Το φεστιβάλ «ΜουσιΚώς» 2026 γιορτάζει 10 χρόνια, συναυλίες και δράσεις στο Νότιο Αιγαίο

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Το ΜουσιΚώς – Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως την 1η Οκτωβρίου 2026, γιορτάζει φέτος το δεκαετές μουσικό του ταξίδι, τιμώντας τη μουσική δημιουργία, τη συνεργασία και τους ισχυρούς δεσμούς τωνΑπό το 2016 έως σήμερα,και από την Κάσο μέχρι τους Λειψούς, με κύρια λιμάνια τη Ρόδο και την Κω, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η μουσική μπορεί να ενώνει ανθρώπους, τόπους και γενιές. Δέκα χρόνια μετά, τ, τους καλλιτέχνες και τις τοπικές κοινωνίες.– Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Νίσυρο, Χάλκη, Αγαθονήσι, Σύμη, Καστελλόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο –. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, την τζαζ και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες., όπου η μουσική συναντά τον τόπο και γίνεται αφορμή για συμμετοχή, επικοινωνία και κοινές εμπειρίες., το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τη Βάσια Ζαχαροπούλου και τον Σπύρο Κλείσσα παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι. Στην Αστυπάλαια και το Αγαθονήσι, το Κουαρτέτο Εγχόρδων «Aenaon» παρουσιάζει «Ένα μουσικό ταξίδι χωρίς σύνορα», ενώ στη Νίσυρο το Τρίο Εγχόρδων συνδέει «Μουσικές Γέφυρες» από διαφορετικές εποχές και μουσικές παραδόσεις., το Hermann Quartet παρουσιάζει ένα ταξίδι στη μουσική δωματίου, ενώ ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει το αφιέρωμα στον Elvis Presley από το Metallon – Σύνολο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με τον Νικόλα Μαραζιώτη, υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα. Οι «Μουσικές Μεταμορφώσεις» και το Ast Quartet συμπληρώνουν το πρόγραμμα, γεφυρώνοντας διαφορετικά είδη και εποχές.Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές δράσεις του συνεχίζονται δυναμικά με σεμινάρια σε φιλαρμονικές και δράσεις στα σχολεία. Στόχος είναι να προσφέρει ευκαιρίες γνώσης και έμπνευσης, φέρνοντας τη νέα γενιά και ιδιαίτερα τα παιδιά των ακριτικών νησιών πιο κοντά στη μουσική.Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων, ο, ο οποίος έχει τον καλλιτεχνικό συντονισμό του Φεστιβάλ, σημειώνει:αδιάλειπτης όσο και τεράστιας παρουσίας του στα Δωδεκάνησα. Φέτος θα ταξιδέψουμε, κυριολεκτικά και μουσικά, σε 10 νησιά, πραγματοποιώντας 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το μεγαλύτερο πλέον μουσικό φεστιβάλ της χώρας φέρνει στους κατοίκους, τους επισκέπτες και κυρίως στα παιδιά των ακριτικών νησιών μας, μικρών και μεγάλων, τη μουσική, την παιδεία, την ψυχαγωγία, πιστό στις αρχές που διέπουν τους καλλιτέχνες και τους οργανωτές. Όλοι μαζί, προσπαθούμε να προσφέρουμε πολιτιστικά, μουσικά, ό,τι το καλύτερο στα νησιά μας».Δέκα χρόνια μετά την πρώτη του νότα, το Φεστιβάλ συνεχίζει να χαρτογραφεί το πολιτιστικό τοπίο των νησιών και να αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας και της δημιουργικότητας και παραμένει ένα ζωντανό σημείο συνάντησης τέχνης, εκπαίδευσης και κοινότητας.Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν επίσης η Βουλή των Ελλήνων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και η ΑΝΑΧ.Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ενώ την επικοινωνία έχει αναλάβει η Bespoke Communications.