Δείτε βίντεο: Γεροντιδάκης, Αϊβάζης, Θρασκιά και Ιωάννης Μελισσανίδης απαγγέλλουν ποιήματα για την καμπάνια της ΜΚΟ «Αποστολή»
Η ΜΚΟ «Αποστολή» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με μια καμπάνια αφιερωμένη στις αξίες που εμπνέουν το κοινωνικό της έργο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, η ΜΚΟ «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών παρουσιάζει μια ιδιαίτερη πολιτιστική πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα.

Μέσα από μια σειρά βίντεο, η διαχρονική δύναμη της ελληνικής ποίησης συνδέεται με τις αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της ανθρωπιστικής δράσης της οργάνωσης, φωτίζοντας με διακριτικό αλλά ουσιαστικό τρόπο τη συμβολή της στην κοινωνία. 

Στη συγκεκριμένη σειρά, καταξιωμένες και ιδιαίτερα αγαπητές προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής δανείζουν τη φωνή τους σε εμβληματικά ποιήματα σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, μεταφέροντας στο κοινό το βαθύτερο νόημα και τη διαχρονική δύναμη των στίχων.

Κάθε ποίημα έχει επιλεγεί με συμβολικό τρόπο ώστε να συνδέεται με έναν από τους θεμελιώδεις άξονες αξιών που καθοδηγούν το έργο της «Αποστολής», όπως η αγάπη, η πίστη, η αλληλεγγύη, η εμπιστοσύνη, η προσφορά, η ελπίδα, η αξιοπρέπεια, η φροντίδα και η μνήμη.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της καμπάνιας υπογράφει ο ηθοποιός και βραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης Αϊβάζης.

Στα πρώτα τέσσερα βίντεο απαγγέλουν οι:  Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Αϊβάζης, Ράνια Θρασκιά και Ιωάννης Μελισσανίδης.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ερμήνευσε ένα απόσπασμα από το ποίημα «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» του Τάσου Λειβαδίτη (1953).

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης: Γεροντιδάκης

Ο Γιάννης Αϊβάζης ερμήνευσε το ποίημα «Θερμοπύλες» του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη (1903).

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης: Αϊβάζης

Η Ράνια Θρασκιά ερμήνευσε ένα απόσπασμα από το ποίημα «Το σπίτι κοντά στη θάλασσα» του Γιώργου Σεφέρη (1946).

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης: Θρασκιά

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης ερμήνευσε το ποίημα «Ενός λεπτού σιγή» του Ντίνου Χριστιανόπουλου (1960).

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης: Μελισσανίδης
Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

