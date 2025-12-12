Σωκράτης Μάλαμας: Αυτά είναι τα καινούργια τραγούδια του δίσκου του «Εφήμερα»

Κλείσιμο

Λίγο πριν εκπνεύσει η το 2025 οεπιστρέφει στη δισκογραφία με ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ που έχει τίτλο «».Ο δίσκος περιλαμβάνει εννέα συνολικά νέατα οποία κινούνται στο γνώριμο μουσικό ύφος του τραγουδοποιού. Οι συνθέσεις εξάλλου στα περισσότερα κομμάτια ανήκουν στον ίδιο με εξαίρεση ένα, το «Άστρο» τη μουσική του οποίου έχει γράψει οΣτους στίχους υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία αφού εκτός από τον ίδιο τον Μάλαμα έχουν γράψει επίσης ο, ο Κωνσταντίνος Βήtα, η Φωτεινή Λαμπρίδη, η Κλέλια Ρένεση, ο Γιώργος Αθανασόπουλος και ο Σωκράτης Ανδρέα Παναγιωτάτος.Ερμηνευτικά συμμετέχουν ο γιος του τραγουδοποιού, Πέτρος Μάλαμας, στο πολύ όμορφο κομμάτι «Απ΄ το ποτάμι ως τη θάλασσα »και ο Δημήτρης Μπάκουλης ενώ στα φωνητικά ακούμε την Τζώρτζια Κεφαλά και τον Γιάννη Μάλαμα.« “Εφήμερα"...μικρές ιστορίες σχέσεων. Ένα βλέμμα στην αποθήκη της μνήμης, θεατρικά στιγμιότυπα...μια πεταλούδα στο σύρμα»: Με αυτές τις λίγες λέξεις περιγράφει ο ίδιος ο Σωκράτης Μάλαμας τα καινούργια αυτά τραγούδια τα οποία παρασύρουν τον ακροατή σε πολλά διαφορετικά συναισθηματικά μονοπάτια.