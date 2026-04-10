Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Πώς ο Ρόμπερτ Πάουελ πήρε τον ρόλο από τον Αλ Πατσίνο και τον Ντάστιν Χόφμαν

Κι ήταν αυτό το χαρακτηριστικό, βαθύ, ήρεμο κι εκφραστικό βλέμμα που κέρδισε το παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό το οποίο αναγνώρισε στο πρόσωπο του πρωταγωνιστή της σειράς τη μορφή που φανταζόταν πως έχει ο Ιησούς.«Όταν κλήθηκα να υποδυθώ τον Ιησού, ήμουν 31 ετών και ομολογώ ότι μέχρι τότε δεν είχα κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και καμία απολύτως γνώμη για τον Χριστό. Ύστερα από 9 μήνες γυρισμάτων σε επιβλητικά τοπία του Μαρόκου και της Τυνησίας, μπορώ να πω ότι πραγματικά πιστεύω στον Ιησού, ακόμη και αν δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία. Κάποια στιγμή κοιτάζοντας στον καθρέφτη αναγνώρισα στο είδωλό μου τον Ιησού. Μου φάνηκε ότι είδα την εικόνα που έχει ο καθένας από εμάς γι΄ Αυτόν, όταν προσπαθούμε να Τον φανταστούμε. Την εικόνα που έχω συγκρατήσει από παιδί. Πραγματικά ελπίζω στο μνημόσυνό μου, να με θυμούνται και να με αποκαλούν όλοι ως «τον άνθρωπο που υποδύθηκε τον Ιησού» έχει δηλώσει με νόημα ο 82χρονος σήμερα ηθοποιός.Σαράντα εννέα ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη προβολή της στην ιταλική τηλεόραση η σειρά που έχουν παρακολουθήσει δισεκατομμύρια άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζει να προβάλλεται και να συγκινεί την περίοδο του Πάσχα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο καλλιτεχνικό εγχείρημα, αποδεικνύοντας πως τα θαύματα γίνονται τη στιγμή που δεν τα περιμένεις.