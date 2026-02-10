To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Μελίνα Κανά: Επιστροφή στη σκηνή με καινούργια τραγούδια
Μελίνα Κανά: Επιστροφή στη σκηνή με καινούργια τραγούδια
Η ερμηνεύτρια ετοιμάζει ζωντανές εμφανίσεις στον «Σταυρό του Νότου Plus
Μία από τις ωραιότερες γυναικείες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, η Μελίνα Κανά, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή προκειμένου να πραγματοποιήσει δύο ζωντανές εμφανίσεις, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 13 Μαρτίου, Σταυρό του Νότου Plus.
Η ερμηνεύτρια που μάς έχει χαρίσει υπέροχα τραγούδια ανεβαίνει στη σκηνή όχι για να επιβεβαιώσει τη διαδρομή της, αλλά για να τη μοιραστεί και - μέσα από αυτήν - να υπενθυμίσει πως η μουσική που γεννιέται από αλήθεια δεν παλιώνει· μεταβιβάζεται.
Το πρόγραμμα της μοιάζει περισσότερο με αφήγηση ζωής παρά με ρεπερτόριο. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες, συναντούν κλασικές αναφορές του ελληνικού τραγουδιού, σχηματίζοντας έναν μουσικό χάρτη όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν ιδανικά.
Σημαντικό άξονα αποτελεί η νέα δισκογραφική της δουλειά «Να μου μιλάς να τραγουδάς», ένας κύκλος τραγουδιών του Σωκράτη Μάλαμα, του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του Ορέστη Ντάντου, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της σπουδαίας Χάρις Αλεξίου.
Μαζί με την Μελίνα Κανά στις ζωντανές αυτές εμφανίσεις θα είναι ο Αλέξανδρος Δάικος, με τη σεμνή καθαρότητα της νεότερης γενιάς, και οι Otra Rota, με τις κιθάρες, τα λαούτα, τα βιολιά, τα κρουστά και τα πνευστά τους.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Η ερμηνεύτρια που μάς έχει χαρίσει υπέροχα τραγούδια ανεβαίνει στη σκηνή όχι για να επιβεβαιώσει τη διαδρομή της, αλλά για να τη μοιραστεί και - μέσα από αυτήν - να υπενθυμίσει πως η μουσική που γεννιέται από αλήθεια δεν παλιώνει· μεταβιβάζεται.
Το πρόγραμμα της μοιάζει περισσότερο με αφήγηση ζωής παρά με ρεπερτόριο. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες, συναντούν κλασικές αναφορές του ελληνικού τραγουδιού, σχηματίζοντας έναν μουσικό χάρτη όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν ιδανικά.
Σημαντικό άξονα αποτελεί η νέα δισκογραφική της δουλειά «Να μου μιλάς να τραγουδάς», ένας κύκλος τραγουδιών του Σωκράτη Μάλαμα, του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του Ορέστη Ντάντου, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της σπουδαίας Χάρις Αλεξίου.
Μαζί με την Μελίνα Κανά στις ζωντανές αυτές εμφανίσεις θα είναι ο Αλέξανδρος Δάικος, με τη σεμνή καθαρότητα της νεότερης γενιάς, και οι Otra Rota, με τις κιθάρες, τα λαούτα, τα βιολιά, τα κρουστά και τα πνευστά τους.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα