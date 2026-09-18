Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Κωνσταντίνος Ρήγος: Σκηνοθετεί το «The Dreamers» που έκανε ταινία ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι
Κωνσταντίνος Ρήγος: Σκηνοθετεί το «The Dreamers» που έκανε ταινία ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι
Ένα έργο για τον έρωτα, τη νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση, για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα
Ερωτική ιστορία, δράμα ενηλικίωσης, πολιτικό σχόλιο και νοσταλγικό ταξίδι στη Nouvelle Vague ταυτόχρονα είναι το «The Dreamers» που σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ρήγος και θα φιλοξενείται από τις 3 Οκτωβρίου, στο Σύγχρονο Θέατρο. Πρόκειται για το έργο του Tom Kinninmont που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Gilbert Adair που μετέφερε αριστουργηματικά ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, το 2003, στον κινηματογράφο.
Παρίσι, 1968. Ο Αμερικανός Μάθιου φτάνει στη γαλλική πρωτεύουσα για να βελτιώσει τα γαλλικά του. Εκεί γνωρίζει τα δίδυμα αδέλφια Τεό και Ιζαμπέλ, με τα οποία μοιράζεται μια σχεδόν θρησκευτική αφοσίωση στον κινηματογράφο. Καθώς η Γαλλία φλέγεται από την εξέγερση του Μάη και οι δρόμοι γεμίζουν διαδηλωτές, οδοφράγματα και πολιτικά συνθήματα, οι τρεις νέοι ζουν μέσα σε μια ιδιωτική ουτοπία που ορίζεται από τον πόθο, το σινεμά και ένα επικίνδυνο παιχνίδι έρωτα και εξουσίας. Όλα αυτά, μέχρι τη στιγμή που η Ιστορία θα χτυπήσει την πόρτα τους.
Γεμάτο αναφορές σε εμβληματικές μορφές της κινηματογραφικής ιστορίας, το έργο εξερευνά τη δύναμη των εικόνων να διαμορφώνουν τον τρόπο που υπάρχουμε μέσα στον κόσμο, αλλά και την αδυναμία της φαντασίας να μας προστατεύσει από την αδυσώπητη πραγματικότητα.
Μια παράσταση για τον έρωτα, τη νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση, για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος συναντά επί σκηνής το σύμπαν των «Dreamer»s, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και τη συλλογική ευθύνη, ανάμεσα στην επιθυμία για φυγή και στην αναπόφευκτη συνάντηση με την πραγματικότητα.
Στους ρόλους των δίδυμων αδελφών πρωταγωνιστούν η πρωτοεμφανιζόμενη Ινώ Αθανασιάδου και ο νικητής του φετινού Βραβείου Χορν Βασίλης Μπούτσικος, ενώ τον ρόλο του Μάθιου ερμηνεύει ο Νικόλας Χαλκιαδάκης.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Παρίσι, 1968. Ο Αμερικανός Μάθιου φτάνει στη γαλλική πρωτεύουσα για να βελτιώσει τα γαλλικά του. Εκεί γνωρίζει τα δίδυμα αδέλφια Τεό και Ιζαμπέλ, με τα οποία μοιράζεται μια σχεδόν θρησκευτική αφοσίωση στον κινηματογράφο. Καθώς η Γαλλία φλέγεται από την εξέγερση του Μάη και οι δρόμοι γεμίζουν διαδηλωτές, οδοφράγματα και πολιτικά συνθήματα, οι τρεις νέοι ζουν μέσα σε μια ιδιωτική ουτοπία που ορίζεται από τον πόθο, το σινεμά και ένα επικίνδυνο παιχνίδι έρωτα και εξουσίας. Όλα αυτά, μέχρι τη στιγμή που η Ιστορία θα χτυπήσει την πόρτα τους.
Γεμάτο αναφορές σε εμβληματικές μορφές της κινηματογραφικής ιστορίας, το έργο εξερευνά τη δύναμη των εικόνων να διαμορφώνουν τον τρόπο που υπάρχουμε μέσα στον κόσμο, αλλά και την αδυναμία της φαντασίας να μας προστατεύσει από την αδυσώπητη πραγματικότητα.
Μια παράσταση για τον έρωτα, τη νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση, για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος συναντά επί σκηνής το σύμπαν των «Dreamer»s, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και τη συλλογική ευθύνη, ανάμεσα στην επιθυμία για φυγή και στην αναπόφευκτη συνάντηση με την πραγματικότητα.
Στους ρόλους των δίδυμων αδελφών πρωταγωνιστούν η πρωτοεμφανιζόμενη Ινώ Αθανασιάδου και ο νικητής του φετινού Βραβείου Χορν Βασίλης Μπούτσικος, ενώ τον ρόλο του Μάθιου ερμηνεύει ο Νικόλας Χαλκιαδάκης.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα