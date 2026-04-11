Μάικλ Τζάκσον: Οι γιοι του με κοστούμια στο στυλ του πατέρα τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Michael»

Οι Μπίγκι και Πρινς Τζάκσον έδωσαν το παρών στην παγκόσμια πρεμιέρα του βιογραφικού φιλμ

που παρέπεμπαν στο χαρακτηριστικό στυλ του Μπίγκι και Πρινς στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας «Michael».



Στην παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ στο Βερολίνο, το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, έδωσαν το παρών την Παρασκευή 10 Απριλίου οι γιοι του, Μπίγκι Τζάκσον και Πρινς Τζάκσον, επιλέγοντας εμφανίσεις που θύμισαν το look του πατέρα τους.







Κοινό στοιχείο στις εμφανίσεις τους αποτέλεσε μια χρυσή καρφίτσα σε σχήμα κορώνας στα σακάκια τους, καθώς και περιβραχιόνια, στοιχεία που λειτουργούν ως αναφορά στο εμβληματικό στυλ του Μάικλ Τζάκσον. Ο ίδιος χρησιμοποιούσε τα περιβραχιόνια και ως σύμβολο στήριξης παιδιών που βρίσκονταν σε ανάγκη, ενώ αυτά που φόρεσαν οι γιοι του περιείχαν εικόνα από τα πόδια του σε μία από τις χαρακτηριστικές χορευτικές του κινήσεις.



Credits: REUTERS/Nadja Wohlleben

Η ταινία «Michael», παραγωγής της Lionsgate, εστιάζει τόσο στην προσωπική ζωή όσο και στην καλλιτεχνική πορεία του τραγουδιστή, παρουσιάζοντας σημαντικές στιγμές της καριέρας του. Όπως αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη, το φιλμ αποτυπώνει «τις επιτυχίες και τις δυσκολίες του σε κινηματογραφική κλίμακα, από την ανθρώπινη πλευρά και τους προσωπικούς του αγώνες μέχρι τη δημιουργική του ιδιοφυΐα».







Τον ρόλο του Μάικλ Τζάκσον ενσαρκώνει ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον, γιος του Τζερμέιν Τζάκσον. Σε βίντεο από τα παρασκήνια της παραγωγής, ο ίδιος ανέφερε: «Δεν είχα ποτέ ονειρευτεί να γίνω ηθοποιός ούτε να τον υποδυθώ, αλλά ένιωσα ότι ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω», προσθέτοντας ότι χρειάστηκε να αποδείξει στους δημιουργούς ότι μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο.



Ο ρόλος του νεαρού Μάικλ Τζάκσον ανατέθηκε στον 9χρονο Τζουλιάνο Κρουέ Βάλντι, καθώς η ταινία καλύπτει και τα πρώτα χρόνια της καριέρας του με τους Jackson 5.



Παράλληλα, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Κόλμαν Ντομίνγκο ενσαρκώνει τον πατέρα της οικογένειας, Τζο Τζάκσον, ενώ η Νία Λονγκ υποδύεται την Κάθριν Τζάκσον. Η ίδια χαρακτήρισε τον ρόλο της «πυλώνα δύναμης και αξιοπρέπειας για ολόκληρη την οικογένεια», προσθέτοντας ότι αποτελεί τιμή για την ίδια να μεταφέρει την ιστορία του Μάικλ Τζάκσον στη μεγάλη οθόνη.