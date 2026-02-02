Μάικλ Τζάκσον: O ανιψιός του μεταμορφώνεται στον θρυλικό τραγουδιστή στην ταινία «Michael», δείτε το τρέιλερ
Μάικλ Τζάκσον: O ανιψιός του μεταμορφώνεται στον θρυλικό τραγουδιστή στην ταινία «Michael», δείτε το τρέιλερ
Το βιογραφικό φιλμ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο
Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον, με τίτλο «Michael». Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Το Michael αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από την ανακάλυψη του εξαιρετικού του ταλέντου ως ηγέτη των Jackson Five, μέχρι τον οραματιστή καλλιτέχνη του οποίου η δημιουργική φιλοδοξία τροφοδότησε μια αδιάκοπη προσπάθεια να γίνει ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο. Αναδεικνύοντας τόσο τη ζωή του μακριά από τη σκηνή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της πρώιμης σόλο καριέρας του, η ταινία προσφέρει στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ άλλοτε».
Δείτε το τρέιλερ
Δεν είναι ακόμη όμως σαφές, ούτε από τη σύνοψη ούτε από το τρέιλερ, αν η ταινία θα αγγίξει τις αμφιλεγόμενες πτυχές που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του σταρ.
Στην ταινία του Αντουάν Φουκουά συμμετέχουν επίσης ο Μάιλς Τέλερ ως ο δικηγόρος και στενός συνεργάτης του Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, ο Κόλμαν Ντομίνγκο ως ο πατέρας του, Τζο Τζάκσον, η Νία Λονγκ ως η μητέρα του, Κάθριν Τζάκσον, η Τζέσικα Σούλα ως η αδελφή του, ΛαΤόγια Τζάκσον.
Επίσης, συμμετέχει ο Λάρενζ Τέιτ ως ο ιδρυτής της Motown Records, Μπέρι Γκόρντι, η Λόρα Χάριερ ως η πρωτοπόρος μουσική παραγωγός Σουζάν ντε Πας, η Κατ Γκρέιαμ ως η Νταϊάνα Ρος και ο Τζουλιάνο Βάλντι ως ο Μάικλ Τζάκσον στην εποχή των Jackson 5.
Η ταινία Michael» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Απριλίου.
