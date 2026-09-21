Η βιντεοκλήση της Ρίας Ελληνίδου με το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Κοίτα πώς κάθεται με τον Κλέαρχο»
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Δημήτρης Αλέξανδρου Ρία Ελληνίδου Φίδι

Η βιντεοκλήση της Ρίας Ελληνίδου με το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Κοίτα πώς κάθεται με τον Κλέαρχο»

Το βίντεο με το φίδι και τη Ρία Ελληνίδου ανέβασε στο Instagram ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

Η βιντεοκλήση της Ρίας Ελληνίδου με το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Κοίτα πώς κάθεται με τον Κλέαρχο»
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Πλήρως εξοικειωμένη με το σπίτι και τα κατοικίδια του Δημήτρη Αλεξάνδρου φαίνεται ότι είναι πλέον η Ρία Ελληνίδου.

Απόδειξη το βίντεο που ανέβασε σε story στο Instagram την Κυριακή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο οποίο η Ρία Ελληνίδου κάνει βιντεοκλήση έχοντας δίπλα της σε απόσταση εκατοστών ένα από τα φίδια του συντρόφου της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η τραγουδίστρια συζητά με κάποιο πρόσωπο ενώ ο Κλέαρχος, το κίτρινου χρώματος φίδι, είναι ακριβώς δίπλα της.

«Κοιτάξτε πώς κάθεται ο Κλέαρχος δίπλα στη Ρία, κάνουν βιντεοκλήση μαζί» ακούγεται να λέει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Λέμε τα νέα μας εδώ» σχολίασε από την πλευρά της η Ρία Ελληνίδου.

Δείτε το βίντεο

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