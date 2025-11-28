Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Απονεμήθηκαν τα βραβεία του 38ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου
Αυλαία με τους νικητές και την πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας «Πατέρας»
Με την απονομή των βραβείων και την πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας «Πατέρας» της Tereza Nvotová
έπεσε η αυλαία του 38ου Πανόραματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, στον κινηματογράφο CINOBO OPERA,
Η βραδιά ξεκίνησε με την εισαγωγική ομιλία-καλωσόρισμα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Πανοράματος, Νίνου Φένεκ Μικελίδη, ο οποίος, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στο πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ: «Στις επτά μέρες που διήρκεσε αλλά και στην προφεστιβαλική εβδομάδα που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, προβλήθηκαν συνολικά περισσότερες από 100 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους! Αρχικά, αναφέρθηκε στις ταινίες που συμμετείχαν στο φετινό Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό Τμήμα, τονίζοντας τα ποικίλα κοινωνικοπολιτικά θέματα που αυτές θίγουν, και στη συνέχεια στα φετινά αφιερώματα: το κεντρικό αφιέρωμα στην αξεπέραστη αισθητικά και θεματολογικά κινηματογραφική παραγωγή της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης από το 1919 μέχρι το 1933, τα αφιερώματα στον Γάλλο βετεράνο της κινηματογραφικής μουσικής Ζορζ Ντελερού, το Ρεβιζιονιστικό Γουέστερν, τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το ατομικό ολοκαύτωμα της Χιροσίμα αλλά και αυτά στον βραβευμένο διεθνώς Βρετανό ντοκιμαντερίστα Nick Broomfield, τη Γερμανό-Αργεντινή σκηνοθέτιδα Jeanine Meerapfel, τον Δ/ντή Φωτογραφίας Ανδρέα Σινάνο και την μοντέζ Ιωάννα Σπηλιοπούλου, που τιμήθηκαν με το Ειδικό Βραβείο του Πανοράματος για το σύνολο της προσφοράς τους στην τέχνη του κινηματογράφου. Ανέφερε επίσης τη συλλεκτική έκδοση «Ο κινηματογράφος της Βαϊμάρης (1919-1933): Προοίμιο ενός εφιαλτικού κόσμου», που εκδόθηκε με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.), και φυσικά τις διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις, την 6μισάωρη προβολή της βωβής ταινίας "Judex" με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, τις ταινίες μικρού μήκους από σπουδαστές τεσσάρων κινηματογραφικών σχολών, την εικαστική έκθεση «Γυναικείες μορφές σε τέσσερις ταινίες του Παντελή Βούλγαρη» σε επιμέλεια του εικαστικού Γιάννη Ψυχοπαίδη, τα masterclasses τις ημερίδες και τις ανοιχτές συζητήσεις του φεστιβάλ, ειδικότερα αυτή με θέμα την προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου σε ένα διεθνές κοινό.»
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Ακολούθησε η απονομή των φετινών βραβείων, αρχικά του Ευρωπαϊκού Διαγωνιστικού Τμήματος, από τις τέσσερις διαφορετικές Επιτροπές και αμέσως μετά στα τιμώμενα πρόσωπα της φετινής διοργάνωσης για τη συνολική τους προσφορά στον Κινηματογράφο.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ
Σε συνεργασία με το περιοδικό ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ
Για δεύτερη φορά, δόθηκε και φέτος η δυνατότητα στο σύνολο των θεατών που παρακολούθησαν τις ταινίες του Ευρωπαϊκού Διαγωνιστικού Τμήματος να αναδείξουν τη νικητήρια ταινία. Το Βραβείο Κοινού παρέδωσε η κινηματογραφική συντάκτρια του Αθηνοράματος και του athinorama.gr, Μάντυ Βλασσοπούλου, στον σκηνοθέτη Νίκο Κορνήλιο για την ταινία του Η Θάλασσα τον χειμώνα | Winter Sea. Όπως σημείωσε η Μάντυ Βλασσοπούλου κατά την απονομή του βραβείου: «Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και το Αθηνόραμα μοιράζονται μία μακρόχρονη συνεργασία που συνεχίζεται φέτος για ακόμη μία φορά. Στο Αθηνόραμα είμαστε κριτικοί – η δουλειά μας είναι να αξιολογούμε τις ταινίες με μία επαγγελματική ματιά. Όμως υπάρχει και ένας ακόμη κριτικός, εξίσου σημαντικός, και αυτός είναι το κοινό. Γιατί, στο τέλος της μέρας, το κοινό είναι αυτό που θα δεθεί με τις ταινίες, θα τις υποστηρίξει στις αίθουσες και συχνά μπορεί να φέρει την ανατροπή. Γι' αυτό είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ και δίνουμε ξανά χώρο στη φωνή του κοινού, με ένα βραβείο που έχει αναδειχθεί αποκλειστικά από τις ψήφους των θεατών του φεστιβάλ.»
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
(ΠΕΚΚ)
ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ( FIPRESCI ) "ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ"
Το βραβείο FIPRESCI "ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ" απονεμήθηκε στην ταινία Sbormistr | Broken Voices του Ondrej Provaznik
ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Η διεθνής Κριτική Επιτροπή του 38ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου αποφάσισε να απονείμει τα εξής βραβεία: Το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής ταινίας στην ταινία Winter Sea | Η Θάλασσα τον Χειμώνα του Νίκου Κορνήλιου «μια ποιητική και λιτή αποτύπωση της σεξουαλικής καταπίεσης και της αποξένωσης του "ξένου/εκτός συνόλου».
Το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στην ταινία Phantoms of July | Sehnsucht in Sangerhausen
του Julian Radlmaier «μια εξαιρετικά πρωτότυπη ταινία για τη νοσταλγία του παρελθόντος σε μια μεταλλευτική πόλη της Ανατολικής Γερμανίας, με απρόσμενες περιπέτειες ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα.» Το Βραβείο παρέλαβε ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, κύριος Andreas Kindl
Το βραβείο Καλύτερης ταινίας, στην ταινία A-bras-le-corp | Silent Rebellion, το ντεμπούτο της σκηνοθέτιδας Marie-Elsa Sgualdo «για την ακριβή και τρυφερή αποτύπωση του αγώνα μιας γυναίκας ενάντια σε ένα πατριαρχικό περιβάλλον, στο επίκεντρο των πολιτικών αναταράξεων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.»
Tέλος απονεμήθηκαν τα Βραβεία των Τιμώμενων Προσώπων για τη συνολική τους προσφορά στον ευρωπαϊκό και ελληνικό κινηματογράφο. Το βραβείο Φοίβος – Απόλλων δίνεται κάθε χρόνο από το Πανόραμα, σε πρόσωπα που έχουν προσφέρει με την τέχνη τους τα μέγιστα στον Ελληνικό Κινηματογράφο. Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας Ανδρέας Σινάνος, η μοντέζ Ιωάννα Σπηλιοτοπούλου, η σκηνοθέτιδα Jeanine Meerapfel και ο ντοκιμαντερίστας σκηνοθέτης Nick Broomfield.
Sτην τελετή λήξης παραβρέθηκαν δημοσιογράφοι και διάφοροι άνθρωποι από τον χώρο της πολιτικής, του κινηματογράφου και γενικά του θεάματος, όπως οι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Στέλιος Κούλογλου, Φωτεινή Λαμπρίδη, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Φοίβη Αγγελοπούλου, Νίκος Ορφανός, Αλέξανδρος Διακοσάββας, Λαρίσα Βέργου, Ίρις Ζαχμανίδη, Δήμητρα Χατούπη, Βασίλης Κεσίσογλου, Γιάννης Ψυχοπαίδης, Πάνος Καρκανεβάτος, Γιάννης Φάγκρας, Μαρίνος Καρτίκκης, Αιμίλιος Αβραάμ κ.α.
Μετά την τελετή, οι φίλοι και οι συνεργάτες του Πανοράματος, βρέθηκαν όλοι μαζί στο πάρτι λήξης που ακολούθησε, στη σχολή Κινηματογράφου - Τηλεόρασης Λ. Σταυράκου.
