Χρυσή Άρκτος στο φεστιβάλ Βερολίνου στα Κίτρινα Γράμματα του Ιλκέρ Τσατάκ

Πρόκειται για ένα πολιτικό δράμα που ακολουθεί ένα ζευγάρι Τούρκων καλλιτεχνών του θεάτρου των οποίων η ζωή ανατρέπεται όταν χάνουν τις δουλειές τους και το σπίτι τους λόγω πολιτικών διώξεων από μια αυταρχική κυβέρνηση, η οποία δοκιμάζει τα ιδανικά και τον γάμο τους