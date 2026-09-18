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Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ελεύθερη είσοδο σε Μουσεία και πλήθος δράσεων
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ελεύθερη είσοδο σε Μουσεία και πλήθος δράσεων
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου - Πού να πάτε, τι να δείτε
Ανοιχτές, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και πλήθος εκδηλώσεων, θα είναι οι πύλες των ελληνικών μουσείων το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στις 26 και 27 του μήνα, στο πλαίσιο του εορτασμού του ετήσιου θεσμού «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θεσπίστηκε το 1991, από το Συμβούλιο της Ευρώπης με την υποστήριξη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικό στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τον πολιτιστικό πλούτο και την πολυμορφία της Ευρώπης, να προκαλέσει το ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, να αντιπαραταχθεί στον ρατσισμό και στην ξενοφοβία και να προτρέψει για μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στους άλλους πολιτισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, να ενημερώσει το κοινό και τις κυβερνήσεις σχετικά με την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και να καλέσει την Ευρώπη να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις του πολιτιστικού τομέα.
Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα από το 1994 ανάμεσα σε 50 συνολικά χώρες ενώ το θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι Κληρονομιά σε κίνδυνο – αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Γύρω από αυτόν τον θεματικό άξονα κινούνται οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που θα διοργανωθούν σε μεγάλα μουσεία της Αθήνας αλλά και σε μουσειακούς χώρους ολόκληρης της Ελλάδας.
Μουσείο της Ακρόπολης
Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 με την παρουσίαση «Ιστορίες καθημερινότητας σε μία γειτονιά της αρχαίας Αθήνας». Πώς ζούσαν οι κάτοικοι της αρχαίας γειτονιάς που απλώνεται στη βάση του Μουσείου Ακρόπολης; Πώς αντιμετώπιζαν τις καθημερινές ανάγκες τους, εξόπλιζαν τα σπίτια τους, λάτρευαν τους θεούς τους; Ποιες ήταν οι ασχολίες των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών;
Μία ιστορία 4.500 ετών ξεδιπλώνεται στους δρόμους και στα ερείπια των σπιτιών της ανασκαφής, αλλά και στα 1.150 αντικείμενα από τα χιλιάδες που άφησαν πίσω τους οι άνθρωποι που γεννήθηκαν, έζησαν και δημιούργησαν στη γωνιά αυτή της αρχαίας Αθήνας. Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου σας περιμένουν στο «Μουσείο της Ανασκαφής» να ανακαλύψετε μαζί τους τον γοητευτικό κόσμο που αποκαλύφθηκε κατά την κατασκευή του Μουσείου Ακρόπολης. Ένας μακρινός και συνάμα οικείος κόσμος, προστατευμένος κάτω από το κέλυφος του σύγχρονου Μουσείου, ζωντανεύει το παρελθόν. Η παρουσίαση είναι εναρμονισμένη με το φετινό πανευρωπαϊκό θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο: Αναβιώστε, αντισταθείτε, επανασχεδιάστε». Με αφορμή την κατασκευή του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, ένας ολόκληρος αρχαιολογικός χώρος «αγκαλιάστηκε» από το σύγχρονο κτήριο, προστατεύτηκε, συντηρήθηκε και αναδείχτηκε, δημιουργώντας ένα «μουσείο κάτω από το μουσείο» και συνδέοντας τις ιστορίες των θεών του βράχου της Ακρόπολης με αυτές των ανθρώπων που κατοίκησαν στις πλαγιές του.
Πληροφορίες προγράμματος
Ημέρες & Ώρες: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, 1 μ.μ. (αγγλικά) &
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, 1 μ.μ. (ελληνικά)
Διάρκεια: 90 λεπτά
Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θεσπίστηκε το 1991, από το Συμβούλιο της Ευρώπης με την υποστήριξη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικό στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τον πολιτιστικό πλούτο και την πολυμορφία της Ευρώπης, να προκαλέσει το ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, να αντιπαραταχθεί στον ρατσισμό και στην ξενοφοβία και να προτρέψει για μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στους άλλους πολιτισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, να ενημερώσει το κοινό και τις κυβερνήσεις σχετικά με την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και να καλέσει την Ευρώπη να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις του πολιτιστικού τομέα.
Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα από το 1994 ανάμεσα σε 50 συνολικά χώρες ενώ το θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι Κληρονομιά σε κίνδυνο – αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Γύρω από αυτόν τον θεματικό άξονα κινούνται οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που θα διοργανωθούν σε μεγάλα μουσεία της Αθήνας αλλά και σε μουσειακούς χώρους ολόκληρης της Ελλάδας.
Μουσείο της Ακρόπολης
Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 με την παρουσίαση «Ιστορίες καθημερινότητας σε μία γειτονιά της αρχαίας Αθήνας». Πώς ζούσαν οι κάτοικοι της αρχαίας γειτονιάς που απλώνεται στη βάση του Μουσείου Ακρόπολης; Πώς αντιμετώπιζαν τις καθημερινές ανάγκες τους, εξόπλιζαν τα σπίτια τους, λάτρευαν τους θεούς τους; Ποιες ήταν οι ασχολίες των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών;
Μία ιστορία 4.500 ετών ξεδιπλώνεται στους δρόμους και στα ερείπια των σπιτιών της ανασκαφής, αλλά και στα 1.150 αντικείμενα από τα χιλιάδες που άφησαν πίσω τους οι άνθρωποι που γεννήθηκαν, έζησαν και δημιούργησαν στη γωνιά αυτή της αρχαίας Αθήνας. Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου σας περιμένουν στο «Μουσείο της Ανασκαφής» να ανακαλύψετε μαζί τους τον γοητευτικό κόσμο που αποκαλύφθηκε κατά την κατασκευή του Μουσείου Ακρόπολης. Ένας μακρινός και συνάμα οικείος κόσμος, προστατευμένος κάτω από το κέλυφος του σύγχρονου Μουσείου, ζωντανεύει το παρελθόν. Η παρουσίαση είναι εναρμονισμένη με το φετινό πανευρωπαϊκό θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο: Αναβιώστε, αντισταθείτε, επανασχεδιάστε». Με αφορμή την κατασκευή του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, ένας ολόκληρος αρχαιολογικός χώρος «αγκαλιάστηκε» από το σύγχρονο κτήριο, προστατεύτηκε, συντηρήθηκε και αναδείχτηκε, δημιουργώντας ένα «μουσείο κάτω από το μουσείο» και συνδέοντας τις ιστορίες των θεών του βράχου της Ακρόπολης με αυτές των ανθρώπων που κατοίκησαν στις πλαγιές του.
Πληροφορίες προγράμματος
Ημέρες & Ώρες: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, 1 μ.μ. (αγγλικά) &
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, 1 μ.μ. (ελληνικά)
Διάρκεια: 90 λεπτά
Συμμετοχή: Έως 20 επισκέπτες ανά πρόγραμμα. Εγγραφές γίνονται μέσω ηλεκτρονικής κράτησης στο events.theacropolismuseum.gr
Κόστος συμμετοχής: Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στην παρουσίαση, απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου ημέρας με την επίδειξη του κωδικού κράτησής σας στα ταμεία έως και 20 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του προγράμματος.
Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου της Ανασκαφής.
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 με τη δράση «Από τον κίνδυνο στο μουσείο: Ιστορίες διάσωσης εκθεμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.
Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την ιστορία αντικειμένων που διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Μαζί με τα κειμήλια μεταφέρθηκαν η μνήμη και η πολιτιστική ταυτότητα των προσφυγικών κοινοτήτων, αναδεικνύοντας τη δύναμη της πολιτιστικής κληρονομιάς να επιβιώνει και να διατηρεί ζωντανή τη συλλογική μνήμη.
Παράλληλα, με αφετηρία τον αποτοιχισμένο ναό της Επισκοπής Ευρυτανίας, η δράση προσεγγίζει το ζήτημα της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλείται, διασώζεται, μεταφέρεται και αποκτά νέα ζωή μέσα στο μουσείο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναστοχαστούν πάνω στο ερώτημα: τι σημαίνει «σώζω ένα μνημείο», όταν αυτό αποκόπτεται από τον φυσικό του τόπο, το τοπίο, τη μνήμη και την κοινότητα που το περιέβαλλαν;
Ώρες: 10:00–11:30 και 12:00–13:30
Συμμετοχή: έως 20 άτομα ανά ξενάγηση.
Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη στην κ. Νάνου στο τηλέφωνο 2132139513 (10:00-14:00), πλην Τρίτης.
Το Σαββατοκύριακο 26–27 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η είσοδος στo Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο είναι ελεύθερη.
Πολεμικό Μουσείο
Δωρεάν είσοδο στους χώρους του και οργανωμένες περιηγήσεις θα προσφέρει στο κοινό και το Πολεμικό Μουσείο.
Μέσα από σημαντικά κειμήλια, αντικείμενα και ιστορίες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στιγμές της ελληνικής ιστορίας και να ανακαλύψουν πώς η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
Κάθε αντικείμενο που διαφυλάσσεται, κάθε ιστορία που μεταφέρεται και κάθε μνήμη που παραμένει ζωντανή αποτελεί έναν σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Ώρες περιηγήσεων:
Σάββατο 26/: 12.00, 17.30, 20.00
Κυριακή 27/12: 12.00, 17.30
Επιγραφικό Μουσείο
Μια σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις ετοιμάζει το Επιγραφικό Μουσείο συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Παρασκευή, 25/9, 11:00-12:00 και 17:30-18:30, Σάββατο, 26/9, 17:30-18:30 και Κυριακή 27/9, 11:00-12:00: Ξεναγήσεις μικρού αριθμού επισκεπτών στην περιοδική έκθεση με τίτλο «ΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ - ΟΣΤΡΑΚΟ ΙΙ: Από την αρχαία Αθήνα στις σύγχρονες μορφές αποκλεισμού». Η έκθεση αναπτύσσεται στους χώρους της μόνιμης έκθεσης του Επιγραφικού Μουσείου και αποτελεί συνεργασία του Μουσείου με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και 40 εικαστικούς καλλιτέχνες.
Παρασκευή 25/9 και Σάββατο 26/9, 19:00-23:00: Το Μουσείο φιλοξενεί στον εσωτερικό του κήπο την τελική φάση του 17ου Film Olympiad Grand Prix. Η δράση έχει θέμα «Από τις αρχαίες επιγραφές στη μεγάλη οθόνη». Το πρόγραμμα αρχίζει κάθε ημέρα στις 19:00 με συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας και τις εξής θεματικές: α) «Δημιουργία χωρίς δημιουργό: Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο» και β) «Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Η αναπαράσταση της αρχαίας Ελλάδας στον κινηματογράφο». Συμμετέχουν σημαντικοί ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό χώρο. Ακολουθεί η προβολή ταινιών στις 20:30 και η ψηφοφορία του κοινού στις 22:30. (Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: www.filmolympiad.com/screenings).
Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς η είσοδος στο Μουσείο θα είναι ελεύθερη για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στις 25 Σεπτεμβρίου η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό που θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις κατόπιν δήλωσης συμμετοχής.
Για την παρακολούθηση των ξεναγήσεων είναι απαραίτητη η κράτηση, αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, από τις 21 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου, ώρες 08:00 – 13:00 στα τηλέφωνα: 210 8847576, 210 8232950 (εσωτ: 203 και 205).
Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση του 17ου Film Olympiad Grand Prix είναι απαραίτητη η κράτηση στο τηλέφωνο: 6988589227.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο οργανώνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρες 11.00 έως 13.00, εργαστήριο κατασκευής κοσμήματος για ενήλικες με τίτλο «Τα φιόρα: Κατασκευή χάντρινου κοσμήματος κεφαλής από την Κύπρο».
Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Γωγώ Σπ. Καρακούση, υποψήφια Διδάκτορα Λαογραφίας ΕΚΠΑ.
Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τα υλικά και την παραδοσιακή τεχνική κατασκευής του κυπριακού κοσμήματος, μαθαίνοντας βήμα-βήμα πώς να δημιουργούν τα ανθικά μοτίβα που το κοσμούν. Χρησιμοποιώντας βελόνα, κλωστή, χάντρες και μεταλλικό σύρμα, θα ξεκινήσουν τη δημιουργία του δικού τους χειροποίητου κοσμήματος, ακολουθώντας το αυθεντικό σχέδιο της Συλλογής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και θα μοιραστούν μυστικά της τεχνικής, μετατρέποντας τη δημιουργική διαδικασία σε μια ζωντανή εμπειρία επικοινωνίας και πολιτισμού.
Λόγω περιορισμένων θέσεων, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο: 210-3237315 (εσωτ.222), από Τρίτη έως Παρασκευή και ώρες 11:00-15:00, ή στο email kkalaitzi@nhmuseum.gr.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 προγραμματίζει τις παρακάτω δράσεις:
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ "Red list"
11:00 | Μόνιμες εκθέσης ΑΜΘ | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Δήλωση συμμετοχής με σειρά προτεραιότητας στο 2313310201 (Δευτ.- Παρ., 09:00 έως 14:00)
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ "Το κύκλωμα"
19:00 | Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος; Ο μύθος του Μεγαλέξανδρου, όπως επιβιώνει μέχρι σήμερα στη νεοελληνική προφορική παράδοση"
11:00-12:00 | Αίθριο ΑΜΘ | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Δήλωση συμμετοχής με σειρά προτεραιότητας στο 2313310201 (Δευτ.- Παρ., 09:00 έως 14:00)
Τ
ο Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη.
Κόστος συμμετοχής: Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στην παρουσίαση, απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου ημέρας με την επίδειξη του κωδικού κράτησής σας στα ταμεία έως και 20 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του προγράμματος.
Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου της Ανασκαφής.
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 με τη δράση «Από τον κίνδυνο στο μουσείο: Ιστορίες διάσωσης εκθεμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.
Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την ιστορία αντικειμένων που διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Μαζί με τα κειμήλια μεταφέρθηκαν η μνήμη και η πολιτιστική ταυτότητα των προσφυγικών κοινοτήτων, αναδεικνύοντας τη δύναμη της πολιτιστικής κληρονομιάς να επιβιώνει και να διατηρεί ζωντανή τη συλλογική μνήμη.
Παράλληλα, με αφετηρία τον αποτοιχισμένο ναό της Επισκοπής Ευρυτανίας, η δράση προσεγγίζει το ζήτημα της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλείται, διασώζεται, μεταφέρεται και αποκτά νέα ζωή μέσα στο μουσείο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναστοχαστούν πάνω στο ερώτημα: τι σημαίνει «σώζω ένα μνημείο», όταν αυτό αποκόπτεται από τον φυσικό του τόπο, το τοπίο, τη μνήμη και την κοινότητα που το περιέβαλλαν;
Ώρες: 10:00–11:30 και 12:00–13:30
Συμμετοχή: έως 20 άτομα ανά ξενάγηση.
Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη στην κ. Νάνου στο τηλέφωνο 2132139513 (10:00-14:00), πλην Τρίτης.
Το Σαββατοκύριακο 26–27 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η είσοδος στo Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο είναι ελεύθερη.
Πολεμικό Μουσείο
Δωρεάν είσοδο στους χώρους του και οργανωμένες περιηγήσεις θα προσφέρει στο κοινό και το Πολεμικό Μουσείο.
Μέσα από σημαντικά κειμήλια, αντικείμενα και ιστορίες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στιγμές της ελληνικής ιστορίας και να ανακαλύψουν πώς η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
Κάθε αντικείμενο που διαφυλάσσεται, κάθε ιστορία που μεταφέρεται και κάθε μνήμη που παραμένει ζωντανή αποτελεί έναν σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Ώρες περιηγήσεων:
Σάββατο 26/: 12.00, 17.30, 20.00
Κυριακή 27/12: 12.00, 17.30
Επιγραφικό Μουσείο
Μια σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις ετοιμάζει το Επιγραφικό Μουσείο συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Παρασκευή, 25/9, 11:00-12:00 και 17:30-18:30, Σάββατο, 26/9, 17:30-18:30 και Κυριακή 27/9, 11:00-12:00: Ξεναγήσεις μικρού αριθμού επισκεπτών στην περιοδική έκθεση με τίτλο «ΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ - ΟΣΤΡΑΚΟ ΙΙ: Από την αρχαία Αθήνα στις σύγχρονες μορφές αποκλεισμού». Η έκθεση αναπτύσσεται στους χώρους της μόνιμης έκθεσης του Επιγραφικού Μουσείου και αποτελεί συνεργασία του Μουσείου με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και 40 εικαστικούς καλλιτέχνες.
Παρασκευή 25/9 και Σάββατο 26/9, 19:00-23:00: Το Μουσείο φιλοξενεί στον εσωτερικό του κήπο την τελική φάση του 17ου Film Olympiad Grand Prix. Η δράση έχει θέμα «Από τις αρχαίες επιγραφές στη μεγάλη οθόνη». Το πρόγραμμα αρχίζει κάθε ημέρα στις 19:00 με συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας και τις εξής θεματικές: α) «Δημιουργία χωρίς δημιουργό: Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο» και β) «Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Η αναπαράσταση της αρχαίας Ελλάδας στον κινηματογράφο». Συμμετέχουν σημαντικοί ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό χώρο. Ακολουθεί η προβολή ταινιών στις 20:30 και η ψηφοφορία του κοινού στις 22:30. (Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: www.filmolympiad.com/screenings).
Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς η είσοδος στο Μουσείο θα είναι ελεύθερη για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στις 25 Σεπτεμβρίου η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό που θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις κατόπιν δήλωσης συμμετοχής.
Για την παρακολούθηση των ξεναγήσεων είναι απαραίτητη η κράτηση, αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, από τις 21 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου, ώρες 08:00 – 13:00 στα τηλέφωνα: 210 8847576, 210 8232950 (εσωτ: 203 και 205).
Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση του 17ου Film Olympiad Grand Prix είναι απαραίτητη η κράτηση στο τηλέφωνο: 6988589227.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο οργανώνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρες 11.00 έως 13.00, εργαστήριο κατασκευής κοσμήματος για ενήλικες με τίτλο «Τα φιόρα: Κατασκευή χάντρινου κοσμήματος κεφαλής από την Κύπρο».
Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Γωγώ Σπ. Καρακούση, υποψήφια Διδάκτορα Λαογραφίας ΕΚΠΑ.
Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τα υλικά και την παραδοσιακή τεχνική κατασκευής του κυπριακού κοσμήματος, μαθαίνοντας βήμα-βήμα πώς να δημιουργούν τα ανθικά μοτίβα που το κοσμούν. Χρησιμοποιώντας βελόνα, κλωστή, χάντρες και μεταλλικό σύρμα, θα ξεκινήσουν τη δημιουργία του δικού τους χειροποίητου κοσμήματος, ακολουθώντας το αυθεντικό σχέδιο της Συλλογής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και θα μοιραστούν μυστικά της τεχνικής, μετατρέποντας τη δημιουργική διαδικασία σε μια ζωντανή εμπειρία επικοινωνίας και πολιτισμού.
Λόγω περιορισμένων θέσεων, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο: 210-3237315 (εσωτ.222), από Τρίτη έως Παρασκευή και ώρες 11:00-15:00, ή στο email kkalaitzi@nhmuseum.gr.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 προγραμματίζει τις παρακάτω δράσεις:
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ "Red list"
11:00 | Μόνιμες εκθέσης ΑΜΘ | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Δήλωση συμμετοχής με σειρά προτεραιότητας στο 2313310201 (Δευτ.- Παρ., 09:00 έως 14:00)
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ "Το κύκλωμα"
19:00 | Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος; Ο μύθος του Μεγαλέξανδρου, όπως επιβιώνει μέχρι σήμερα στη νεοελληνική προφορική παράδοση"
11:00-12:00 | Αίθριο ΑΜΘ | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Δήλωση συμμετοχής με σειρά προτεραιότητας στο 2313310201 (Δευτ.- Παρ., 09:00 έως 14:00)
Τ
ο Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη.
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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