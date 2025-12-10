Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Παράταση ενός μήνα για τον «Οιδίποδα» Robert Icke
Με πρωταγωνιστές τους Νίκο Κουρή και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη
Για έναν μήνα, από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2026, παρατείνονται οι παραστάσεις του «Οιδίποδα» Robert Icke που φιλοξενεί η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, μετά από ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση του κοινού. Η προπώληση των εισιτηρίων για τις επιπλέον παραστάσεις ξεκινά σήμερα.
Η προσέγγιση του διεθνώς αναγνωρισμένου Βρετανού σκηνοθέτη και θεατρικού συγγραφέα στον «Οιδίποδα Τύραννο» του Σοφοκλή, μια εκρηκτική διασκευή που μετατρέπει την κλασική τραγωδία σε ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικό-οικογενειακό θρίλερ, μετά τον θρίαμβο στο West End του Λονδίνου και στο Broadway της Νέας Υόρκης, ήρθε στην Αθήνα και παρουσιάζεται από μια ομάδα αξιόλογων Ελλήνων ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Νίκος Κουρής, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος και Ράνια Οικονομίδου
«Ας ξεσπάσουν όσα πρέπει», δηλώνει ο Οιδίποδας στη σοφόκλεια τραγωδία· την ίδια φράση μοιάζει να επαναλαμβάνει και ο ομώνυμος ήρωας στην εκρηκτική, σύγχρονη ελεύθερη μεταγραφή του Ρόμπερτ Άικ, μια εκδοχή που λειτουργεί με τη λογική ωρολογιακής βόμβας. Για τον Άγγλο συγγραφέα και σκηνοθέτη, το μεγαλύτερο αίνιγμα του Οιδίποδα είναι ο ίδιος του ο εαυτός: ο φόβος πως μπορεί να μην ξέρεις ποιος είσαι και πως όλα κρέμονται σε μια κλωστή, που αν την τραβήξεις, κινδυνεύει να ξηλωθεί ολόκληρη η ζωή σου. Μια υπαρξιακή, σύγχρονη αναζήτηση της αλήθειας που το «δεν ξέρω ποιος είμαι» μετατρέπεται σε ένα επίκαιρο ερώτημα που μας ταλανίζει όλους.
Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Μπορεί η ιστορία του Οιδίποδα να μας είναι γνωστή, αυτή όμως τη σύγχρονη ανάγνωση ενός αρχέγονου μύθου δεν την είχαμε φανταστεί. Το έργο του Ρόμπερτ Άικ σε γραπώνει και σε συγκλονίζει. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;
Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Με αμείωτη ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άικ –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το The Doctor και τη διασκευή στο 1984 του George Orwell– επιστρέφει με έναν Οιδίποδα που θα συζητηθεί.
Στην παράσταση συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί Κώστας Νικούλι, Σωκράτης Πατσίκας, Τάκης Σακελλαρίου, Χαρά Γιώτα, Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Τσουμαράκςη και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Από 2 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2026 І Κεντρική Σκηνή
Πέμπτη έως Σάββατο στις 20:30, Κυριακή ματινέ στις 14:00
Τετάρτη 14, 21 & 28 Ιανουαρίου 2026 στις 20:30
