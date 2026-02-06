Η πορεία της Αθήνας από την Επανάσταση του 1821 έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από τρία ντοκιμαντέρ

Κλείσιμο

Τα τρία πρώτα ιστορικάτηςπου αφηγούνται τη συναρπαστική πορεία της Αθήνας από την Επανάσταση του 1821 έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο θα προβληθούν στο, από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου. Πρόκειται για την πρώτη ενότητα μιας σειράς έξι ντοκιμαντέρ, η οποία θα ολοκληρωθεί στα επόμενα χρόνια με τα τρία επόμενα έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940–2021.Μέσα από σπάνιο και άγνωστο αρχειακό υλικό –σχέδια, γκραβούρες, φωτογραφίες και φιλμ που εντοπίστηκαν και συντηρήθηκαν στην Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ευρώπη και την Ελλάδα– η σκηνοθέτις Μαρία Ηλιού και ο ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κιτροέφ, μαζί με τους συνεργάτες τους, ξεδιπλώνουν την πολυκύμαντη ιστορία της πόλης.Η μουσική της εποχής, αναδημιουργημένη από τον Νίκο Πλατύραχο (και στο τρίτο ντοκιμαντέρ από την Κατερίνα Πολέμη), σε συνδυασμό με την πρωτότυπη μουσική, τις αφηγήσεις και το σπάνιο οπτικό υλικό, σε μοντάζ της Αλίκης Παναγή, ζωντανεύουν τις περιόδους κατά τις οποίες η Αθήνα μεταμορφώθηκε από μια μικρή οθωμανική πόλη σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση (1821–1896)Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 | ώρα 20:00Η διαδρομή από τα χρόνια του Όθωνα έως τη νεοκλασική Αθήνα του Γεωργίου Α΄ και τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896.Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 | ώρα 20:00Η πόλη στους πολέμους, τον Εθνικό Διχασμό και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η Αθήνα αλλάζει ριζικά με την άφιξη των προσφύγων.Πρώτη παρουσίαση στο Μέγαρο – είχε πρωτοπροβληθεί το 2023 στο Μουσείο Μπενάκη.Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 | ώρα 20:00Η άνοδος της αστικής και εργατικής τάξης, η πολιτιστική άνθηση της γενιάς του ’30, ο εκσυγχρονισμός της πόλης και το τέλος μιας δημιουργικής αλλά αντιφατικής εποχής με την επάνοδο της μοναρχίας και τη δικτατορία του Μεταξά.