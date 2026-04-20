«Άγγελος ή διάβολος; Θύμα ή θύτης;»: Ποιες πλευρές του Μάικλ Τζάκσον φωτίζει και ποιες αφήνει στο σκοτάδι η νέα βιογραφική ταινία για τον βασιλιά της ποπ

Ο Τζαφάρ Τζάκσον σε σκηνή από την ταινία

Η δίκη του Μάικλ Τζάκσον, το 2005, για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, απασχόλησε για πολύ καιρό την επικαιρότητα

Ο ίδιος ο Τζαφάρ Τζάκσον, πάλι, παρουσιάζει, την εμπλοκή του στην ταινία ως κάτι καρμικό: «Ποτέ δεν ονειρεύτηκα να γίνω ηθοποιός ή να ενσαρκώσω τον θείο μου. Αλλά ήξερα ότι ήταν ένα κάλεσα» έχει εξομολογηθεί ο ίδιος επισημαίνοντας πως χρειάστηκε να περάσει από οντισιόν και να πείσει τους συντελεστές της ταινίας πως είναι ικανός να μεταμορφωθεί σε Μάικλ Τζάκσον.Όπως είναι εμφανές οι δημιουργοί και κατ’ επέκταση η οικογένεια του Μάικλ Τζάκσον επιχειρούν με αυτή την κινηματογραφική βιογραφία να εξαγνίσουν τον βασιλιά της ποπ και να τονώσουν το διεθνές προφίλ του γι΄ αυτό και επικεντρώνεται στην καλλιτεχνική του διαδρομή, από τα πρώτα του παιδικά βήματα με τους Jackson 5, μέχρι την τεράστια έκρηξη του «Thriller», το 1982, και το αποκορύφωμα της καριέρα του με τη θριαμβευτική παγκόσμια περιοδεία «Bad Tour», το 1988. Η μουσική, ο χορός, το ταλέντο, η λάμψη, τα λαμπερά σόου, τα βραβεία και οι μαζικές εκδηλώσεις λατρείας συνθέτουν το παζλ ταινίας η οποία ωστόσο παρουσιάζει το μισό προφίλ του Μάικλ Τζάκσον.Γιατί στην πραγματικότητα υπήρχε και το άλλο μισό το οποίο ήταν γεμάτο σκοτάδια, εξαρτήσεις, μυστικά και αμφιλεγόμενες σχέσεις κυρίως με ανήλικους, οι οποίες τον έθεσαν επανειλημμένα στο στόχαστρο. Από την πρώτη καταγγελία του 1993 μέχρι την πολύκροτη δίκη του για σεξουαλική κακοποίηση, το 2005, στην οποία τελικά αθωώθηκε, κι από το σοκαριστικό ντοκιμαντέρ του 2019 «Leaving Neverland», που εστίαζε σε μαρτυρίες ανδρών που υποστήριξαν πως τους είχε κακοποιήσει σεξουαλικά κατά την παιδική τους ηλικία, μέχρι τις πρόσφατες καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν, προ ημερών, για τον ίδιο λόγο, και συνοδεύτηκαν από κατάθεση ομαδικής αγωγής, η φύση των στενών σχέσεων που διατηρούσε ο Μάικλ Τζάκσον με τα παιδιά θα αποτελεί, διαχρονικά, μια τεράστια σκιά που θα θολώνει το μύθο του.Για όλα τα παραπάνω βέβαια δεν γίνεται η παραμικρή νύξη στη βιογραφική ταινία που έρχεται η οποία εστιάζει, αποκλειστικά, στο ταξίδι του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη μέχρι την κατάκτηση του τίτλου του «Βασιλιά της ποπ».Και κάπως έτσι, ερχόμαστε, για μία ακόμη φορά, αντιμέτωποι με το καίριο αλλά και εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθεί συνάμα ερώτημα: Θα πρέπει ο καλλιτέχνης να διαχωρίζεται από τον άνθρωπο ή όχι;