζονα, έργο 135 — το τελευταίο ολοκληρωμένο κουαρτέτο του, με το αινιγματικό ερώτημα «Έτσι πρέπει να είναι;» να συνοδεύει το μοτίβο του φινάλε — το πρόγραμμα παρακολουθεί την πορεία ενός συνθέτη που διεύρυνε όσο κανείς άλλος τα όρια του κουαρτέτου εγχόρδων.
Στο πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί και το σύγχρονο έργο του Τσέχου Κρίστοφ Μάρατκα, Amedea — visage de jeune fille, γραμμένο ειδικά για το Κουαρτέτο Μοντιλιάνι. Εμπνευσμένο από το ομώνυμο πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι, δημιουργεί έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα σε ζωγραφική και μουσική, συνδέοντας το όνομα του συνόλου με την καλλιτεχνική έμπνευση της νέας δημιουργίας.
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