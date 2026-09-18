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Villagers of Ioannina City: Δυναμική δισκογραφική επιστροφή με το «Venceremos»
Villagers of Ioannina City: Δυναμική δισκογραφική επιστροφή με το «Venceremos»
Τελετουργικοί ρυθμοί, εκτενείς ενορχηστρώσεις και παραδοσιακά όργανα, όπως η γκάιντα και ο ζουρνάς, δεν αποτελούν απλώς διακοσμητικά στοιχεία, αλλά βασικά συστατικά της ταυτότητας του ροκ συγκροτήματος
Σε ένα δυστοπικό μέλλον, διαμορφωμένο από την ψευδαίσθηση, τον έλεγχο και τον φόβο, και ξετυλίγεται ως ένα ταξίδι εξορίας, αντίστασης και αφύπνισης τοποθετείται το νέο, πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Villagers of Ioannina City, με τίτλο «Venceremos», που κυκλοφόρησε από τη Napalm Records.
Διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το μουσικό του σύμπαν, το συγκρότημα παρουσιάζει το πιο φιλόδοξο και ολοκληρωμένο έργο της πορείας του μέχρι σήμερα. Ο δίσκος, μετά από τρία διαδοχικά singles που κυκλοφόρησαν και έχτισαν την ατμόσφαιρα του, έχει ήδη συγκεντρώσει την προσοχή του Τύπου και του κοινού παγκοσμίως. Έχει ήδη αναγνωριστεί ως Album of The Month σε αρκετά Μέσα και το συγκρότημα φιλοξενείται στο εξώφυλλο του ελληνικού Metal Hammer.
Το άλμπουμ ακολουθεί εκείνους που υψώνονται απέναντι σε έναν διαλυμένο κόσμο, απορρίπτοντας θεούς και σύγχρονους βασιλιάδες προκειμένου να διεκδικήσουν ξανά την ελευθερία και το νόημα. Μέσα από αγώνες, ελπίδα, φόβους και στοχασμούς γύρω από την ίδια την ύπαρξη, μία αλήθεια παραμένει σταθερή - Η αποστολή μας είναι μια και το όνομά της: Ελευθερία
Οι Villagers of Ioannina City δεν ακολουθούν τις τάσεις ούτε χάνουν την ταυτότητα τους, αντιθέτως, με αυτόν τον δίσκο εξελίσσουν ακόμη περισσότερο τον ήχο τους. Το «Venceremos» είναι βαρύ, άμεσο και έντονο με μια αυθεντική ενέργεια να το διαπερνά. Με αυτό το άλμπουμ, το συγκρότημα ακολουθεί με θάρρος πιο heavy rock και metal μονοπάτια και εξερευνεί μια πιο aggressive rock ηχητική κατεύθυνση με γνήσιο progressive πνεύμα, όπου κάθε μουσική σύνθεση ξεδιπλώνεται αποφασιστικά και σε βάθος.
Τελετουργικοί ρυθμοί, εκτενείς ενορχηστρώσεις και παραδοσιακά όργανα, όπως η γκάιντα και ο ζουρνάς, δεν αποτελούν απλώς διακοσμητικά στοιχεία, αλλά βασικά συστατικά της ταυτότητας του συγκροτήματος. Folk και ελληνικά μουσικά στοιχεία συναντούν δυναμικά riffs, δημιουργώντας έναν ήχο ξεχωριστό και απόλυτα προσωπικό.
Σε παραγωγή και ηχογράφηση του Alex Karametis στο Magnanimous X Studio στην Ελλάδα, και με τη μίξη και το mastering να αναλαμβάνει ο Jacob Hansen στα Hansen Studios, το «Venceremos» ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη διαύγεια και το βάθος.
Διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το μουσικό του σύμπαν, το συγκρότημα παρουσιάζει το πιο φιλόδοξο και ολοκληρωμένο έργο της πορείας του μέχρι σήμερα. Ο δίσκος, μετά από τρία διαδοχικά singles που κυκλοφόρησαν και έχτισαν την ατμόσφαιρα του, έχει ήδη συγκεντρώσει την προσοχή του Τύπου και του κοινού παγκοσμίως. Έχει ήδη αναγνωριστεί ως Album of The Month σε αρκετά Μέσα και το συγκρότημα φιλοξενείται στο εξώφυλλο του ελληνικού Metal Hammer.
Το άλμπουμ ακολουθεί εκείνους που υψώνονται απέναντι σε έναν διαλυμένο κόσμο, απορρίπτοντας θεούς και σύγχρονους βασιλιάδες προκειμένου να διεκδικήσουν ξανά την ελευθερία και το νόημα. Μέσα από αγώνες, ελπίδα, φόβους και στοχασμούς γύρω από την ίδια την ύπαρξη, μία αλήθεια παραμένει σταθερή - Η αποστολή μας είναι μια και το όνομά της: Ελευθερία
Οι Villagers of Ioannina City δεν ακολουθούν τις τάσεις ούτε χάνουν την ταυτότητα τους, αντιθέτως, με αυτόν τον δίσκο εξελίσσουν ακόμη περισσότερο τον ήχο τους. Το «Venceremos» είναι βαρύ, άμεσο και έντονο με μια αυθεντική ενέργεια να το διαπερνά. Με αυτό το άλμπουμ, το συγκρότημα ακολουθεί με θάρρος πιο heavy rock και metal μονοπάτια και εξερευνεί μια πιο aggressive rock ηχητική κατεύθυνση με γνήσιο progressive πνεύμα, όπου κάθε μουσική σύνθεση ξεδιπλώνεται αποφασιστικά και σε βάθος.
Τελετουργικοί ρυθμοί, εκτενείς ενορχηστρώσεις και παραδοσιακά όργανα, όπως η γκάιντα και ο ζουρνάς, δεν αποτελούν απλώς διακοσμητικά στοιχεία, αλλά βασικά συστατικά της ταυτότητας του συγκροτήματος. Folk και ελληνικά μουσικά στοιχεία συναντούν δυναμικά riffs, δημιουργώντας έναν ήχο ξεχωριστό και απόλυτα προσωπικό.
Σε παραγωγή και ηχογράφηση του Alex Karametis στο Magnanimous X Studio στην Ελλάδα, και με τη μίξη και το mastering να αναλαμβάνει ο Jacob Hansen στα Hansen Studios, το «Venceremos» ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη διαύγεια και το βάθος.
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