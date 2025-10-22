Χατζηγιάννης για Σαββόπουλο: Οι χοροί θα κρατήσουν για να σε θυμίζουν πάντα
Μιχάλης Χατζηγιάννης Διονύσης Σαββόπουλος

Με ένα κοινό τους βίντεο από την ηχογράφηση του τραγουδιού «Ωδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη» πριν από μερικά χρόνια, αποχαιρέτησε τον μεγάλο δημιουργό

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- κόσμο, αφού πάλεψε για μήνες με αρκετά προβλήματα υγείας. 

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρέτησε τον σπουδαίο δημιουργό που με το έργο του σημάδεψε τη νεότερη ελληνική μουσική και πολιτιστική ιστορία, με μια μακροσκελή ανάρτηση και ένα κοινό τους βίντεο. 

«Σήμερα σιωπά μια από τις πιο ιδιαίτερες και γενναίες φωνές του τόπου μας» λέει αρχικά ο τραγουδοποιός από την Κύπρο για να συνεχίσει: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας δημιουργός που δεν ακολούθησε την εποχή του, τη διαμόρφωσε. Με λέξεις που χάραζαν μνήμες, με μουσικές που γίνονταν συλλογικά βιώματα, με αλήθειες που τολμούσαν να ειπωθούν όταν όλοι σιωπούσαν».

Μάλιστα, καταλήγει αναφέροντας: «Τον αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Για όσα πρόσφερε. Για όσα τόλμησε. Για όσα θα μείνουν και θα συνεχίσουν να μας μιλούν. Καλό ταξίδι. Οι χοροί θα κρατήσουν για να σε θυμίζουν πάντα».

Την ανάρτηση συνοδεύει ένα βίντεο από την κοινή τους ηχογράφηση στο τραγούδι «Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη» πριν από μερικά χρόνια.


Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη για τον Διονύση Σαββόπουλο:

Σήμερα σιωπά μια από τις πιο ιδιαίτερες και γενναίες φωνές του τόπου μας.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας δημιουργός που δεν ακολούθησε την εποχή του, τη διαμόρφωσε. Με λέξεις που χάραζαν μνήμες, με μουσικές που γίνονταν συλλογικά βιώματα, με αλήθειες που τολμούσαν να ειπωθούν όταν όλοι σιωπούσαν.

Τα τραγούδια του δεν ήταν απλώς νότες, ήταν καθρέφτες της κοινωνίας μας, του φωτός και του σκοταδιού μας. Μια πορεία γεμάτη τόλμη, ποίηση, χιούμορ, ευαισθησία και πνευματική ελευθερία. Για δεκαετίες, συντρόφεψε γενιές, άνοιξε δρόμους και ένωσε ανθρώπους μέσα από την τέχνη και τον λόγο του.

Τον αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.
Για όσα πρόσφερε.
Για όσα τόλμησε.
Για όσα θα μείνουν και θα συνεχίσουν να μας μιλούν.

Καλό ταξίδι.
Οι χοροί θα κρατήσουν για να σε θυμίζουν πάντα.

🎼 Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη - Στίχοι, μουσική δικοί του…

