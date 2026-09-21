Μεγάλη φωτιά απειλεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στην Κολομβία, δείτε βίντεο

Πάνω από 2.000 στρέμματα στάχτη - Στη μάχη με τις φλόγες περίπου 250 πυροσβέστες και κάτοικοι, επιστρατεύθηκαν στρατιωτικά ελικόπτερα





Η πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου σε δασική περιοχή και επεκτάθηκε στις πλαγιές γύρω από το Βίγια ντε Λέιβα, ένα μικρό χωριό που ξεχωρίζει για την αποικιακή αρχιτεκτονική του.











Στη μάχη 250 πυροσβέστες και κάτοικοι Περίπου 250 πυροσβέστες και κάτοικοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ από αέρος συνέδραμαν στρατιωτικά ελικόπτερα. Ενισχύσεις του Πυροσβεστικού Σώματος έφτασαν στην περιοχή και από την πρωτεύουσα, Μπογοτά.



Σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Χοσέ Κάστρο, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι φλόγες έχουν πλήξει έκταση άνω των 2.000 στρεμμάτων.



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Οι αρχές προχώρησαν παράλληλα στην εσπευσμένη απομάκρυνση των πελατών ξενοδοχείου που βρίσκεται σε πλαγιά βουνού, καθώς η φωτιά πλησίαζε στην περιοχή.



Για την κατάσταση τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, διαβεβαιώνοντας ότι θα κινητοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες κρατικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.



«Το Βίγια ντε Λέιβα δεν είναι μόνο», ανέφερε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι το κράτος θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές του για να προστατεύσει τους κατοίκους, την ιστορική κληρονομιά και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.



Μεγάλη δασική πυρκαγιά μαίνεται στις Άνδεις, στην κεντρική Κολομβία , έχοντας ήδη αποτεφρώσει περισσότερα από 2.000 στρέμματα και απειλώντας το Βίγια ντε Λέιβα, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, που υποδέχεται περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο.Η πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου σε δασική περιοχή και επεκτάθηκε στις πλαγιές γύρω από το Βίγια ντε Λέιβα, ένα μικρό χωριό που ξεχωρίζει για την αποικιακή αρχιτεκτονική του.Οι φλόγες ήταν ορατές ακόμη και από την κεντρική πλατεία του οικισμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο.Περίπου 250 πυροσβέστες και κάτοικοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ από αέρος συνέδραμαν στρατιωτικά ελικόπτερα. Ενισχύσεις του Πυροσβεστικού Σώματος έφτασαν στην περιοχή και από την πρωτεύουσα, Μπογοτά.Σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Χοσέ Κάστρο, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι φλόγες έχουν πλήξει έκταση άνω των 2.000 στρεμμάτων.Οι αρχές προχώρησαν παράλληλα στην εσπευσμένη απομάκρυνση των πελατών ξενοδοχείου που βρίσκεται σε πλαγιά βουνού, καθώς η φωτιά πλησίαζε στην περιοχή.Για την κατάσταση τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, διαβεβαιώνοντας ότι θα κινητοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες κρατικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.«Το Βίγια ντε Λέιβα δεν είναι μόνο», ανέφερε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι το κράτος θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές του για να προστατεύσει τους κατοίκους, την ιστορική κληρονομιά και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.





Το Ελ Νίνιο εντείνει τον κίνδυνο Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Κολομβία κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, ωστόσο φέτος οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας του Ελ Νίνιο.



Το φαινόμενο συνδέεται με αυξημένες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού και μεταβολές στα παγκόσμια πρότυπα ανέμων, ατμοσφαιρικής πίεσης και βροχοπτώσεων, επιτείνοντας σε αρκετές περιοχές την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες.



Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, 18 πυρκαγιές παρέμεναν ενεργές σε ολόκληρη την Κολομβία.