Απονεμήθηκαν τα βραβεία του 38ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

Η μοντέζ Ιωάννα Σπηλιοτοπούλου παραλαμβάνει το βραβείο της

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Το βραβείο της Επιτροπής της ΠΕΚΚ απονεμήθηκε στην ταινίατης Marie-Elsa Sgualdo: «Το Βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου δίνεται σε μια ταινία, που διακρίνεται για την ευελιξία του κινηματογραφικού ρυθμού της, ο οποίος προσαρμόζεται διαρκώς στις εναγώνιες, εσωτερικές εντάσεις της κεντρικής ηρωίδας. Στη σιωπηλή μάχη που η ίδια δίνει, προκειμένου να τις κατευνάσει. Σε μια ταινία που δεν φοβάται να εντάξει την προσωπική ιστορία της κοπέλας οργανικά στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της εποχής, έχοντας σαν αποτέλεσμα τελικά εκείνο να λειτουργεί με καταλυτική αλληλεπίδραση στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών. Ένα εντυπωσιακό σκηνοθετικό ντεμπούτο μυθοπλασίας, σε λεπτεπίλεπτα βήματα ιστορικής εξιχνίασης, αποβάλλοντας με έμμεση αλλά έγκυρη αυτοκριτική το πέπλο της αμήχανης ουδετερότητας και κυοφορώντας την αλήθεια στη συνείδηση των απλών ανθρώπων. Με κοστούμια-καθρέπτες της κοινωνικής καταπίεσης και του συντηρητισμού. Με σφιχτοδεμένο σενάριο και δρ αματουργική πορεία αφήγησης, οδηγώντας μας να δούμε τον Κόσμο, μέσα από το βλέμμα της αδικημένης πρωταγωνίστριας. Ένα έργο, το οποίο αν και αρχικά αμφισβητεί τη διεκδίκηση μιας ανεξαρτητοποιημένης γυναικείας πορείας, εν τη διάρκειά του την υπερασπίζεται και εν τέλει την ασπάζεται. Ένα φιλμ με συνδυασμό εσωτερικότητας και κοινωνικής παρατήρησης, που κρατά διακριτική, αλλά σταθερή τη φωνή των διεκδικήσεων της ηρωίδας, παρά τις αντιξοότητες, μέσα σε ένα συντηρητικό, πατριαρχικό, θρησκόληπτο και πολεμικό περιβάλλον. Τέλος, ξεχωρίζει για την εξαιρετική ερμηνεία της πρωταγωνίστριας στον κρίσιμο ρόλο της περσόνας Έμμα, καθότι διαμέσου εκείνης ενσαρκώνεται η κάθε εφικτά δυναμική, γυναικεία διεκδίκηση.»Το βραβείο FIPRESCI "ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ" απονεμήθηκε στην ταινίατου Ondrej ProvaznikΗ διεθνής Κριτική Επιτροπή του 38ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου αποφάσισε να απονείμει τα εξής βραβεία: Τοστην ταινίατου Νίκου Κορνήλιου «μια ποιητική και λιτή αποτύπωση της σεξουαλικής καταπίεσης και της αποξένωσης του "ξένου/εκτός συνόλου».Τοστην ταινίατου Julian Radlmaier «μια εξαιρετικά πρωτότυπη ταινία για τη νοσταλγία του παρελθόντος σε μια μεταλλευτική πόλη της Ανατολικής Γερμανίας, με απρόσμενες περιπέτειες ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα.» Το Βραβείο παρέλαβε ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, κύριος Andreas KindlΤο βραβείο Καλύτερης ταινίας, στην ταινία A-bras-le-corp | Silent Rebellion, το ντεμπούτο της σκηνοθέτιδας Marie-Elsa Sgualdo «για την ακριβή και τρυφερή αποτύπωση του αγώνα μιας γυναίκας ενάντια σε ένα πατριαρχικό περιβάλλον, στο επίκεντρο των πολιτικών αναταράξεων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.»Tέλος απονεμήθηκαν ταγια τη συνολική τους προσφορά στον ευρωπαϊκό και ελληνικό κινηματογράφο. Το βραβείο Φοίβος – Απόλλων δίνεται κάθε χρόνο από το Πανόραμα, σε πρόσωπα που έχουν προσφέρει με την τέχνη τους τα μέγιστα στον Ελληνικό Κινηματογράφο. Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας Ανδρέας Σινάνος, η μοντέζ Ιωάννα Σπηλιοτοπούλου, η σκηνοθέτιδα Jeanine Meerapfel και ο ντοκιμαντερίστας σκηνοθέτης Nick Broomfield.Sτην τελετή λήξης παραβρέθηκαν δημοσιογράφοι και διάφοροι άνθρωποι από τον χώρο της πολιτικής, του κινηματογράφου και γενικά του θεάματος, όπως οι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Στέλιος Κούλογλου, Φωτεινή Λαμπρίδη, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Φοίβη Αγγελοπούλου, Νίκος Ορφανός, Αλέξανδρος Διακοσάββας, Λαρίσα Βέργου, Ίρις Ζαχμανίδη, Δήμητρα Χατούπη, Βασίλης Κεσίσογλου, Γιάννης Ψυχοπαίδης, Πάνος Καρκανεβάτος, Γιάννης Φάγκρας, Μαρίνος Καρτίκκης, Αιμίλιος Αβραάμ κ.α.Μετά την τελετή, οι φίλοι και οι συνεργάτες του Πανοράματος, βρέθηκαν όλοι μαζί στο πάρτι λήξης που ακολούθησε, στη σχολή Κινηματογράφου - Τηλεόρασης Λ. Σταυράκου.