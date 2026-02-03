Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Κιάρα Μαστρογιάννι: Έρχεται στην Αθήνα η κόρη της Κατρίν Ντενέβ και του Μαρτσέλο Μαστρογιάννι
Το χρονικό ενός μεγάλου «παράνομου» έρωτα που κράτησε τέσσερα χρόνια
Ο καρπός του μεγάλου έρωτα ενός διάσημου κινηματογραφικού ζευγαριού, η κόρη της Κατρίν Ντενέβ και του Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι, η 53χρονη σήμερα επίσης ηθοποιός Κιάρα Μαστρογιάννι θα βρεθεί σε λίγο καιρό στην Αθήνα, για πρώτη φορά μάλιστα, καθώς θα είναι αφηγήτρια στη μουσική παράσταση του σπουδαίου Καναδού συνθέτη Ρούφους Γουέινραϊτ, στις 22 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία θα παρουσιαστεί το νέο συμφωνικό του έργο «Dream Requiem».
Το παθιασμένο ειδύλλιο της γαλλίδας ξανθιάς καλλονής Ντενέβ και του ιταλού μελαχρινού γόη Μαστρογιάννι άρχισε να πλέκεται ένα βράδυ του 1970 στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στο σπίτι του σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι και φούντωσε στα γυρίσματα της ταινίας «Στη σκιά μιας μεγάλης αγάπης». Εκείνη ήταν 27 ετών, εκείνος 46 ενώ και οι δύο ήταν παντρεμένοι. Ο Μαστρογιάννι, για πολλοστή φορά αρνήθηκε να πάρει διαζύγιο με τη γυναίκα του Φλόρα Καραμπέλλα, η οποία μπορεί να είχε συνηθίσει τις απιστίες του έφθασε ωστόσο στα όριά της όταν εκείνος της ανακοίνωσε πως θα αποκτήσει παιδί με μια άλλη γυναίκα.
Η κόρη τους Κιάρα ήρθε στη ζωή 1972 η σχέση του ζευγαριού, ωστόσο, έληξε το 1974, όταν η μικρή ήταν μόλις 2 ετών με αποτέλεσμα να μην θυμάται καθόλου την εποχή που ζούσαν όλοι μαζί σαν οικογένεια: «Δεν είδα ποτέ τους γονείς μου μαζί σε ολόκληρη τη ζωή μου. Χώρισαν όταν ήμουν δύο ετών, οπότε δεν έχω καμία ανάμνησή τους ως ζευγάρι. Δεν τους έχω δει να καν να φιλιούνται παρά μόνον στις ταινίες» είχε δηλώσει παλαιότερα η ίδια.
Αν και κουβαλούσε το βαρύ όνομα και την τεράστια φήμη δύο κορυφαίων προσωπικοτήτων του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, η Κιάρα Μαστρογιάννι, έχοντας κληρονομήσει το καλλιτεχνικό γονίδιο, προσπάθησε και κατάφερε να διαγράψει τη δική της αξιόλογη διαδρομή. Από την πρώτη της κιόλας κινηματογραφική εμφάνιση, το 1993, στη γαλλική δραματική ταινία «Η αγαπημένη μου εποχή», στην οποία πρωταγωνιστούσε η μητέρα της, ξεχώρισε και ήταν υποψήφια για βραβείο Σεζάρ. Ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος της ήρθε το 1995, στη ρομαντική κομεντί «Le Journal du séducteur » ενώ ακολούθησαν οι συμμετοχές της σε αρκετές ακόμη ταινίες. Μαζί με τον πατέρα της έπαιξε σε δύο ταινίες, τις «Prêt-à-Porter» του 1994 και «Τρεις ζωές και ένας μόνο θάνατος» του 1996.
Επιπλέον, το 2016 ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών ενώ τρία χρόνια αργότερα στέφθηκε νικήτρια, στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα», στο ίδιο φεστιβάλ για την ερμηνείας της στην ταινία «On a magical night» του Γάλλου συγγραφέα και σκηνοθέτη Κρισόφ Ονορέ με τον οποίο έχει συνεργαστεί πολλές φορές.
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η Κιάρα Μαστρογιάννι, έχει κάνει δύο γάμους από τους οποίους έχει αποκτήσει έναν γιο και μία κόρη ενώ κατά το παρελθόν διατηρούσε σχέση με τον Ιταλό σκηνοθέτη Εντουάρντο Πόντι, τον μικρότερο γιο της Σοφίας Λόρεν με την οποία ο Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι αποτέλεσε θρυλικό κινηματογραφικό ζευγάρι.
