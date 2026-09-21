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Μεγάλη φωτιά απειλεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στην Κολομβία, δείτε βίντεο
Πάνω από 2.000 στρέμματα στάχτη - Στη μάχη με τις φλόγες περίπου 250 πυροσβέστες και κάτοικοι, επιστρατεύθηκαν στρατιωτικά ελικόπτερα
Η πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου σε δασική περιοχή και επεκτάθηκε στις πλαγιές γύρω από το Βίγια ντε Λέιβα, ένα μικρό χωριό που ξεχωρίζει για την αποικιακή αρχιτεκτονική του.
Οι φλόγες ήταν ορατές ακόμη και από την κεντρική πλατεία του οικισμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο.
#ATENCIÓN | Este es el panorama en el sector cercano al hotel Arcoíris en Villa de Leyva. La comunidad solicita apoyo para crear líneas de defensa y evitar que las llamas avancen.https://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/fbPXfh7Lyb— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 20, 2026
Στη μάχη 250 πυροσβέστες και κάτοικοιΠερίπου 250 πυροσβέστες και κάτοικοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ από αέρος συνέδραμαν στρατιωτικά ελικόπτερα. Ενισχύσεις του Πυροσβεστικού Σώματος έφτασαν στην περιοχή και από την πρωτεύουσα, Μπογοτά.
Σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Χοσέ Κάστρο, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι φλόγες έχουν πλήξει έκταση άνω των 2.000 στρεμμάτων.
🚨 URGENTE | Hago un llamado a la @UNGRD para que active todos los mecanismos de apoyo disponibles para atender el voraz incendio que amenaza a Villa de Leyva.— Hector Chaparro (@hectordchaparro) September 20, 2026
Solicitamos que se envíe refuerzo de personal, equipos especializados, apoyo aéreo y se haga coordinación urgente con… pic.twitter.com/zeIiWCZDTN
Οι αρχές προχώρησαν παράλληλα στην εσπευσμένη απομάκρυνση των πελατών ξενοδοχείου που βρίσκεται σε πλαγιά βουνού, καθώς η φωτιά πλησίαζε στην περιοχή.
Για την κατάσταση τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, διαβεβαιώνοντας ότι θα κινητοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες κρατικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
«Το Βίγια ντε Λέιβα δεν είναι μόνο», ανέφερε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι το κράτος θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές του για να προστατεύσει τους κατοίκους, την ιστορική κληρονομιά και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.
🔥🚨 #Atención | Varios organismos de socorro de Boyacá se han unido para atender el incendio forestal en Villa de Leyva. Los equipos trabajan para controlar las llamas, mientras las autoridades investigan las causas de la emergencia.#IncendioVillaDeLeyva #VillaDeLeyva pic.twitter.com/mAhJeyVJYH— NCT NOTICIAS (@NCTNOTICIAS) September 19, 2026
Το Ελ Νίνιο εντείνει τον κίνδυνοΟι δασικές πυρκαγιές αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Κολομβία κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, ωστόσο φέτος οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας του Ελ Νίνιο.
Το φαινόμενο συνδέεται με αυξημένες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού και μεταβολές στα παγκόσμια πρότυπα ανέμων, ατμοσφαιρικής πίεσης και βροχοπτώσεων, επιτείνοντας σε αρκετές περιοχές την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες.
Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, 18 πυρκαγιές παρέμεναν ενεργές σε ολόκληρη την Κολομβία.
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