Αυτή η νύχτα μένει: ΚΘΒΕ και Στανίση έκαναν «Βιετνάμ» το Θέατρο Ολύμπια
Αυτή η νύχτα μένει: ΚΘΒΕ και Στανίση έκαναν «Βιετνάμ» το Θέατρο Ολύμπια
Η μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή του ΚΘΒΕ έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα – Η Κατερίνα Στανίση ανέβηκε στη σκηνή και με τις μεγάλες επιτυχίες της μετέτρεψε το «Ολύμπια – Μαρία Κάλλας» σε αυθεντικό νυχτερινό κέντρο των ’80s και ’90s
Μια βραδιά βγαλμένη από τις μεγάλες νύχτες των ελληνικών μπουζουκιών έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», όπου έκανε την αθηναϊκή της πρεμιέρα η πολυσυζητημένη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Αυτή η νύχτα μένει».
Η παράσταση, που έχει ήδη διαγράψει επιτυχημένη πορεία στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρει στη σκηνή τον κόσμο της ελληνικής νύχτας των δεκαετιών του ’80 και του ’90: τα λουλούδια, τα πανέρια, τα τραγούδια, τα ξενύχτια, τους μουσικούς, τους θαμώνες, τις μεγάλες προσδοκίες αλλά και τις αντιφάσεις μιας ολόκληρης εποχής. H παράσταση από μόνη της έχει ως στόχο να ξαναφέρει στη σκηνή την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής.
H Κατερίνα Στανίση ερμήνευσε ζωντανά τις μεγάλες επιτυχίες της
Για λίγα λεπτά, τα όρια ανάμεσα στο θέατρο και την πίστα έπαψαν ουσιαστικά να υπάρχουν. Το «Ολύμπια» μεταμορφώθηκε σε ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο, με τη χαρακτηριστική ενέργεια των παλιών μπουζουκιών και το κοινό να συμμετέχει σαν να είχε μεταφερθεί σε μια από εκείνες τις θρυλικές βραδιές της Αθήνας και της επαρχίας.
Η επιλογή της Στανίση δεν ήταν τυχαία. Η φωνή της είναι συνδεδεμένη με ένα κομμάτι της λαϊκής κουλτούρας που αποτελεί το βασικό υλικό της παράστασης. Το «Αναστατώνομαι», μάλιστα, κυκλοφόρησε το 1992, ενώ το «Σ’ έχω κάνει Θεό» συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Άλλαξε η ζωή μου» το 1999.
Έτσι, η παρουσία της στη σκηνή λειτούργησε σχεδόν σαν μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στην πραγματική νυχτερινή ζωή που περιγράφει το έργο και στη θεατρική αναπαράστασή της.
Η παράσταση του ΚΘΒΕ, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, παρακολουθεί ανθρώπους που κινούνται σε αυτό το σύμπαν, εκεί όπου ένας ηθοποιός μπορεί να αφήσει πίσω του την υψηλή τέχνη και να βρεθεί στην πίστα, αναζητώντας μια διαφορετική μορφή επιβίωσης και αναγνώρισης.
Η σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή είναι του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέριου Πελτέκη, ενώ την πρωτότυπη σύνθεση και τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Τα σκηνικά και η εικαστική σύνθεση είναι της Φρόσως Λύτρα, τα κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη, οι χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου και οι φωτισμοί του Στέλιου Τζολόπουλου.
Τον θίασο συμπληρώνουν οι Νίνα Ακτύπη, Αντώνης Αντωνάκος, Εύα Βάρσου, Θανάσης Δισλής, Ζωή Ευθυμίου, Χριστίνα Ζαχάρωφ, Στέλιος Καλαϊτζής, Γιάννης Καραμφίλης, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Γιάννης Μόχλας, Βασιλική Ρέινα, Κώστας Σαντάς, Εύη Σαρμή, Πηνελόπη Σεργουνιώτη και Γιάννης Τσάτσαρης.
Η παράσταση, που έχει ήδη διαγράψει επιτυχημένη πορεία στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρει στη σκηνή τον κόσμο της ελληνικής νύχτας των δεκαετιών του ’80 και του ’90: τα λουλούδια, τα πανέρια, τα τραγούδια, τα ξενύχτια, τους μουσικούς, τους θαμώνες, τις μεγάλες προσδοκίες αλλά και τις αντιφάσεις μιας ολόκληρης εποχής. H παράσταση από μόνη της έχει ως στόχο να ξαναφέρει στη σκηνή την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής.
Η στιγμή που το θέατρο έγινε πίσταΗ μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν η guest εμφάνιση της Κατερίνας Στανίση, μιας τραγουδίστριας που έχει ταυτιστεί με το λαϊκό τραγούδι και τη νυχτερινή διασκέδαση. Η Στανίση ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε ζωντανά γνωστές επιτυχίες της, ανάμεσά τους το «Σ’ έχω κάνει Θεό» και το «Αναστατώνομαι», τραγούδια που συνδέθηκαν έντονα με το λαϊκό ρεπερτόριο της εποχής.
H Κατερίνα Στανίση ερμήνευσε ζωντανά τις μεγάλες επιτυχίες της
Η επιλογή της Στανίση δεν ήταν τυχαία. Η φωνή της είναι συνδεδεμένη με ένα κομμάτι της λαϊκής κουλτούρας που αποτελεί το βασικό υλικό της παράστασης. Το «Αναστατώνομαι», μάλιστα, κυκλοφόρησε το 1992, ενώ το «Σ’ έχω κάνει Θεό» συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Άλλαξε η ζωή μου» το 1999.
Έτσι, η παρουσία της στη σκηνή λειτούργησε σχεδόν σαν μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στην πραγματική νυχτερινή ζωή που περιγράφει το έργο και στη θεατρική αναπαράστασή της.
Ένα «Βιετνάμ» από τα παλιάΗ φράση «Αυτή η νύχτα μένει» παραπέμπει σε έναν κόσμο όπου η νύχτα δεν ήταν απλώς διασκέδαση. Ήταν τρόπος ζωής, καταφύγιο, φιλοδοξία, φυγή και συχνά πεδίο υπερβολής. Η σκηνή με τον Γιώργο Αρμένη έξω από το κινηματογραφικό «Βιετνάμ» του Παντελή Βούλγαρη και η ατάκα «Ηλία Ρίχτο» μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος των θαμώνων που έκαψαν τις επιδοτήσεις τους και των καλλιτεχνών που δοξάστηκαν σε αυτούς τους χώρους.
Η παράσταση του ΚΘΒΕ, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, παρακολουθεί ανθρώπους που κινούνται σε αυτό το σύμπαν, εκεί όπου ένας ηθοποιός μπορεί να αφήσει πίσω του την υψηλή τέχνη και να βρεθεί στην πίστα, αναζητώντας μια διαφορετική μορφή επιβίωσης και αναγνώρισης.
Η σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή είναι του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέριου Πελτέκη, ενώ την πρωτότυπη σύνθεση και τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Τα σκηνικά και η εικαστική σύνθεση είναι της Φρόσως Λύτρα, τα κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη, οι χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου και οι φωτισμοί του Στέλιου Τζολόπουλου.
Ο Παναγιώτης Πετράκης και ένας πολυπρόσωπος θίασοςΣτον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Παναγιώτης Πετράκης, ενώ ο Δημήτρης Παπάζογλου εμφανίζεται και επί σκηνής σε ρόλο-έκπληξη. Ιδιαίτερη θέση έχει επίσης ο ίδιος ο συγγραφέας, Θάνος Αλεξανδρής, ο οποίος συμμετέχει στη σκηνική μεταφορά του βιβλίου του. Εντυπωσιακές οι φωνές των ηθοποιών που τραγούδησαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες των περασμένων δεκαετιών, ενώ ο Θάνος Κοντογιώργης στο ρόλο του δαιμόνιου μάνατζερ έριξε φως στις συνεργασίες των καλλιτεχνικών γραφείων του '80 και του '90 με τα «σκυλάδικα» της επαρχίας.
Τον θίασο συμπληρώνουν οι Νίνα Ακτύπη, Αντώνης Αντωνάκος, Εύα Βάρσου, Θανάσης Δισλής, Ζωή Ευθυμίου, Χριστίνα Ζαχάρωφ, Στέλιος Καλαϊτζής, Γιάννης Καραμφίλης, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Γιάννης Μόχλας, Βασιλική Ρέινα, Κώστας Σαντάς, Εύη Σαρμή, Πηνελόπη Σεργουνιώτη και Γιάννης Τσάτσαρης.
Στο μουσικό μέρος συμμετέχουν ο Τραϊανός Αλμπανούδης στο μπάσο, ο Παναγιώτης Μπάρλας στο πιάνο, ο Παύλος Παφρανίδης στο μπουζούκι και ο Ζωγράφος Σταυρίδης στο ακορντεόν.
Διάρκεια παραστάσεων μέχρι Κυριακή 27/09/2026
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Σάββατο 19/09: 21:00
Κυριακή 20/09: 19:00
Τρίτη 22/09: 20:00
Τετάρτη 23/09: 19:00
Πέμπτη 24/09: 20:00
Παρασκευή 25/09: 20:00
Σάββατο 26/09: 20:00
Κυριακή 27/09: 19:00
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Μια πρεμιέρα με λάμψηΗ αθηναϊκή πρεμιέρα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του καλλιτεχνικού, πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου, με τη βραδιά να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη λάμψη χάρη στις guest παρουσίες. Εκτός από την Κατερίνα Στανίση, στη σκηνή ανέβηκε και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, επίσης σε guest εμφάνιση.
Διάρκεια παραστάσεων μέχρι Κυριακή 27/09/2026
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Σάββατο 19/09: 21:00
Κυριακή 20/09: 19:00
Τρίτη 22/09: 20:00
Τετάρτη 23/09: 19:00
Πέμπτη 24/09: 20:00
Παρασκευή 25/09: 20:00
Σάββατο 26/09: 20:00
Κυριακή 27/09: 19:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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