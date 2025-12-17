Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη παρουσίασε για πρώτη φορά το ελληνικό τμήμα του αρχείου Λόρδου Κόχραν
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη παρουσίασε για πρώτη φορά το ελληνικό τμήμα του αρχείου Λόρδου Κόχραν
Μέσα από την αλληλογραφία του Ναυάρχου Τόμας Κόχραν με συνεργάτες του, Έλληνες οπλαρχηγούς και πολιτικούς παράγοντες της εποχής αναδεικνύεται μια οπτική που περιπλέκει την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ», η εκδήλωση παρουσίασης του ψηφιοποιημένου αρχείου ελληνικού ενδιαφέροντος του Ναυάρχου Τόμας Κόχραν, με τίτλο «Οπλαρχηγοί προς Λόρδο Κόχραν: Η αδημοσίευτη αλληλογραφία κατά τα χρόνια της Επανάστασης», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Κυβερνήτης του Θ/Κ «Γεώργιος Αβέρωφ», Πλοίαρχος Παναγιώτης Τριπόντικας ΠΝ, και ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον Βρετανό Πρέσβη στην Ελλάδα, Matthew Lodge. Ο Λόρδος Νταντόναλντ, ιδιοκτήτης του αρχείου του προγόνου του, που φυλάσσεται στα Κρατικά Αρχεία της Σκωτίας, στο Εδιμβούργο, έκανε μια αναδρομή για το πώς εντοπίστηκε το σημαντικό αυτό υλικό.
Η Καθηγήτρια Ναυτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κατερίνα Γαλάνη, προσέφερε μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή για τον Ναύαρχο Κόχραν, θέτοντας το απαραίτητο ιστορικό πλαίσιο. Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν περιέγραψε τη μέθοδο που ακολουθήθηκε για τη μετάφραση, ταξινόμηση και παρουσίαση της αλληλογραφίας του Ναυάρχου και πρόβαλε ζωντανά την ιστοσελίδα, επιδεικνύοντας πώς μπορεί ο χρήστης να πλοηγείται, να διαβάζει, να ακούει και να ρωτάει μέσω chatbot.
Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία των απογόνων του Λόρδου Κόχραν, Λόρδου Ντάγκλας Νταντόναλντ και Υποναυάρχου (εα) Μάικλ Κόχραν, καθώς και απογόνων της οικογένειας Κόδριγκτον, μαζί με διακεκριμένους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και διπλωματικής κοινότητας.
Σχετικά με το αρχείο Κόχραν
Το αρχείο του ναυάρχου Thomas Cochrane φυλάσσεται στα εθνικά αρχεία της Σκωτίας. Το τμήμα του αρχείου με ελληνικό ενδιαφέρον, δηλαδή 1.270 επιστολές, ψηφιοποιήθηκε στο Εδιμβούργο, από τον Dr. Alan Borthwick, και απεστάλη στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, ύστερα από συνεννόηση του απογόνου του Cochrane, Douglas Dundonald, με τον πρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία του συγκεκριμένου αρχείου για την καλύτερη κατανόηση μιας κρίσιμης φάσης της Ελληνικής Επανάστασης, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προχώρησε στην επεξεργασία και δωρεάν πρόσβαση στις επιστολές που περιλαμβάνει.
Αρχικά το κείμενο των επιστολών μεταγράφτηκε από τα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά. Καθώς οι συντάκτες των επιστολών είχαν διαφορετικούς γραφικούς χαρακτήρες, χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι της παλαιογραφίας για την ταύτιση κάποιων γραμμάτων και συχνά την αναγνώριση λέξεων.
Στη συνέχεια, η μεταγραφή, η περίληψη και τα μεταδεδομένα των επιστολών εισήχθησαν σε πληροφοριακό σύστημα συμβατό με τη Europeana, ενώ ακολουθώντας σύγχρονες πρακτικές οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τις επιστολές αλλά και να «συνομιλήσουν» με τον Thomas Cochrane, ανασύροντας πληροφορίες για την οργάνωση και την εκτέλεση των πολεμικών επιχειρήσεων, τον αγώνα κατά των πειρατών, τις επαφές του με Έλληνες και ξένους πολιτικούς, στρατιωτικούς και φιλέλληνες και την προσπάθειά του να αναιρεθεί η καταδίκη του και να αποκατασταθεί στο βρετανικό ναυτικό.
Δείτε όλο το αρχείο ΕΔΩ
Αρχικά το κείμενο των επιστολών μεταγράφτηκε από τα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά. Καθώς οι συντάκτες των επιστολών είχαν διαφορετικούς γραφικούς χαρακτήρες, χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι της παλαιογραφίας για την ταύτιση κάποιων γραμμάτων και συχνά την αναγνώριση λέξεων.
Στη συνέχεια, η μεταγραφή, η περίληψη και τα μεταδεδομένα των επιστολών εισήχθησαν σε πληροφοριακό σύστημα συμβατό με τη Europeana, ενώ ακολουθώντας σύγχρονες πρακτικές οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τις επιστολές αλλά και να «συνομιλήσουν» με τον Thomas Cochrane, ανασύροντας πληροφορίες για την οργάνωση και την εκτέλεση των πολεμικών επιχειρήσεων, τον αγώνα κατά των πειρατών, τις επαφές του με Έλληνες και ξένους πολιτικούς, στρατιωτικούς και φιλέλληνες και την προσπάθειά του να αναιρεθεί η καταδίκη του και να αποκατασταθεί στο βρετανικό ναυτικό.
Δείτε όλο το αρχείο ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα