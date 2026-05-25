Εθνική Λυρική Σκηνή: Μεγάλες παραγωγές και διάσημα ονόματα στο νέο της πρόγραμμα

Καταξιωμένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, νέες φιλόδοξες παραγωγές όπερας και χορού, μεικτά θεάματα, μουσικές παραστάσεις, κλασικό μπαλέτο, διεθνείς συνεργασίες, αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών αλλά και όπερα για παιδιά και νέους περιλαμβάνει το νέοτηςγια την καλλιτεχνική περίοδο 2026 - 2027 που ανακοινώθηκε σήμερα.Το δυναμικό παρών θα δώσουν κορυφαίοι σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι και χορογράφοι όπως οι Ουίλλιαμ Κέντριτζ, Στήβεν Λάνγκριτζ, Κέιτι Ντάβενπορτ, Βαλεντίνα Τούρκου, Αλέξανδρος Ευκλείδης, Ειρήνη Βιανέλλη, Σαμπίν Τώυνισσεν, Άλαν Χράνιτελ. Τις παραγωγές θα διευθύνουν διεθνώς αναγνωρισμένοι αλλά και νεότεροι Έλληνες και ξένοι αρχιμουσικοί όπως, μεταξύ άλλων, οι Βασίλης Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος Τερζάκης, Ντμίτρι Γιουρόφσκι, Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι, Ζακ Λακόμπ, Σέστο Κουατρίνι, Λουκάς Καρυτινός, Χοσέ Σαλασάρ. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές των νέων παραστάσεων συμπεριλαμβάνονται οι Δημήτρης Πλατανιάς, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Τσέλια Κοστέα, Βασιλική Καραγιάννη, Διονύσης Σούρμπης, Τάσος Αποστόλου, Πέτρος Μαγουλάς, Γιάννης Γιαννίσης, Γιάννης Χριστόπουλςο και οι ερμηνευτές Σόνια Γιόντσεβα, Ερμονέλα Γιάχο, Τσαρλς Καστρονόβο, Μπράιαν Τζέιντ, Αρτούρο Τσακόν-Κρους, Ρικκάρντο Μάσσι, Μαρσέλο Πουέντε, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Χοβαννές Αϊβαζιάν, Χρήστος Κεχρής, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Ντμίτρι Γκολόβνιν, Ματίλντε Βάλλεβικ, Δανάη Κοντόρα, Άννα Αγάθωνος, Χρυσάνθη Σπιτάδη. Δίπλα στους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ, τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο θα εμφανιστούν στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος διεθνώς αναγνωρισμένοι χορευτές, μεταξύ των οποίων οι Μάια Μακατέλι, Ελίζαμπετ Τόνεφ, Ξένια Οβσιάνικ, Καρολλίνα Μπάστος, Λετίσια Ντίας, Γιανγκ Γκιου Τσόι, Αλεχάντρο Βιρέγες.της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή –σε μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το βρετανικό Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης–, τοντου Κλάουντιο Μοντεβέρντι, με την υπογραφή του κορυφαίου εικαστικού καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Ουίλλιαμ Κέντριτζ.Τον Δεκέμβριο του 2026, ένα αριστούργημα του ρωσικού ρεπερτορίου, ητου Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, έρχεται σε μια νέα φιλόδοξη παραγωγή σε σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου Βρετανού σκηνοθέτη Στήβεν Λάνγκριτζ.Τον Μάρτιο του 2027, το αριστούργημα του 20ού αιώνα(The Rake’s Progress) του Ίγκορ Στραβίνσκι επιστρέφει μετά από μισό αιώνα στο ρεπερτόριο της ΕΛΣ, σε μια νέα συναρπαστική σκηνοθεσία του διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη Αλέξανδρου Ευκλείδη.Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2027, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το μνημειώδες αριστούργημα της δυτικής μουσικής, τητου Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, στο πλαίσιο της επετείου των διακοσίων ετών από τον θάνατο του κορυφαίου συνθέτη. Ένα φιλόδοξο μεικτό θέαμα με τη συμμετοχή της Ορχήστρας, της Χορωδίας και του Μπαλέτου της ΕΛΣ.To Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2027 μια νέα χορογραφία της Βαλεντίνας Τούρκου πάνω στο Λεωφορείον ο Πόθος του Τεννεσσή Ουίλλιαμς –μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας (Μάριμπορ)–, ενώ τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Ιανουάριο του 2027 θα αναβιώσει η κλασική παραγωγή τηςσε χορογραφία Βερόνικας Βιγιάρ και Ελένας Ιγκλέσιας.Με την αναβίωση του συναρπαστικού Οθέλλου του Βέρντι, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα τιμήσει τον Ρόμπερτ Ουίλσον, τον κορυφαίο αβανγκάρντ δημιουργό, ο οποίος επαναπροσδιόρισε τη σκηνική γλώσσα της όπερας. Οι δύο ασπρόμαυρες, κινηματογραφικής αισθητικής παραγωγές του Νίκου Σ. Πετρόπουλου επιστρέφουν στην ΕΛΣ: η Τόσκα του Πουτσίνι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2027 και ο Ριγολέττος του Βέρντι τον Ιούλιο του 2027. Η παραδοσιακή ιαπωνική κουλτούρα αναμετράται με τον αμερικανικό μοντερνισμό στη Μαντάμα Μπαττερφλάι του Πουτσίνι, στη σκηνοθεσία του Ούγκο ντε Άνα, η οποία αναβιώνει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2027.Το μουσικό παραμύθι τηςΤο αηδόνι του αυτοκράτορα επιστρέφει από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, για να συναντήσει το παιδικό και εφηβικό κοινό, σε εννέα παραστάσεις για οικογένειες και σχολεία.υπογράφει μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση με τίτλο Ακόμα κι αν φύγεις…, αποτίνοντας φόρο τιμής σε μια μοναδική στιχουργό του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαριανίνα Κριεζή. Συμμετέχουν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας.

Σε συνέχεια των διεθνών περιοδειών της σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, τον ερχόμενο Οκτώβριο η ΕΛΣ θα παρουσιάσει μια μεγάλη συναυλία στο εμβληματικό Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, με τίτλο Nikos Kazantzakis: An Odyssey in Music και με έργα Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Σκαλκώτα, Μητρόπουλου και Κουμεντάκη.επιστρέφει στο πρόγραμμα της ΕΛΣ, με το 4ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής να πραγματοποιείται τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας του 2027, σε εκκλησίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Πλάκα και το κέντρο της Αθήνας.Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης δίνει το στίγμα του νέου προγράμματος σημειώνοντας: «Η καλλιτεχνική περίοδος 2026/27 φέρνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια νέα κατεύθυνση στο ρεπερτόριό της, με σημαντικές πρεμιέρες και μεγάλες επιστροφές. Δύο έργα που έχουν καθορίσει την εξέλιξη της μουσικής μάς προσκαλούν σε μια γενναιόδωρη καταβύθιση στον πυρήνα της τέχνης μας: Ο Ορφέας του Μοντεβέρντι –έργο με το οποίο γεννήθηκε η τέχνη της όπερας πριν από τέσσερις αιώνες– και η Missa solemnis του Μπετόβεν –ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα της δυτικής μουσικής– θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή.Μαζί με αυτά, ένα άλλο ορόσημο του 20ού αιώνα, η Ασώτου ανάβασις (The Rake’s Progress) του Στραβίνσκι, επιστρέφει στο ρεπερτόριο της ΕΛΣ μετά από μισό αιώνα. Αλλά και η Ντάμα πίκα, το σπάνιο αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι, θα σημάνει την επιστροφή της Ρωσικής Σχολής στην ΕΛΣ, η οποία έχει ορίσει τη λυρική τέχνη παγκοσμίως.Η διεθνής μας παρουσία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και εντυπωσιακά αποτελέσματα: Φέτος η ΕΛΣ εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, με ένα αμιγώς ελληνικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον Νίκο Καζαντζάκη, ενώ την ίδια στιγμή συνυπογράφει μαζί με το βρετανικό Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης τη νέα σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού Ουίλλιαμ Κέντριτζ πάνω στον Ορφέα.Από τις αναβιώσεις μας ξεχωρίζει ο εμβληματικός Οθέλλος του Βέρντι, με την υπογραφή του Ρόμπερτ Ουίλσον, στον οποίο αποτίνουμε έναν ύστατο φόρο τιμής για όλα όσα πρόσφερε στη σκηνική παρουσίαση της λυρικής τέχνης. Παράλληλα, αναβιώνουμε τρία από τα αριστουργήματα του οπερατικού ρεπερτορίου, την Τόσκα και τον Ριγολέττο σε σκηνοθεσία του Νίκου Σ. Πετρόπουλου και τη Μαντάμα Μπαττερφλάι με την υπογραφή του Ούγκο ντε Άνα.Το Μπαλέτο μας, μαζί με την αναβίωση της κλασικής Ζιζέλ, θα παρουσιάσει τη νέα παραγωγή Λεωφορείον ο Πόθος, βασισμένη στο ομώνυμο αριστούργημα του Τεννεσσή Ουίλλιαμς σε χορογραφία Βαλεντίνας Τούρκου – μια συμπαραγωγή μας με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας (Μάριμπορ), ενώ θα συμμετέχει και στο μεικτό θέαμα που θα δημιουργήσουμε για τη Missa solemnis.Ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα σε μια μοναδική δημιουργό προτείνει η Δήμητρα Γαλάνη. Το Ακόμα κι αν φύγεις… είναι ένας μικρός φόρος τιμής στη Μαριανίνα Κριεζή και θα φέρει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ένα ξεχωριστό σύμπαν του ελληνικού τραγουδιού.Για μια σειρά εννέα παραστάσεων, θα παρουσιάσουμε ξανά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος το Αηδόνι του αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος σε σκηνοθεσία Κατερίνας Πετσατώδη – μια πολύχρωμη, animated εισαγωγή για τα παιδιά στον κόσμο της όπερας.Το 4ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής θα επιστρέψει στην Πλάκα το Πάσχα του 2027 με δεκάδες συναυλίες τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας»Η υπουργός Πολιτισμούσημειώνει για το νέο πρόγραμμα της ΕΛΣ: «Το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για την καλλιτεχνική περίοδο 2026/27, κινείται στοχαστικά, στη δημιουργική και ευφάνταστη γραμμή που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια, επιτυγχάνοντας όχι μόνο τη θερμότατη επιβράβευση του κοινού, το οποίο την κατατάσσει στις μεγάλες διεθνείς μουσικές σκηνές, αλλά και την προσέλκυση των νέων που διψούν για ποιότητα. Η μακρά, πλέον, παράδοση που έχει δημιουργήσει στην παρουσίαση έργων εμβληματικών, οιστρηλατεί το σύγχρονο στίγμα της, τηρώντας απαρέγκλιτα τα κορυφαία καλλιτεχνικά κριτήρια. Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της έχει καθοριστική συμβολή το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο εργάζεται με απόλυτη αφοσίωση, όπως και οι καθοριστικές συνέργειες με κορυφαίους καλλιτέχνες και δημιουργούς που ερμηνεύουν μεγάλα έργα στον γαλαξία του Μουσικού Θεάτρου. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η ΕΛΣ, και αυτή τη σεζόν, στο ελληνικό και στο διεθνές κοινό, είναι εξαιρετικά πυκνό και σύνθετο, συγκροτούμενο από νέες εμβληματικές παραγωγές, μυθικές αναβιώσεις, υψηλού επιπέδου διεθνείς συνεργασίες και μεικτά θεάματα, με τη συμμετοχή καταξιωμένων, σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργών και ερμηνευτών.»Η επιτυχής συνταγή της ΕΛΣ είναι εξαιρετικά απλή στον πυρήνα της: Απευθύνεται σε μεγάλα ακροατήρια, που υπερβαίνουν, κατά πολύ, τους λάτρεις του λυρικού θεάτρου, με την επιμονή σε ιδιαίτερα δύσκολες παραγωγές, όλο και υψηλότερης ποιότητας. Το λυρικό θέατρο, τέχνη καθολικής διάστασης, προσφέρει «πολιτισμό για όλους». Ποτέ άλλοτε η Εθνική Λυρική Σκηνή δεν είχε τέτοια διεθνή ακτινοβολία, τόση απήχηση στο κοινό και επιτυχία στις καλλιτεχνικές επιλογές της που πιστώνεται στους ανθρώπους της. Στο πρόσωπο του καλλιτεχνικού της διευθυντή, του Γιώργου Κουμεντάκη, αγαπητού φίλου και καταξιωμένου δημιουργού, που συνδυάζει τη βαθιά γνώση και αγάπη του αντικειμένου του, με τον δυναμισμό και τις ικανότητες που απαιτεί η διοίκηση ενός σπουδαίου εμβληματικού θεσμού, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια, αλλά και την απόλυτη πεποίθησή μου ότι, και η καλλιτεχνική περίοδος 2026/27 θα μας χαρίσει μοναδικές στιγμές μουσικής απόλαυσης και αισθητικών εμπειριών».Η προπώληση των εισιτηρίων για το τρίμηνο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2026 ξεκινάει την 1η Ιουνίου 2026 στις 12.00, από την ticketservices.gr και τα Ταμεία της ΕΛΣ.