Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Κατερίνα Στανίση: Συμμετοχή - έκπληξη στην αθηναϊκή πρεμιέρα του «Αυτή η νύχτα μένει» - Δείτε βίντεο
Κατερίνα Στανίση: Συμμετοχή - έκπληξη στην αθηναϊκή πρεμιέρα του «Αυτή η νύχτα μένει» - Δείτε βίντεο
Η επιτυχημένη παραγωγή του ΚΘΒΕ έρχεται στην Αθήνα για περιορισμένες παραστάσεις
Μια δημοφιλής τραγουδίστρια, το όνομα της οποίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο, εδώ και δεκαετίες, με τη λαϊκή νυχτερινή, η Κατερίνα Στανίση, θα είναι η συμμετοχή – έκπληξη στην αθηναϊκή πρεμιέρα της παράστασης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, «Αυτή η νύχτα μένει», στις 19 Σεπτεμβρίου, στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας.
Η Κατερίνα Στανίση θα ανέβει στη σκηνή και θα τραγουδήσει ζωντανά για το κοινό ενώ κατά τη διάρκεια της παράστασης προβάλλεται ένα βίντεο στο οποίο περιγράφει συνοπτικά την εμπειρία της από τη νύχτα.
Την ίδια βραδιά θα τραγουδήσει ζωντανά και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς.
Η μουσικοθεατρική παράσταση, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη, μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Πετράκη, έρχεται στην Αθήνα μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσίασή του στη Θεσσαλονίκη. Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Θάνου Αλεξανδρή που μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο, το 2000, από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο αλλά και στην τηλεόραση.
Πρόκειται για ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας που «ταξιδεύει» το κοινό στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, σε μια εποχή όπου η αισιοδοξία της μεταπολίτευσης, η οικονομική ευημερία και η λάμψη της νύχτας συνυπήρχαν με τη μοναξιά, τις υπερβολές και τις βαθιές κοινωνικές αντιφάσεις.
Η λάμψη και το σκοτάδι της νύχτας, οι ανθρώπινες σχέσεις που κινούνται ανάμεσα στην τρυφερότητα και την απελπισία, η ανάγκη για αναγνώριση, αποδοχή και αγάπη συνθέτουν έναν κόσμο που εξακολουθεί να συνομιλεί με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Το έργο «Αυτή η νύχτα μένει» μιλά για εκείνη τη λεπτή γραμμή όπου το όνειρο συναντά την επιβίωση, όπου η τέχνη συναντά τη ζωή και οι προσωπικές ιστορίες αποκτούν συλλογική μνήμη.
Η Κατερίνα Στανίση θα ανέβει στη σκηνή και θα τραγουδήσει ζωντανά για το κοινό ενώ κατά τη διάρκεια της παράστασης προβάλλεται ένα βίντεο στο οποίο περιγράφει συνοπτικά την εμπειρία της από τη νύχτα.
Την ίδια βραδιά θα τραγουδήσει ζωντανά και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς.
Η μουσικοθεατρική παράσταση, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη, μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Πετράκη, έρχεται στην Αθήνα μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσίασή του στη Θεσσαλονίκη. Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Θάνου Αλεξανδρή που μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο, το 2000, από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο αλλά και στην τηλεόραση.
Πρόκειται για ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας που «ταξιδεύει» το κοινό στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, σε μια εποχή όπου η αισιοδοξία της μεταπολίτευσης, η οικονομική ευημερία και η λάμψη της νύχτας συνυπήρχαν με τη μοναξιά, τις υπερβολές και τις βαθιές κοινωνικές αντιφάσεις.
Η λάμψη και το σκοτάδι της νύχτας, οι ανθρώπινες σχέσεις που κινούνται ανάμεσα στην τρυφερότητα και την απελπισία, η ανάγκη για αναγνώριση, αποδοχή και αγάπη συνθέτουν έναν κόσμο που εξακολουθεί να συνομιλεί με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Το έργο «Αυτή η νύχτα μένει» μιλά για εκείνη τη λεπτή γραμμή όπου το όνειρο συναντά την επιβίωση, όπου η τέχνη συναντά τη ζωή και οι προσωπικές ιστορίες αποκτούν συλλογική μνήμη.
Το «Αυτή η νύχτα μένει» είναι μια παράσταση-ωδή στους ανθρώπους που έζησαν στα όρια, σε όσους αγάπησαν χωρίς μέτρο και πλήρωσαν το τίμημα των επιλογών τους. Μια μουσικοθεατρική εμπειρία που υπενθυμίζει πως, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, κάποιες νύχτες δεν μένουν ποτέ πίσω — μένουν στη μνήμη μας για πάντα.
Μια δημοσιογράφος πασχίζει να ανακαλύψει στοιχεία για τον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης, στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80 και του ’90, τότε που οι άνθρωποι της μεταπολιτευτικής περιόδου έβλεπαν μια καλύτερη ζωή να ανοίγεται μπροστά τους.
Ένας ηθοποιός κατρακυλάει από την υψηλή τέχνη στον κόσμο της νύχτας και των σκυλάδικων. Κατρακυλάει ή απογειώνεται; Πώς βιώνει το ταξίδι αυτό με τα εφόδια που κουβαλάει, σε μια σκοτεινή πραγματικότητα όπου οι άνθρωποι αφήνουν τα πάθη τους να αναδύονται αχαλίνωτα, για να επιστρέψουν το πρωί στις καθημερινές τους ζωές; Γνωρίζει τους νόμους της νύχτας και επιβιώνει στα όρια της απόλαυσης και της καταστροφής. Εκεί που οι αντιστάσεις χαλαρώνουν και που οι πελάτες εμφανίζουν τον αληθινό τους εαυτό.
Τα σκηνικά είναι της Φρόσως Λύτρα, τα κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη, οι χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου, και οι φωτισμοί του Στέλιου Τζολόπουλου και συμμετέχει πολυπληθής θίασος ηθοποιών, μουσικών και χορευτών ενώ ξεχωριστή παρουσία αποτελεί και η συμμετοχή του ίδιου του συγγραφέα, Θάνου Αλεξανδρή, στη σκηνική μεταφορά του έργου του.
Διάρκεια παραστάσεων μέχρι Κυριακή 27/09/2026
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Σάββατο 19/09: 21:00
Κυριακή 20/09: 19:00
Τρίτη 22/09: 20:00
Τετάρτη 23/09: 19:00
Πέμπτη 24/09: 20:00
Παρασκευή 25/09: 20:00
Σάββατο 26/09: 20:00
Κυριακή 27/09: 19:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Μια δημοσιογράφος πασχίζει να ανακαλύψει στοιχεία για τον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης, στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80 και του ’90, τότε που οι άνθρωποι της μεταπολιτευτικής περιόδου έβλεπαν μια καλύτερη ζωή να ανοίγεται μπροστά τους.
Ένας ηθοποιός κατρακυλάει από την υψηλή τέχνη στον κόσμο της νύχτας και των σκυλάδικων. Κατρακυλάει ή απογειώνεται; Πώς βιώνει το ταξίδι αυτό με τα εφόδια που κουβαλάει, σε μια σκοτεινή πραγματικότητα όπου οι άνθρωποι αφήνουν τα πάθη τους να αναδύονται αχαλίνωτα, για να επιστρέψουν το πρωί στις καθημερινές τους ζωές; Γνωρίζει τους νόμους της νύχτας και επιβιώνει στα όρια της απόλαυσης και της καταστροφής. Εκεί που οι αντιστάσεις χαλαρώνουν και που οι πελάτες εμφανίζουν τον αληθινό τους εαυτό.
Τα σκηνικά είναι της Φρόσως Λύτρα, τα κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη, οι χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου, και οι φωτισμοί του Στέλιου Τζολόπουλου και συμμετέχει πολυπληθής θίασος ηθοποιών, μουσικών και χορευτών ενώ ξεχωριστή παρουσία αποτελεί και η συμμετοχή του ίδιου του συγγραφέα, Θάνου Αλεξανδρή, στη σκηνική μεταφορά του έργου του.
Διάρκεια παραστάσεων μέχρι Κυριακή 27/09/2026
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Σάββατο 19/09: 21:00
Κυριακή 20/09: 19:00
Τρίτη 22/09: 20:00
Τετάρτη 23/09: 19:00
Πέμπτη 24/09: 20:00
Παρασκευή 25/09: 20:00
Σάββατο 26/09: 20:00
Κυριακή 27/09: 19:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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