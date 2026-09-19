Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσίασε τη μουσική βραδιά «Τα Τραγούδια που Αγαπήσαμε» στη Σάμο
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Σάμος Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος Στεφανία Ρίζου Γιώργος Ντάβλας

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσίασε τη μουσική βραδιά «Τα Τραγούδια που Αγαπήσαμε» στη Σάμο

Στη σκηνή συναντήθηκαν ο καταξιωμένος συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η ερμηνεύτρια Στεφανία Ρίζου και ο Γιώργος Νταβλάς, ο οποίος αφιέρωσε τη συμμετοχή του στη βραδιά στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσίασε τη μουσική βραδιά «Τα Τραγούδια που Αγαπήσαμε» στη Σάμο
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διοργάνωσε μια μουσική βραδιά με τίτλο «Τα Τραγούδια που Αγαπήσαμε», την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στην Κεντρική Πλατεία Βαθέος – Σάμου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Σε ένα μοναδικό σκηνικό, με φόντο τη νυχτερινή Σάμο, κάτοικοι και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, μελωδίες και αναμνήσεις.

Στη σκηνή συναντήθηκαν ο καταξιωμένος συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η ερμηνεύτρια Στεφανία Ρίζου και ο Γιώργος Ντάβλας, χαρίζοντας στο κοινό μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ανάδειξη των νησιών ως προορισμών πολιτισμού, ψυχαγωγίας και εμπειριών, με τον πολιτισμό και τη μουσική να αποτελούν σημαντικά εργαλεία εξωστρέφειας και τουριστικής προβολής. Ο Γιώργος Νταβλάς αφιέρωσε τη συμμετοχή του στη βραδιά στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσίασε τη μουσική βραδιά «Τα Τραγούδια που Αγαπήσαμε» στη Σάμο
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου Γιάννης Καλτάκης με την σύζυγό του Μαρία



Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσίασε τη μουσική βραδιά «Τα Τραγούδια που Αγαπήσαμε» στη Σάμο
Γιώργος Νταβλάς, Στεφανία Ρίζου, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, Νίκος Κατσίκης

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