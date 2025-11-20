Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Θάνος Μικρούτσικος: Συναυλία - αφιέρωμα στα λαϊκά τραγούδια του στο Θέατρο Παλλάς
Ποιοι τραγουδιστές θα συμμετάσχουν
Ανάμεσα στα πολλών διαφορετικών μουσικών ειδών έργα που συνέθεσε ο Θάνος Μικρούτσικος κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής διαδρομής του τα λαϊκά τραγούδια κατέχουν για ξεχωριστή θέση στις καρδιές των ακροατών. Σε αυτούς τους λαϊκούς ύμνους του, που σφραγίστηκαν ανεξίτηλα από μεγάλες φωνές, όπως αυτή του Δημήτρη Μητροπάνου, θα είναι αφιερωμένη η συναυλία που διοργανώνεται στις 7 Ιανουαρίου στο θέατρο Παλλάς με τίτλο «Πάντα γελαστοί και γελασμένοι».
Τέσσερις εξαιρετικοί ερμηνευτές, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γιάννης Κότσιρας και η Γιώτα Νέγκα θα βρεθούν στη σκηνή εκείνη τη βραδιά για τραγουδήσουν τα αγαπημένα και χιλιοτραγουδισμένα λαϊκά «διαμάντια» του, από την «Πιρόγα» μέχρι τη «Ρόζα» και τόσα άλλα.
«Είχα και εγώ εκπλαγεί με τη διαχρονική επιτυχία της Πιρόγας, με την τρέλα που ακολουθούσε τη Ρόζα αλλά και από το γεγονός ότι πολλοί σημαντικοί άνθρωποι της Μουσικής εκτιμούσαν ιδιαιτέρως αυτή μου την πλευρά. Δεν καταλάβαινα τι γίνεται εντός μου και πώς μεταπηδούσα από την όπερα, τα έγχορδα ή τον Καββαδία στην Ατομική μου ενέργεια και στο Πατησίων και Παραμυθιού γωνία» είχε πει στο παρελθόν ο Θάνος Μικρούτσικος για να προσθέσει αμέσως μετά: «Είχα εξομολογηθεί την ειλικρινή απορία μου στον Μάνο Χατζιδάκι όταν εκείνος μου είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για το Θέατρο Σκιών κι εκείνος πολύ φυσικά μου είπε: “Μα αγαπητέ μου Θάνο μόνο οι outsiders σήμερα μπορούν να γράψουν λαϊκό τραγούδι κι εγώ outsider ήμουνα”. Ίσως είχε δίκιο αν και ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω πώς η Ρόζα και το Ερωτικό έγιναν πανεθνικά σουξέ χωρίς ρεφρέν παρέα με τους Βησιγότθους, καταρρίπτοντας όπως λέει ο φίλος μου ο Οδυσσέας όλο το σχεδιασμό του δισκογραφικού μάρκετινγκ. Πρέπει λοιπόν να μαζέψω τα λαϊκά μου τραγούδια και να ξαναταξιδέψω μαζί τους ........»
Για χρόνια το σκεφτόταν και ο ίδιος να τα μαζέψει και να τα παρουσιάσει σε συναυλίες. Το έκανε το 2013 σε δυο συναυλίες στο Παλλάς. Μετά από 13 χρόνια παρουσιάζονται ξανά, στον ίδιο χώρο, με την ίδια αγάπη, χωρίς τον Θάνο αλλά με τις μελωδίες του διαχρονικά παρούσες να ξεσηκώνουν το συναίσθημά μας.
