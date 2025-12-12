Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Σωκράτης Μάλαμας: Αυτά είναι τα καινούργια τραγούδια του δίσκου του «Εφήμερα»
Εννέα διαφορετικές μουσικές ιστορίες με την υπογραφή του και επιλεγμένες δημιουργικές συμμετοχές
Λίγο πριν εκπνεύσει η το 2025 ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στη δισκογραφία με ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ που έχει τίτλο «Εφήμερα».
Ο δίσκος περιλαμβάνει εννέα συνολικά νέα τραγούδια τα οποία κινούνται στο γνώριμο μουσικό ύφος του τραγουδοποιού. Οι συνθέσεις εξάλλου στα περισσότερα κομμάτια ανήκουν στον ίδιο με εξαίρεση ένα, το «Άστρο» τη μουσική του οποίου έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Βήτα.
Στους στίχους υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία αφού εκτός από τον ίδιο τον Μάλαμα έχουν γράψει επίσης ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Κωνσταντίνος Βήtα, η Φωτεινή Λαμπρίδη, η Κλέλια Ρένεση, ο Γιώργος Αθανασόπουλος και ο Σωκράτης Ανδρέα Παναγιωτάτος.
Ερμηνευτικά συμμετέχουν ο γιος του τραγουδοποιού, Πέτρος Μάλαμας, στο πολύ όμορφο κομμάτι «Απ΄ το ποτάμι ως τη θάλασσα »και ο Δημήτρης Μπάκουλης ενώ στα φωνητικά ακούμε την Τζώρτζια Κεφαλά και τον Γιάννη Μάλαμα.
« “Εφήμερα"...μικρές ιστορίες σχέσεων. Ένα βλέμμα στην αποθήκη της μνήμης, θεατρικά στιγμιότυπα...μια πεταλούδα στο σύρμα»: Με αυτές τις λίγες λέξεις περιγράφει ο ίδιος ο Σωκράτης Μάλαμας τα καινούργια αυτά τραγούδια τα οποία παρασύρουν τον ακροατή σε πολλά διαφορετικά συναισθηματικά μονοπάτια.
