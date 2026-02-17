Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της, που πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών.Η απόφαση ελήφθη από τα υπουργείαΣύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία προγραμματίζεται για τις 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, στηΝωρίτερα, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 1967, αλλά και η πρώτη γυναίκα πρύτανης του ίδιου Πανεπιστημίου. Διεθνώς καταξιωμένη βυζαντινολόγος, η ίδια παρουσίασε πλούσιο συγγραφικό έργο, ενώ είχε τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις.Στη Γαλλία είχε βραβευτεί, μεταξύ άλλων, με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ βραβεύσεις είχε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.