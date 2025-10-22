Χατζηγιάννης για Σαββόπουλο: Οι χοροί θα κρατήσουν για να σε θυμίζουν πάντα

Με ένα κοινό τους βίντεο από την ηχογράφηση του τραγουδιού «Ωδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη» πριν από μερικά χρόνια, αποχαιρέτησε τον μεγάλο δημιουργό