Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Διοργανώνει αγώνα δρόμου αγάπης την Ημέρα των Ερωτευμένων
Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αγάπη, ρυθμό και κίνηση
Την πιο ρομαντική βραδιά του χρόνου, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει το «Love Round», μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αγάπη, ρυθμό και κίνηση. Το Love Round δεν είναι ένας συνηθισμένος αγώνας δρόμου, είναι μια γιορτή αγάπης χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, στην οποία όλες και όλοι μπορούν να τρέξουν ή να περπατήσουν ελεύθερα γύρω από το Κανάλι με όποια/ον/ο αγαπούν.
Από τις 17.30, η μουσική που θα παίζει ο dj Νίκος Μάντζος (EASY 97,2) θα δίνει τον ρυθμό -από disco των ‘70s και pop των ‘80s, μέχρι σύγχρονες dance μελωδίες- και θα δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για την πιο χορευτική βόλτα της χρονιάς.
Η εκκίνηση της δράσης θα δοθεί στις 17.30, ωστόσο οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να τρέξουν οποιαδήποτε στιγμή, για όση ώρα επιθυμούν, καθώς δεν υπάρχει χιλιομετρικός περιορισμός. Η δράση είναι ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες.
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, 17.30 – 20.30
Κανάλι ΚΠΙΣΝ
Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα
Είσοδος ελεύθερη
