Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Πώς ο Ρόμπερτ Πάουελ πήρε τον ρόλο από τον Αλ Πατσίνο και τον Ντάστιν Χόφμαν
Ο Βρετανός ηθοποιός είχε κληθεί να κάνει δοκιμαστικό προκειμένου να υποδυθεί έναν άλλο χαρακτήρα της σειράς

Αναστασία Κουκά
Είναι το πρόσωπο που έχει ταυτιστεί επί δεκαετίες με την ανθρώπινη μορφή του Ιησού. Η παρουσία του άσημου την εποχή των γυρισμάτων Βρετανού ηθοποιού Ρόμπερτ Πάουελαποτελεί, αναμφισβήτητα, το πιο δυνατό στοιχείο της επικής θρησκευτικής σειράς του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», που είναι το διαχρονικό τηλεοπτικό σήμα κατατεθέν των κατανυκτικών ημερών του Πάσχα.
Jesus of Nazareth (miniseries) Opening and Closing Theme 1977 (With Snippets)

Και να φανταστεί κανείς ότι η επιλογή του για τον εμβληματικό αυτό ρόλο έγινε κάπως τυχαία, ανατρεπτικά ίσως και καρμικά. Όταν ο Τζεφιρέλι ανέλαβε τη βαριά ευθύνη να δώσει σάρκα και οστά σε μια ιδέα – επιθυμία του Πάπα Παύλου του VI για τη δημιουργία μιας ποιοτικής τηλεοπτικής σειράς για τη ζωή του Ιησού οι προκλήσεις ήταν πολλές και μεγάλες. Μεγαλύτερη απ’ όλες, ωστόσο, υπήρξε, αναμφισβήτητα, η επιλογή του πρωταγωνιστή που θα υποδυόταν τον θεάνθρωπο. Πώς να βρεις ένα πρόσωπο που να συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβολίζει η ανεξάντλητη δύναμη της πίστης;
Η αρχική ιδέα ήταν πως σε ένα τέτοιο μεγαλειώδες στοίχημα θα μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς ένας σημαντικός, καταξιωμένος ηθοποιός που θα επιστράτευε τις υψηλές υποκριτικές του ικανότητες για να ενσαρκώσει το Υπέρτατο, το Θείο. Ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των δημιουργών της σειράς λοιπόν ήταν οι εξαιρετικοί και πολυβραβευμένοι Ντάστιν Χόμφαν και Αλ Πατσίνο. Το χαμηλό ύψος και των δύο ωστόσο σε συνδυασμό με τα φυσικά τους χαρακτηριστικά αλλά και την εύλογη ανησυχία πως οι θεατές δεν θα μπορέσουν να δουν το πρόσωπο του Ιησού σε μια τόσο γνώριμη κινηματογραφική φυσιογνωμία τούς έβγαλε εκτός συναγωνισμού.
Ο σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι με τον πρωταγωνιστή του. Ρόμπερτ Πάουελ, στα γυρίσματα της σειράς
Κι ενώ η κατάσταση οδηγούνταν σε αδιέξοδο εμφανίστηκε, ως εκ θαύματος, στις οντισιόν, ένα ψηλόλιγνος άνδρας με υπέροχα, εκφραστικά μπλε μάτια. Είχε έρθει προκειμένου να κάνει δοκιμαστικό για τον ρόλο του Ιούδα όταν τον αντίκρισε ωστόσο ο Φράνκο Τζεφιρέλι αναφώνησε εντυπωσιασμένος: «'Aν ο Ιούδας έχει τόσο εκφραστικά μάτια, του Ιησού πως πρέπει να είναι;». Και εκείνη την ίδια στιγμή βρήκε μόνος του τη λύση σε αυτό που τόσο καιρό έψαχνε, το πρόσωπο του Ιησού.
Με την επιλογή του αυτή συντάχθηκε απόλυτα και η σύζυγος του παραγωγού της σειράς Lew Grade η οποία επίσης μαγεύτηκε από το καταγάλανο βλέμμα του Ρόμπερτ Πάουελ.

Κι ήταν αυτό το χαρακτηριστικό, βαθύ, ήρεμο κι εκφραστικό βλέμμα που κέρδισε το παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό το οποίο αναγνώρισε στο πρόσωπο του πρωταγωνιστή της σειράς τη μορφή που φανταζόταν πως έχει ο Ιησούς.
 
«Όταν κλήθηκα να υποδυθώ τον Ιησού, ήμουν 31 ετών και ομολογώ ότι μέχρι τότε δεν είχα κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και καμία απολύτως γνώμη για τον Χριστό. Ύστερα από 9 μήνες γυρισμάτων σε επιβλητικά τοπία του Μαρόκου και της Τυνησίας, μπορώ να πω ότι πραγματικά πιστεύω στον Ιησού, ακόμη και αν δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία. Κάποια στιγμή κοιτάζοντας στον καθρέφτη αναγνώρισα στο είδωλό μου τον Ιησού. Μου φάνηκε ότι είδα την εικόνα που έχει ο καθένας από εμάς γι΄ Αυτόν, όταν προσπαθούμε να Τον φανταστούμε. Την εικόνα που έχω συγκρατήσει από παιδί. Πραγματικά ελπίζω στο μνημόσυνό μου, να με θυμούνται και να με αποκαλούν όλοι ως «τον άνθρωπο που υποδύθηκε τον Ιησού» έχει δηλώσει με νόημα ο 82χρονος σήμερα ηθοποιός.

Σαράντα εννέα ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη προβολή της στην ιταλική τηλεόραση η σειρά που έχουν παρακολουθήσει δισεκατομμύρια άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζει να προβάλλεται και να συγκινεί την περίοδο του Πάσχα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο καλλιτεχνικό εγχείρημα, αποδεικνύοντας πως τα θαύματα γίνονται τη στιγμή που δεν τα περιμένεις.
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Δείτε Επίσης