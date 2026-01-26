Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Απέκτησε ένα νέο εστιατόριο

Κλείσιμο

Ο πολιτισμός ξεκινά από ένα τραπέζι με φαγητό. Σε αυτή την βαθιά πεποίθηση στηρίζεται η απόφαση τηςνα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της ένα νέο γαστρονομικό στέκι. Στις 22 Ιανουαρίου άνοιξαν, στον έκτο όροφο, οι πόρτες του, του νέουμε την υπογραφή του Chef Patron Τάσου Μαντή, του Άλεξ Μουρίδη και της ομάδας του βραβευμένου εστιατορίου Soil ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να ανοίξουν επίσης εστιατόριο και rooftop bar στον 7ο όροφο.Στόχος είναι το Amphibian να αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο συνάντησης που επεκτείνει την εμπειρία της Στέγης, προσθέτοντας γεύση και ποτό, αλλά και τον πολύτιμο χρόνο που χρειάζεται μια βραδιά πριν, μετά ή και ανεξάρτητα από την παράσταση.Το Amphibian είναι μια σύγχρονη à la carte γαστρονομική πρόταση που εξελίσσεται διαρκώς. Το μενού αλλάζει, προσαρμόζεται και ακολουθεί τις εποχές και τη διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης, αφήνοντας πάντα χώρο για πειραματισμό. Ανάμεσα στη μεσογειακή και τη διεθνή κουζίνα, με έμφαση σε καθαρές πρώτες ύλες από επιλεγμένους τοπικούς παραγωγούς, το Amphibian προσφέρει επιλογές για κρέας, ψάρι, vegetarian και vegan πιάτα. Μια κουζίνα προσβάσιμη και συμπεριληπτική, σχεδιασμένη για μοίρασμα και εξερεύνηση.Η ανοιχτή κουζίνα φέρνει τη διαδικασία της δημιουργίας στο προσκήνιο, μετατρέποντας το μαγείρεμα σε μέρος της εμπειρίας. Τα πιάτα σερβίρονται σε custom κεραμικά του MudLab, σχεδιασμένα ειδικά για το Amphibian, ενώ τη συνολική εμπειρία συμπληρώνουν γαστρονομικά cocktails και μια σύγχρονη λίστα κρασιών που κινείται ελεύθερα ανάμεσα σε διαφορετικές εκφράσεις του terroir, από καθαρές και ακριβείς οινοποιήσεις έως πιο ζωντανές, αυθόρμητες ζυμώσεις.Το Amphibian αναπτύσσεται σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο στον 6ο και τον 7ο όροφο της Στέγης, με ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη και την πόλη. Η αισθητική του ισορροπεί ανάμεσα στο Japandi minimalism και το art-house, συνδυάζοντας γήινα και industrial υλικά, φυσικό και playful φωτισμό, καθώς και εικαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τον κόσμο της φύσης. Καθώς η ημέρα φτάνει στο τέλος της και έρχεται το βράδυ, το εστιατόριο και το αυτόνομο rooftop bar αλλάζουν vibes, με curated ηχοτοπία που κινούνται από elegant μελωδίες και airy indie pop μέχρι neo-soul, funky jazz και groovy ήχους, διαμορφώνοντας μια μουσική ταυτότητα που μεταβάλλεται μαζί με τον χώρο και τους ανθρώπους του.Το πλήρως ανακαινισμένο περιβάλλον του Amphibian φέρει την υπογραφή της Ninedesign, ενώ τα illustrated στοιχεία, εμπνευσμένα από τον κόσμο της φύσης, είναι ιδέες της εικονογράφου Mary Maka.Το Amphibian εντάσσεται οργανικά στον τρόπο με τον οποίο η Στέγη αντιλαμβάνεται τη φιλοξενία και τη γαστρονομία ως συνέχεια της πολιτιστικής εμπειρίας. Απευθύνεται τόσο σε όσους θέλουν να παρατείνουν τη βραδιά τους μετά την παράσταση όσο και σε εκείνους που αναζητούν έναν αυτόνομο γαστρονομικό προορισμό στην καρδιά της Αθήνας.Ανοιχτό, με κρατήσεις ή χωρίς, το Amphibian προσκαλεί το κοινό να ανέβει στους πάνω ορόφους της Στέγης και να ζήσει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης.