«Παιδικές Χαρές & Παιχνίδια 2000-2025» : Μια έκθεση που αναδεικνύει την αξία του παιχνιδιού στο Μουσείο Μπενάκη

Το πώς η τέχνη και το παιχνίδι μπορούν να γίνουν εργαλεία αλληλεγγύης, μάθησης και ανακάλυψης αναδεικνύει η» που εγκαινιάστηκε χθες βράδυ στοτης οδού Πειραιώς.Η έκθεση αποτελεί την παρουσίαση μιας εξαιρετικής συλλογής σχεδίων και μακετών για παιδικές χαρές και παιχνίδια που δημιούργησαν σύγχρονοι καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές από όλο τον κόσμο. Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δημιουργίες που συλλέχθηκαν, εκτέθηκαν και κάποιες κατασκευάστηκαν σε κλίμακα 1:1 μεταξύ των ετών 2000 και 2025 στο πλαίσιο του έργου Playgrounds & Toys της ART for The World. Η συλλογή δωρήθηκε πρόσφατα στο Μουσείο Μπενάκη.Το Playgrounds & Toys αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτοβουλία της, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που συνδέεται με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNDPI) και αναγνωρίζεται ως κοινωφελής οργανισμός από το καντόνι της Γενεύης στην Ελβετία. Από την πρώτη στιγμή, το έργο αυτό εξέφρασε απόλυτα την αποστολή του οργανισμού: να συνδέσει την τέχνη με τις πιο ζωτικές εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων: την κοινότητα, τη φαντασία και την πολιτιστική ανταλλαγή.Το έργο Playgrounds & Toys, που συνέλαβε και επιμελήθηκε για 25 χρόνια η Adelina von Fürstenberg, μια σταθερή υποστηρίκτρια του ρόλου που μπορεί να παίξει η σύγχρονη τέχνη στην κοινωνική πρόοδο, προσκαλεί παιδιά και ενήλικες να εξερευνήσουν τη βαθιά σχέση μεταξύ παιχνιδιού και ανθρώπινης ανάπτυξης.«Ο Χρόνος είναι το βασίλειο του παιδιού» σύμφωνα με τον φιλόσοφο Ηράκλειτο. «Παιχνίδι» σημαίνει να γνωρίζεις, να μαθαίνεις, να έρχεσαι σε επαφή με τους άλλους και να ενεργείς, ενώ διασκεδάζεις. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά ασκούν την πιο «σοβαρή» δραστηριότητά τους: εξερευνούν τον εσωτερικό και εξωτερικό τους κόσμο, αναπτύσσουν πνευματικές, δημιουργικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες και ανακαλύπτουν τη δική τους ταυτότητα. Το παιχνίδι είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ωστόσο, σε πολλές χώρες τα παιδιά στερούνται αυτής της απαραίτητης εμπειρίας λόγω του πολέμου, της πείνας ή της κοινωνικής αδικίας.Το έργο ξεκίνησε το 2000 και συνδέθηκε με την 50ή επέτειο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Η Adelina von Fürstenberg απεύθυνε πρόσκληση σε πάνω από 40 διεθνείς καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές να δημιουργήσουν καινοτόμες παιδικές χαρές και εκπαιδευτικά παιχνίδια.Μετά από τις εξαιρετικά επιτυχημένες παρουσιάσεις του Playgrounds & Toys στη Γενεύη, τη Ρώμη, τη Νέα Υόρκη, το Λουγκάνο, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μόντε Κάρλο, τις Βρυξέλλες και το Μιλάνο, η Αθήνα και το Μουσείο Μπενάκη γίνονται πλέον η μόνιμη στέγη της συλλογής.Στην έκθεση, επισκέπτες όλων των ηλικιών θα προσκληθούν να εξερευνήσουν τις ευφάνταστες κατασκευές που συνδυάζουν το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τον στοχασμό ενθαρρύνοντας τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες να μαγευτούν ξανά.