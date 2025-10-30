Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
«Παιδικές Χαρές & Παιχνίδια 2000-2025» : Μια έκθεση που αναδεικνύει την αξία του παιχνιδιού στο Μουσείο Μπενάκη
Με σχέδια και μακέτες για παιδικές χαρές - παιχνίδια που δημιούργησαν σύγχρονοι καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές από όλο τον κόσμο
Το πώς η τέχνη και το παιχνίδι μπορούν να γίνουν εργαλεία αλληλεγγύης, μάθησης και ανακάλυψης αναδεικνύει η έκθεση «Παιδικές Χαρές & Παιχνίδια 2000-2025» που εγκαινιάστηκε χθες βράδυ στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.
Η έκθεση αποτελεί την παρουσίαση μιας εξαιρετικής συλλογής σχεδίων και μακετών για παιδικές χαρές και παιχνίδια που δημιούργησαν σύγχρονοι καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές από όλο τον κόσμο. Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δημιουργίες που συλλέχθηκαν, εκτέθηκαν και κάποιες κατασκευάστηκαν σε κλίμακα 1:1 μεταξύ των ετών 2000 και 2025 στο πλαίσιο του έργου Playgrounds & Toys της ART for The World. Η συλλογή δωρήθηκε πρόσφατα στο Μουσείο Μπενάκη.
Το Playgrounds & Toys αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτοβουλία της ART for The World, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που συνδέεται με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNDPI) και αναγνωρίζεται ως κοινωφελής οργανισμός από το καντόνι της Γενεύης στην Ελβετία. Από την πρώτη στιγμή, το έργο αυτό εξέφρασε απόλυτα την αποστολή του οργανισμού: να συνδέσει την τέχνη με τις πιο ζωτικές εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων: την κοινότητα, τη φαντασία και την πολιτιστική ανταλλαγή.
Το έργο Playgrounds & Toys, που συνέλαβε και επιμελήθηκε για 25 χρόνια η Adelina von Fürstenberg, μια σταθερή υποστηρίκτρια του ρόλου που μπορεί να παίξει η σύγχρονη τέχνη στην κοινωνική πρόοδο, προσκαλεί παιδιά και ενήλικες να εξερευνήσουν τη βαθιά σχέση μεταξύ παιχνιδιού και ανθρώπινης ανάπτυξης.
«Ο Χρόνος είναι το βασίλειο του παιδιού» σύμφωνα με τον φιλόσοφο Ηράκλειτο. «Παιχνίδι» σημαίνει να γνωρίζεις, να μαθαίνεις, να έρχεσαι σε επαφή με τους άλλους και να ενεργείς, ενώ διασκεδάζεις. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά ασκούν την πιο «σοβαρή» δραστηριότητά τους: εξερευνούν τον εσωτερικό και εξωτερικό τους κόσμο, αναπτύσσουν πνευματικές, δημιουργικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες και ανακαλύπτουν τη δική τους ταυτότητα. Το παιχνίδι είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ωστόσο, σε πολλές χώρες τα παιδιά στερούνται αυτής της απαραίτητης εμπειρίας λόγω του πολέμου, της πείνας ή της κοινωνικής αδικίας.
Το έργο ξεκίνησε το 2000 και συνδέθηκε με την 50ή επέτειο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Η Adelina von Fürstenberg απεύθυνε πρόσκληση σε πάνω από 40 διεθνείς καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές να δημιουργήσουν καινοτόμες παιδικές χαρές και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
Μετά από τις εξαιρετικά επιτυχημένες παρουσιάσεις του Playgrounds & Toys στη Γενεύη, τη Ρώμη, τη Νέα Υόρκη, το Λουγκάνο, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μόντε Κάρλο, τις Βρυξέλλες και το Μιλάνο, η Αθήνα και το Μουσείο Μπενάκη γίνονται πλέον η μόνιμη στέγη της συλλογής.
Στην έκθεση, επισκέπτες όλων των ηλικιών θα προσκληθούν να εξερευνήσουν τις ευφάνταστες κατασκευές που συνδυάζουν το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τον στοχασμό ενθαρρύνοντας τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες να μαγευτούν ξανά.
Περισσότεροι από 50 Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες, συμπεριλαμβανομένων των Ανδρέα Αγγελιδάκη, Martand Khosla, Stefano Boccalini, Lauda & Donegani, Luca Pancrazzi, και Viviane van Singer, συνέβαλαν στο έργο, σχεδιάζοντας παιδικές χαρές που εμπνέουν τη μάθηση, τη συνεργασία και την αυτογνωσία. Όλες οι δημιουργίες τους –από τα σχέδια έως τις μακέτες– θα εκτεθούν σε μεταλλικές βάσεις, έτοιμες να υλοποιηθούν ως πραγματικές παιδικές χαρές σχεδιασμένες από καλλιτέχνες.
Πέρα από την παρουσίαση αυτού του αξιόλογου έργου, η έκθεση «Παιδικές Χαρές & Παιχνίδια 2000-2025» στοχεύει να αποτελέσει την αφορμή για την κατασκευή σε πλήρη κλίμακα παιδικών χαρών από τη συλλογή στην Αθήνα και όχι μόνο – τουλάχιστον μία εγκατάσταση θα εγκατασταθεί μόνιμα στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, η τέχνη θα καταστεί ζωντανή εμπειρία, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, το παιχνίδι και την αλληλεγγύη, και δημιουργώντας έναν πιο όμορφο κόσμο, ακόμη και σε μέγεθος παιδικό.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα πραγματοποιηθεί performance χορού σε συνεργασία με το FLUX Laboratory στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, 17:00–18:30
Το Τμήμα Εκπαίδευσης του Μουσείου Μπενάκη, στο πλαίσιο του τακτικού προγράμματος πολυαισθητηριακών περιηγήσεων και εργαστηρίων Βλέποντας με τις Αισθήσεις, θα πραγματοποιηθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαστήριο για επισκέπτες με μειωμένη όραση ή τυφλότητα σε συνεργασία με την εικαστικό Σοφία Δαμουλή Πλαΐνη.
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, 15:30–18:00
«ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ βγαίνει στις Παιδικές Χαρές!» Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών και θα πραγματοποιηθεί υπό την καθοδήγηση της εικαστικού Σοφίας Δαμουλή-Πλαΐνη.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, παρακαλούμε καλέστε στο +30 210 3671067-69 ή στείλτε email στο education@benaki.org .
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026.
Ωράριο λειτουργίας:
Πέμπτη & Κυριακή:10:00-18:00
Παρασκευή & Σάββατο: 10:00-22:00,
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: κλειστά
Τιμή εισιτηρίου έκθεσης: €6 I Τιμή μειωμένου εισιτηρίου: €5.
