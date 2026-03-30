Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον δολοφονηθέντα από τη Χούντα φοιτητή Γιάννη Καΐλη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Τα συνθήματα στο Πολυτεχνείο

Η αυτοκτονία που σκηνοθέτησε η Χούντα



Η αναγνώριση

Δράσεις τιμής και μνήμης

Κλείσιμο

Εκδήλωση μνήμης και τιμής προς τον 4ετή φοιτητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ),που δολοφονήθηκε από την Χούντα το 1974, οργανώνει στην έδρα της στο κτίριο του Πολυτεχνείου η Σχολή του, επιδίδοντας μετά θάνατο Πτυχίο τιμητικής αποφοίτησής του στην αδελφή του, ενώ η υπουργός Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη θα αποκαλύψει επιτοίχιο αναμνηστικό γλυπτό με την μορφή του.Είναι ο φοιτητής από το Δίστομο Βοιωτίας που με το πινέλο του γράφτηκαν στην πύλη του Πολυτεχνείου τα δύο συνθήματα που έμειναν άσβηστα στην Ιστορία: «Εξω αι ΗΠΑ», «Εξω το ΝΑΤΟ». Κάτι του περιλαμβάνεται και στην επίσημη αναφορά του χουντικούπροϊσταμένου του «Σπουδαστικού» της Γενικής Ασφάλειας, ο οποίος έγραφε τον Δεκέμβριο του 1973:Η συμμετοχή του αυτή όπως και η πολύπτυχη αντιδικτατορική του δράση τον έθεσε στο στόχαστρο της χουντικής Ασφαλείας, που τον κυνήγησε και τον καταζητούσε για να τον δολοφονήσουν εν τέλει όργανα της. Στις 22 Φεβρουαρίου 1974, τρεις μήνες μετά την εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο, σε ένα οικόπεδο, δίπλα σε μια νεοανεγειρόμενη οικοδομή της Αθήνας, περαστικοί ανακάλυπταν το πτώμα ενός 24χρονου άνδρα. Χτυπημένος μέχρι θανάτου, με, ο νεκρός παρουσίαζε μια εικόνα που δεν δικαιολογούσε την επίσημη αιτία θανάτου που έδινε η χούντα. Η εκδοχή της «αυτοκτονίας» δεν έπειθε κανέναν.Τα περί "αυτοκτονίας" δεν έπεισαν ούτε φυσικά και το δικαστήριο που μετά την Μεταπολίτευση,με μεγάλη συμβολή της δικηγόρου Φιλάνθης Ψυρρή. Η αγωνίστρια δικηγόρος απέδειξε ότι η φερόμενη ως αυτοκτονία ήταν δολοφονία. Η δικηγόρος ανέλαβε συνολικά 36 υποθέσεις παρόμοιες με του Γιάννη, δολοφονημένων από τα χουντικά βασανιστήρια που εμφανίζονταν από τις Αρχές ως αυτόχειρες. Το δε κράτος πολύ αργότερα, το 1982, έβγαλε τιμητική σύνταξηαναγνωρίζοντάς τον ως θύμα του αντιδικτατορικού αγώνα.Την νέα ώθηση και ανανέωση της αναγνώρισης της θυσίας του Γιάννη Καϊλη - που τιμούσε πάντα η γενέτειρά του, το Μαρτυρικό και Ιστορικό Δίστομο - ξεκίνησε πρόπερσι η πρύτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών κ. Ερατώ Χατζησάββα στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Δίστομο για το βιβλίο του Δ.Βεριώνη για τους νεκρούς του Αντιδικτατορικού Αγώνα. Και την έφερε σε πέρας με τις τωρινές δράσεις τιμής και μνήμης.Η εκδήλωση θα γίνει αύριο Τρίτη, 31 Μαρτίου στις 6.30μ.μ. στο Κτίριο της ΑΣΚΤ, (στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ), στην οδό Πατησίων 42.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή ντοκυμαντέρ, προσφώνηση από την Πρύτανη δρ Ερατώ Χατζησάββα και τον Δήμαρχο Διστόμου,Αράχωβας Αντίκυρας κ.Γιάννη Σταθά, αναφορά στην συμβολή της δικηγόρου Φ.Ψυρρη από τον συγγραφέα κ.Δ.Βεριώνη, απονομή του τιμητικού Πτυχίου στην αδελφή του Γ. Καϊλη, Σουλτάνα, από τον Αντιπρύτανη κ.Γ. Μελανίτη.Θα ακολουθήσει ομιλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ.Σοφίας Ζαχαράκη και αποκάλυψη από την ίδια της επιτοίχιας πλάκας στην μνήμη του Γιάννη Καϊλη. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Στέλλα Στυλιανού.