Πέθανε η γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη: Μια ξεχωριστή προσωπικότητα της κρητικής τέχνης
Η Ασπασία Παπαδοπεράκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών
Θλίψη προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη, η οποία έφυγε από τη ζωή από σε ηλικία 84 ετών.
Η Ασπασία Παπαδοπεράκη γεννήθηκε το 1942 κοντά στην Κνωσό και από νωρίς έδειξε το ταλέντο και την αγάπη της για την τέχνη. Σπούδασε γλυπτική στην Αθήνα και στο Παρίσι, έχοντας ως σημαντικό πρότυπο τον αδελφό της, Θωμά Παπαδοπεράκη.
Το έργο της άφησε έντονο αποτύπωμα στον δημόσιο χώρο, καθώς γλυπτά της κοσμούν πλατείες και δημόσιους χώρους σε πολλές πόλεις και οικισμούς, κυρίως στην Κρήτη, την οποία ανέδειξε σε βασικό κέντρο του καλλιτεχνικού της οράματος.
Η δημιουργική της πορεία δεν περιορίστηκε μόνο στη γλυπτική.
Υπήρξε ζωγράφος και εικαστικός δημιουργός, ενώ δραστηριοποιήθηκε επίσης ως γεωμέτρης και χωροτάκτης, σκηνογράφος και γραφίστρια, καθώς και ως συγγραφέας και διανοούμενη.
Ανήσυχο πνεύμα και πολυσχιδής προσωπικότητα, η Ασπασία Παπαδοπεράκη άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της τέχνης, με έργο που συνεχίζει να ζει μέσα από τις δημιουργίες της και τη συμβολή της στον πολιτισμό της Κρήτης.
