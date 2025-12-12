Σωκράτης Μάλαμας: Αυτά είναι τα καινούργια τραγούδια του δίσκου του «Εφήμερα»
Σωκράτης Μάλαμας

Εννέα διαφορετικές μουσικές ιστορίες με την υπογραφή του και επιλεγμένες δημιουργικές συμμετοχές

Λίγο πριν εκπνεύσει η το 2025 ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στη δισκογραφία με ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ που έχει τίτλο «Εφήμερα».
Σωκράτης Μάλαμας, Δημήτρης Μπάκουλης - Ένα Παιδί - Official Audio Release
Ο δίσκος περιλαμβάνει εννέα συνολικά νέα τραγούδια τα οποία κινούνται στο γνώριμο μουσικό ύφος του τραγουδοποιού. Οι συνθέσεις εξάλλου στα περισσότερα κομμάτια ανήκουν στον ίδιο με εξαίρεση ένα, το «Άστρο» τη μουσική του οποίου έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Βήτα.
Σωκράτης Μάλαμας - Άστρο - Official Audio Release

Στους στίχους υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία αφού εκτός από τον ίδιο τον Μάλαμα έχουν γράψει επίσης ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Κωνσταντίνος Βήtα, η Φωτεινή Λαμπρίδη, η Κλέλια Ρένεση, ο Γιώργος Αθανασόπουλος και ο Σωκράτης Ανδρέα Παναγιωτάτος.

Ερμηνευτικά συμμετέχουν ο γιος του τραγουδοποιού, Πέτρος Μάλαμας, στο πολύ όμορφο κομμάτι «Απ΄ το ποτάμι ως τη θάλασσα »και ο Δημήτρης Μπάκουλης ενώ στα φωνητικά ακούμε την Τζώρτζια Κεφαλά και τον Γιάννη Μάλαμα.
Σωκράτης Μάλαμας, Πέτρος Μάλαμας - Απ'το Ποτάμι Ως Τη Θάλασσα - Official Audio Release
Κλείσιμο

« “Εφήμερα"...μικρές ιστορίες σχέσεων. Ένα βλέμμα στην αποθήκη της μνήμης, θεατρικά στιγμιότυπα...μια πεταλούδα στο σύρμα»: Με αυτές τις λίγες λέξεις περιγράφει ο ίδιος ο Σωκράτης Μάλαμας τα καινούργια αυτά τραγούδια τα οποία παρασύρουν τον ακροατή σε πολλά διαφορετικά συναισθηματικά μονοπάτια.
