Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Κομμώτρια στην Τουρκία δέχθηκε άγρια επίθεση από συγγενείς πελάτισσας που δεν της άρεσε το κούρεμα στο παιδί της, δείτε βίντεο
Κομμώτρια στην Τουρκία δέχθηκε άγρια επίθεση από συγγενείς πελάτισσας που δεν της άρεσε το κούρεμα στο παιδί της, δείτε βίντεο
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνονται γυναίκες να χτυπάνε την κομμώτρια, να της τραβάνε τα μαλλιά και να την ρίχνουν στο πάτωμα
Επίθεση από συγγενείς πελάτισσάς της επειδή δεν της άρεσε το κούρεμα που είχε κάνει στο παιδί της, δέχθηκε κομμώτρια στην Τουρκία.
Το επεισόδιο που σημειώθηκε στην επαρχία Καχραμανμαράς καταγράφηκε από βίντεο ασφαλείας, με την ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου, Ντουϊγκού Μερτ, να υποβάλει μήνυση υποστηρίζοντας ότι επίθεση δέχθηκε και η κόρη της αλλά και ότι προκλήθηκαν ζημιές στον εξοπλισμό του καταστήματος.
Σύμφωνα με την κομμώτρια όλα ξεκίνησαν όταν μια πελάτισσα με τα αρχικά Ε.Γ. πήγε στο κομμωτήριο για να κουρέψει το παιδί της. Μετά το κούρεμα, όμως, υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ της γυναίκας και των υπαλλήλων του κομμωτηρίου, καθώς εκείνη δεν ήταν ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Όταν η Ντουϊγκού Μερτ παρενέβη λέγοντας στην πελάτισσα ότι, εφόσον δεν ήταν ικανοποιημένη, μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματά της και να κουρέψει το παιδί της αλλού, εκείνη αρχικά έφυγε αλλά μετά επέστρεψε με συγγενείς της.
Σύμφωνα με την Μερτ στην επιχείρησή της μπήκαν 10 γυναίκες χωρίς να πουν τίποτα και την χτύπησαν, της τράβηξαν τα μαλλιά και την έριξαν στο πάτωμα.
Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έλαβαν καταθέσεις από τις εμπλεκόμενες γυναίκες ενώ εξετάστηκε και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Από την πλευρά της η Ντουϊγκού Μερτ μετέβη στο νοσοκομείο, έλαβε ιατρική γνωμάτευση που καταγράφει τα τραύματά της και υπέβαλε μήνυση σε βάρος των ατόμων που, όπως υποστηρίζει, της επιτέθηκαν.
Το επεισόδιο που σημειώθηκε στην επαρχία Καχραμανμαράς καταγράφηκε από βίντεο ασφαλείας, με την ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου, Ντουϊγκού Μερτ, να υποβάλει μήνυση υποστηρίζοντας ότι επίθεση δέχθηκε και η κόρη της αλλά και ότι προκλήθηκαν ζημιές στον εξοπλισμό του καταστήματος.
Kahramanmaraş'ta çocuğunun saç kesimini beğenmeyen kadının yakınları kuaförü bastı.— gdh (@gundemedairhs) September 18, 2026
Saldırganlar işletme sahibini kızının gözü önünde yerde tekmeledi, saçından tutup sürükledi. pic.twitter.com/qFppq0gxi7
Σύμφωνα με την κομμώτρια όλα ξεκίνησαν όταν μια πελάτισσα με τα αρχικά Ε.Γ. πήγε στο κομμωτήριο για να κουρέψει το παιδί της. Μετά το κούρεμα, όμως, υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ της γυναίκας και των υπαλλήλων του κομμωτηρίου, καθώς εκείνη δεν ήταν ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Όταν η Ντουϊγκού Μερτ παρενέβη λέγοντας στην πελάτισσα ότι, εφόσον δεν ήταν ικανοποιημένη, μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματά της και να κουρέψει το παιδί της αλλού, εκείνη αρχικά έφυγε αλλά μετά επέστρεψε με συγγενείς της.
Σύμφωνα με την Μερτ στην επιχείρησή της μπήκαν 10 γυναίκες χωρίς να πουν τίποτα και την χτύπησαν, της τράβηξαν τα μαλλιά και την έριξαν στο πάτωμα.
Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έλαβαν καταθέσεις από τις εμπλεκόμενες γυναίκες ενώ εξετάστηκε και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Από την πλευρά της η Ντουϊγκού Μερτ μετέβη στο νοσοκομείο, έλαβε ιατρική γνωμάτευση που καταγράφει τα τραύματά της και υπέβαλε μήνυση σε βάρος των ατόμων που, όπως υποστηρίζει, της επιτέθηκαν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα