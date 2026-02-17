Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Η στενή σχέση με τον Καραμανλή και τον Μιτεράν και ο κρυφός έρωτας του Χατζιδάκι

Μια εκλεκτή παρέα: Γκυ Μπεάρ, Μιρέιγ Ματιέ, Κωνσταντίνος Καραμανλής, Ελένη Αρβελέρ, Σιμόν Βέιλ· στο σπίτι της Κλωντ Πομπιντού.

Στενή σχέση αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης είχε καλλιεργήσει η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ και με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω της κοινής τους φίλης Φώφης Λεβέντη κι από τότε διατηρούσαν σταθερή επικοινωνία. Άλλοτε συναντιούνταν σε φιλικά σπίτια στο Παρίσι κι άλλοτε πάλι συνέτρωγαν σε εστιατόρια της γαλλικής πρωτεύουσας όπου ζούσαν και οι δύο: «Έχω μια λέξη για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Δωρικός! Κι αυτό το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Μου είχε, νομίζω, μεγάλη εμπιστοσύνη. Πόσες φορές μου τηλεφώνησε στο Παρίσι: ‘‘Tι λες γι’ αυτό;’’ – ζητούσε τη γνώμη μου. Πηγαίναμε να φάμε μαζί – ποτέ δεν συζητούσαμε πολιτικά, μόνο μια φορά μου είπε: ‘‘Δεν μου λες, τι έχουν πάθει όλοι αυτοί για τη Μακεδονία; Εγώ Μακεδόνας, πρόεδρος της Δημοκρατίας, μίλησα; Αυτοί γιατί μιλάνε;’’. Για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή έχω μία απόλυτη αναφορά σοβαρότητας, και την εικόνα του τελευταίου μεγάλου πολιτικού της Ελλάδας – μαζί με τον Αντρέα Παπανδρέου· αλλά εκείνος ήταν πιο μοντέρνος, είχε άλλο πνεύμα. Τον Καραμανλή θα τον συνέκρινα με τον Ντε Γκωλ· τον Αντρέα με τον Μιτεράν, που τον θεωρώ από τους μεγάλους πολιτικούς, και ανακαινιστή».Ένα από τα κοινά τους στοιχεία, μάλιστα, ήταν πως και οι δύο κοιμούνταν νωρίς. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που διηγείται η ίδια: «Ένα βράδυ ήμασταν στο σπίτι της Πομπιντού. Mαζί μας ο Γκυ Μπεάρ, η Μιρέιγ Ματιέ, o Ρεμόν Μπαρ, η Σιμόν Βέιλ και κάποιοι άλλοι. ‘‘Ελένη, πρέπει η ώρα 12 να φύγω’’, μου λέει. ‘‘Εντάξει, κύριε πρόεδρε, θα σας το πω’’. Στις 12 παρά πέντε είχε κιόλας σηκωθεί.»Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ συνδέθηκε και με πολλούς σημαντικούς πολιτικούς της Γαλλίας οι οποίοι αναγνώριζαν και θαύμαζαν, σε προσωπικό και θεσμικό επίπεδο, τις γνώσεις, την προσφορά της και το σπινθηροβόλο πνεύμα της. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως είχε τιμηθεί με τις σημαντικότερες διακρίσεις της χώρας όπως ο Χρυσός Σταυρός της Λεγεώνος της Τιμής.Ανάμεσά τους και ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν με τον οποίο είχε συχνή επικοινωνία. Στο βιβλίο «Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. 600 Μολύβια και 10 Ποιήματα», μάλιστα, γίνεται αναφορά σε ένα απολαυστικούς, με έντονες δόσεις χιούμορ διαλόγους που είχαν επιστρέφοντας, με το προεδρικό αεροπλάνο, από ένα επίσημο ταξίδι στην Αθήνα: «Η Ντανιέλ Μιτεράν λύνει σταυρόλεξο, κι εκείνος διαβάζει τις εφημερίδες και τις πετά εκνευρισμένος. Είναι η εποχή που έχει μαλώσει ο Λιουέλ Ζοσπέν –γραμματέας του κόμματος, τότε– με τον Λωράν Φαμπιύς, τον πρωθυπουργό, για το ποιος θα ήταν υπεύθυνος της εκλογικής καμπάνιας. «Μετά, ανοίγουμε μία μεγάλη κουβέντα για τον Θεό, και μου λέει: ‘‘Κυρία Αρβελέρ, εσείς που είστε βυζαντινολόγος, θα μου πείτε τι είναι η Αγία Τριάς;”. Και του απαντώ σαρκαστικά: ‘‘Εσείς, ο Ζοσπέν και ο Φαμπιύς”. Συνεχίσαμε, όμως, τη συζήτηση, και εκείνος δήλωσε ότι δεν είναι άθεος, αλλά agnostique.»Στο ίδιο εκείνο ταξίδι, ο Μιτεράν τής δίνει να διαβάσει ένα κείμενο που διόρθωνε με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής στο Μιλάνο: «Παίρνω το χαρτί, και αφού το κοιτώ: ‘‘Κύριε πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ να σας πω τη γνώμη μου, γιατί το κείμενό σας δεν είναι μεταφράσιμο. Και, για να είναι ένα κείμενο καθαρό, πρέπει να είναι μεταφράσιμο – εάν αυτό δεν συμβαίνει, πρέπει να γραφεί κάποιο άλλο’’. Με κοιτάζει καλά-καλά. ‘‘Βλέπω’’, του λέω, ‘‘ότι έχετε κάνει μουτζούρες, κάποιες διορθώσεις. Γιατί δεν το γράφετε ξανά;’’ ‘‘Το έχουν συντάξει κάτι enarques’’. απαντά. ‘‘Και δεν το αλλάζετε;’’ ‘‘Ε, ας μείνει και κάτι σοσιαλιστικό μέσα!’’ Γελάσαμε».