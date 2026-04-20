«Άγγελος ή διάβολος; Θύμα ή θύτης;»: Ποιες πλευρές του Μάικλ Τζάκσον φωτίζει και ποιες αφήνει στο σκοτάδι η νέα βιογραφική ταινία για τον βασιλιά της ποπ
«Άγγελος ή διάβολος; Θύμα ή θύτης;»: Ποιες πλευρές του Μάικλ Τζάκσον φωτίζει και ποιες αφήνει στο σκοτάδι η νέα βιογραφική ταινία για τον βασιλιά της ποπ

Ο εκπληκτικής ομοιότητας ανιψιός του, που τον υποδύεται και η εκκωφαντική σιωπή για τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Αναστασία Κουκά
Άγγελος ή διάβολος; Αιώνιος κι αναντικατάστατος «Βασιλιάς της ποπ» ή παιδεραστής; Θύμα ή θύτης; Τα παραπάνω ερωτήματα, που είναι άρρηκτα συνυφασμένα με το όνομα του Μάικλ Τζάκσον παραμένουν αναπάντητα 17 χρόνια μετά τον θάνατό του σε ηλικία μόλις 50 ετών. Κι απ΄ ότι φαίνεται η νέα βιογραφική ταινία με τίτλο «Michael», που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 24 Απριλίου, δεν θα μάς κάνει σοφότερους.

Γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί ένα απόλυτα ελεγχόμενο από την οικογένειά του κινηματογραφικό αφιέρωμα στον αναμφισβήτητα σπουδαία μουσικά κατορθώματα του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα την παγκόσμια μουσική, ενέπνευσε γενιές νέων καλλιτεχνών και αποτέλεσε είδωλο για εκατομμύρια πιστούς ανά τον κόσμο θαυμαστές του στους οποίους συνεχίζουν μέχρι σήμερα να προστίθενται καινούργιοι.
Η ταινία αποτελεί μια μεγάλη και φιλόδοξη παραγωγή η οποία φέρει την βαριά υπογραφή του βραβευμένου με Όσκαρ Γκρέιαμ Κινγκ, παραγωγού της κινηματογραφικής βιογραφία του Φρέντι Μέρκιουρι «Bohemian Rhapsody» που έσπασε ταμεία. Η σκηνοθεσία είναι του Αντουάν Φούκουα, το σενάριο έχει γράψει ο Τζον Λόγκαν, γνωστός από τα δημοφιλέστατα «Gladiator» και «The Aviator». Ως προς τη δημιουργική ομάδα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια δυνατή, χολιγουντιανών προδιαγραφών ταινία η οποία επικεντρώνεται σε μια από τις πιο επιδραστικές μουσικές φυσιογνωμίες όλων των εποχών. Γι΄ αυτό και οι προσδοκίες είναι, δικαιολογημένα, μεγάλες.
Όσον αφορά το πρόσωπο που θα ενσαρκώσει τον Μάικλ Τζάκσον, δεν πρόκειται για κάποιο διάσημο ηθοποιό αλλά για τον 29χρονο ανιψιό του Τζαφάρ Τζάκσον, γιο του αδελφού του Τζερμέιν Τζάκσον, ο οποίος είναι τραγουδιστής και συνθέτης και μοιάζει πάρα πολύ με τον εμβληματικό θείο του. Και σε αυτή την ομοιότητα ποντάρουν πολύ οι δημιουργοί της ταινίας: «Ο Τζαφάρ υπερβαίνει τη φυσική ομοιότητα. Είναι το πνεύμα του Μάικλ που βγαίνει με έναν μαγικό τρόπο. Πρέπει να το βιώσετε για να το πιστέψετε» έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης της Αντουάν Φούκουα.
Η ομοιότητα του Τζαφάρ Τζάκσον με τον Βασιλικά της ποπ είναι εντυπωσιακή

Ο ίδιος ο Τζαφάρ Τζάκσον, πάλι, παρουσιάζει, την εμπλοκή του στην ταινία ως κάτι καρμικό: «Ποτέ δεν ονειρεύτηκα να γίνω ηθοποιός ή να ενσαρκώσω τον θείο μου. Αλλά ήξερα ότι ήταν ένα κάλεσα» έχει εξομολογηθεί ο ίδιος επισημαίνοντας πως χρειάστηκε να περάσει από οντισιόν και να πείσει τους συντελεστές της ταινίας πως είναι ικανός να μεταμορφωθεί σε Μάικλ Τζάκσον.
Ο Τζαφάρ Τζάκσον σε σκηνή από την ταινία

Ούτε λέξη για τις καταγγελίες

Όπως είναι εμφανές οι δημιουργοί και κατ’ επέκταση η οικογένεια του Μάικλ Τζάκσον επιχειρούν με αυτή την κινηματογραφική βιογραφία να εξαγνίσουν τον βασιλιά της ποπ και να τονώσουν το διεθνές προφίλ του γι΄ αυτό και επικεντρώνεται στην καλλιτεχνική του διαδρομή, από τα πρώτα του παιδικά βήματα με τους Jackson 5, μέχρι την τεράστια έκρηξη του «Thriller», το 1982, και το αποκορύφωμα της καριέρα του με τη θριαμβευτική παγκόσμια περιοδεία «Bad Tour», το 1988. Η μουσική, ο χορός, το ταλέντο, η λάμψη, τα λαμπερά σόου, τα βραβεία και οι μαζικές εκδηλώσεις λατρείας συνθέτουν το παζλ ταινίας η οποία ωστόσο παρουσιάζει το μισό προφίλ του Μάικλ Τζάκσον.
Γιατί στην πραγματικότητα υπήρχε και το άλλο μισό το οποίο ήταν γεμάτο σκοτάδια, εξαρτήσεις, μυστικά και αμφιλεγόμενες σχέσεις κυρίως με ανήλικους, οι οποίες τον έθεσαν επανειλημμένα στο στόχαστρο. Από την πρώτη καταγγελία του 1993 μέχρι την πολύκροτη δίκη του για σεξουαλική κακοποίηση, το 2005, στην οποία τελικά αθωώθηκε, κι από το σοκαριστικό ντοκιμαντέρ του 2019 «Leaving Neverland», που εστίαζε σε μαρτυρίες ανδρών που υποστήριξαν πως τους είχε κακοποιήσει σεξουαλικά κατά την παιδική τους ηλικία, μέχρι τις πρόσφατες καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν, προ ημερών, για τον ίδιο λόγο, και συνοδεύτηκαν από κατάθεση ομαδικής αγωγής, η φύση των στενών σχέσεων που διατηρούσε ο Μάικλ Τζάκσον με τα παιδιά θα αποτελεί, διαχρονικά, μια τεράστια σκιά που θα θολώνει το μύθο του.
Η δίκη του Μάικλ Τζάκσον, το 2005, για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, απασχόλησε για πολύ καιρό την επικαιρότητα

Για όλα τα παραπάνω βέβαια δεν γίνεται η παραμικρή νύξη στη βιογραφική ταινία που έρχεται η οποία εστιάζει, αποκλειστικά, στο ταξίδι του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη μέχρι την κατάκτηση του τίτλου του «Βασιλιά της ποπ».
Και κάπως έτσι, ερχόμαστε, για μία ακόμη φορά, αντιμέτωποι με το καίριο αλλά και εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθεί συνάμα ερώτημα: Θα πρέπει ο καλλιτέχνης να διαχωρίζεται από τον άνθρωπο ή όχι;
Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

