Μελίνα Κανά: Επιστροφή στη σκηνή με καινούργια τραγούδια
Μελίνα Κανά

Μελίνα Κανά: Επιστροφή στη σκηνή με καινούργια τραγούδια

Η ερμηνεύτρια ετοιμάζει ζωντανές εμφανίσεις στον «Σταυρό του Νότου Plus

Μελίνα Κανά: Επιστροφή στη σκηνή με καινούργια τραγούδια
Μία από τις ωραιότερες γυναικείες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, η Μελίνα Κανά, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή προκειμένου να πραγματοποιήσει δύο ζωντανές εμφανίσεις, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 13 ΜαρτίουΣταυρό του Νότου Plus.
Μελίνα Κανά - Σπίθα - Official Music Video

Η ερμηνεύτρια που μάς έχει χαρίσει υπέροχα τραγούδια ανεβαίνει στη σκηνή όχι για να επιβεβαιώσει τη διαδρομή της, αλλά για να τη μοιραστεί και - μέσα από αυτήν - να υπενθυμίσει πως η μουσική που γεννιέται από αλήθεια δεν παλιώνει· μεταβιβάζεται. 

Το πρόγραμμα της μοιάζει περισσότερο με αφήγηση ζωής παρά με ρεπερτόριο. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες, συναντούν κλασικές αναφορές του ελληνικού τραγουδιού, σχηματίζοντας έναν μουσικό χάρτη όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν ιδανικά.

Σημαντικό άξονα αποτελεί η νέα δισκογραφική της δουλειά «Να μου μιλάς να τραγουδάς», ένας κύκλος τραγουδιών του Σωκράτη Μάλαμα, του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του Ορέστη Ντάντου, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της σπουδαίας Χάρις Αλεξίου.

Μαζί με την Μελίνα Κανά στις ζωντανές αυτές εμφανίσεις θα είναι ο Αλέξανδρος Δάικος, με τη σεμνή καθαρότητα της νεότερης γενιάς, και οι Otra Rota, με τις κιθάρες, τα λαούτα, τα βιολιά, τα κρουστά και τα πνευστά τους.

