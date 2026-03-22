Νούσιας, Σαράντης και Ντορέττα Παπαδημητρίου απαγγέλλουν ποιήματα για την καμπάνια της ΜΚΟ «Αποστολή», δείτε βίντεο
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, η ΜΚΟ «Αποστολή» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών παρουσιάζει μια καμπάνια αφιερωμένη στις αρχές που εμπνέουν τη δράση και την προσφορά της
Την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης επιλέγει η ΜΚΟ Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για να αφηγηθεί το κοινωνικό της έργο μέσα από έναν διαφορετικό, πιο συναισθηματικό τρόπο: την ελληνική ποίηση.
Σε μια σειρά βίντεο (η αρχή έγινε χθες ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας) γνωστές προσωπικότητες δανείζουν τη φωνή τους σε σπουδαίους Έλληνες ποιητές, μεταφέροντας μηνύματα που συνδέονται άμεσα με τις αξίες της Αποστολής — την αγάπη, την αλληλεγγύη, την ελπίδα και την αξιοπρέπεια.
Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γιάννη Αϊβάζη, κάθε απαγγελία αποκτά μια σύγχρονη, ανθρώπινη διάσταση, μετατρέποντας τον ποιητικό λόγο σε ζωντανή υπενθύμιση της σημασίας της προσφοράς.
Η καμπάνια φωτίζει τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την κοινωνία, αναδεικνύοντας πως οι διαχρονικές αξίες της ποίησης παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ.
Στα δεύτερη σειρά των βίντεο απαγγέλουν οι: Τάσος Νούσιας, Ντορέττα Παπαδημητρίου και Μιχάλης Σαράνης.
Ο Τάσος Νούσιας ερμήνευσε ένα απόσπασμα από το ποίημα «Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύτη (1969).
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ερμήνευσε ένα απόσπασπα από το ποίημα «Μόνο γιατί μ' αγάπησες» της ΜαρίαςΠολυδούρη (1928).
Ο Μιχάλης Σαράντης ερμήνευσε ένα απόσπασμα από το ποήμα «Προσευχή» του Άγγελου Σικελιανού (1912).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE