Αρχαιολογικοί χώροι- μουσεία: Σημαντική για την πλειοψηφία των Ελλήνων η συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρεί η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών τη συμβολή των αρχαιολογικών χώρων
, των μνημείων και των μουσείων τόσο στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά επιμέρους στοιχεία της πρώτης πανελλαδικής έρευνας
σχετικά με τα επίπεδα ικανοποίησης στον τομέα του Πολιτισμού
η οποία υλοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού
, με στόχο τη συστηματική αποτύπωση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καταγραφή αναγκών και προσδοκιών σχετικά με τη λειτουργία των εποπτευόμενων χώρων του.
Όπως επισήμανε, στη σημερινή παρουσίαση, ο Γιώργος Αράπογλου
, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας PULSE που πραγματοποίησε την έρευνα με τίτλο «Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους αρχαιολογικούς χώρους και ο αντίκτυπός τους στο κοινωνικό σύνολο», «το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι όλοι οι δείκτες, ακόμη και οι πιο δύσκολοι, αυστηροί, τουλάχιστον στους τακτικούς επισκέπτες που αποτελούν, ίσως την πιο ενδιαφέρουσα ομάδα, λόγω της συχνότητας των επισκέψεων, είναι πάνω από το 50% και μάλιστα καταγράφουν αξιόλογη και επιβεβαιωμένη βελτίωση σε βάθος χρόνου, όσο κανείς πηγαίνει προς τα πίσω για να δει αποτελέσματα που είχαμε από το παρελθόν».
Συγκριμένα, στο ερώτημα πόσο σημαντική θεωρούν τη συμβολή των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, το 73% απαντά αρκετά έως πολύ και το 90% από μέτρια έως πολύ ενώ σχετικά με τη σημαντικότητα της συμβολής τους στην ποιότητα ζωής τους το 54% την τοποθετεί στο επίπεδο αρκετά έως πολύ και το 77% απαντά από μέτρια ως πολύ.
Όσον αφορά στον τομέα της καθαριότητας
το 80% την αξιολογεί σε επίπεδα από μεσαία και άνω ενώ αντίστοιχη βαθμολογία δίνεται από το 77% στις γνώσεις του προσωπικού
και των πληροφοριών με το 84% των επισκεπτών να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφοράς του προσωπικού από μέση έως υψηλή.
Σχετικά με το φλέγον θέμα του κόστους πρόσβασης στους χώρους αυτούς και δεδομένης της πρόσφατης αύξησης των τιμών των εισιτηρίων
, το 31% του κοινού δίνει υψηλή βαθμολογία στην αξιολόγηση του εισιτηρίου και το 65% δίνει από μεσαία βαθμολογία και άνω με τα ποσοστά των χαμηλών βαθμολογιών να ανέρχονται στο 25%.
Επιπλέον, στα επίπεδα της προσβασιμότητας
και του ωραρίου λειτουργίας
, καταγράφονται κάποια παράπονα, αποτυπώνεται όμως βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
«Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν θετικά ποσοστά άνω του 70%, ακόμη και στο θέμα του εισιτηρίου, κάτι που αποδεικνύει ότι γίνονται σωστά βήματα. Η πρόσφατη αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική του εισιτηρίου έχει ήδη πάνω από 50% αποδοχή. Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών, η επένδυση στις υποδομές και η τεχνοκρατική προσέγγιση στον πολιτισμό αποδεικνύουν ότι η πολιτική μας ενισχύει την εμπειρία των επισκεπτών, την οικονομία και την κοινωνική αποδοχή των πολιτιστικών αγαθών. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλος χώρος βελτίωσης, ειδικά στην αύξηση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων» επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Κάνοντας μια γενική αποτίμηση η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Βικάτου
σημείωσε πως «η αξιολόγηση των επισκεπτών αναδεικνύει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης σε θέματα καθαριότητας, προσωπικού, εκθεμάτων, πρόσβασης και τιμολογίων, ενώ εντοπίζει και τομείς βελτίωσης όπως η πληροφόρηση, η προσβασιμότητα και το ωράριο».
Από την πλευρά του ο προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟ Γιάννης Μυλωνάς
υπογράμμισε ότι «το ΥΠΠΟ, μέσω ΕΣΠΑ και ΤΑΑ, υλοποίησε πάνω από 800 έργα συνολικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ, βελτιώνοντας τη φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα, ενώ μελετάται η ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης σε ψηφιακές εφαρμογές μουσείων και αρχαιολογικών χώρων».