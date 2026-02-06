Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Διοργανώνει αγώνα δρόμου αγάπης την Ημέρα των Ερωτευμένων
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Αγίου Βαλεντίνου

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Διοργανώνει αγώνα δρόμου αγάπης την Ημέρα των Ερωτευμένων

Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αγάπη, ρυθμό και κίνηση

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Διοργανώνει αγώνα δρόμου αγάπης την Ημέρα των Ερωτευμένων
Την πιο ρομαντική βραδιά του χρόνου, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει το «Love Round», μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αγάπη, ρυθμό και κίνηση. Το Love Round δεν είναι ένας συνηθισμένος αγώνας δρόμου, είναι μια γιορτή αγάπης χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, στην οποία όλες και όλοι μπορούν να τρέξουν ή να περπατήσουν ελεύθερα γύρω από το Κανάλι με όποια/ον/ο αγαπούν.

Από τις 17.30, η μουσική που θα παίζει ο dj Νίκος Μάντζος (EASY 97,2) θα δίνει τον ρυθμό -από disco των ‘70s και pop των ‘80s, μέχρι σύγχρονες dance μελωδίες- και θα δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για την πιο χορευτική βόλτα της χρονιάς.

Η εκκίνηση της δράσης θα δοθεί στις 17.30, ωστόσο οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να τρέξουν οποιαδήποτε στιγμή, για όση ώρα επιθυμούν, καθώς δεν υπάρχει χιλιομετρικός περιορισμός. Η δράση είναι ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, 17.30 – 20.30
Κανάλι ΚΠΙΣΝ
Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα
Είσοδος ελεύθερη

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης