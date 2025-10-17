Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Τατόι: 70.000 θησαυροί από τις συλλογές του έρχονται στο φως
Πολύτιμα έργα τέχνης, κοσμήματα, πολυτελή ενδύματα, έπιπλα, βιβλία και έγγραφα που βρέθηκαν κατά την αποκατάσταση του πρώην βασιλικού κτήματος παρουσιάζονται σε μια νέα διαδικτυακή πύλη
Περισσότερα από 70.000 αντικείμενα που βρέθηκαν και συντηρήθηκαν την τελευταία πενταετία κατά τη διάρκεια των εργασιών για την αποκατάσταση του Κτήματος Τατοΐου, τεκμηριώθηκαν, καταγράφηκαν και ψηφιοποιήθηκαν από Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και παραδίδονται σήμερα στο κοινό μέσα από τη νέα διαδικτυακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου: Ξεκλειδώνοντας τον υλικό πολιτισμό και την ιστορία ενός αιώνα» που ρίχνει φως στην ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία από τον 19ο έως τον 20ό αιώνα.
Έπιπλα – αντίκες, πολύτιμα κοσμήματα και περίτεχνα ενδύματα, γυάλινα και κρυστάλλινα σκεύη, επώνυμες πορσελάνες και κεραμικά, είδη μεταλλοτεχνίας, που καλύπτουν όλο το φάσμα της καθημερινής ζωής και της ανακτορικής τελετουργίας, έργα ζωγραφικής και γλυπτικής που αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της ευρωπαϊκής τέχνης. εικόνες και λατρευτικά κειμήλια που μαρτυρούν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις των μελών τη πρώην βασιλικής οικογένειας, βιβλία, αλλά και αντικείμενα που σχετίζονται με τις υπαίθριες δραστηριότητες και την άθληση, συμπεριλαμβάνονται στους ψηφιοποιημένους καταλόγους των Συλλογών Τατοΐου που εκτείνονται χρονικά και γεωγραφικά από την ελληνική αρχαιότητα έως τα καθημερινά αντικείμενα της δεκαετίας του ’60 και από την Ευρώπη έως την Άπω Ανατολή.
Όλα τα παραπάνω, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται μέσα από τα σωζόμενα τεκμήρια -έγγραφα και φωτογραφίες- στο Αρχείο Τατοΐου, ξεκλειδώνοντας έτσι τη μελέτη άγνωστων πτυχών ενός και πλέον αιώνα ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας. Ως το τέλος του έτους, μάλιστα αναμένεται να έχουν ψηφιοποιηθεί, καταγραφεί και τεκμηριωθεί πολλά ακόμη αντικείμενα ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμός τους στις 90.000.
Παράλληλα δε με τη διαδικτυακή πύλη δημιουργήθηκε και η έντυπη έκδοση με τίτλο «Ξεκλειδώνοντας το Τατόι» η οποία περιέχει, συνοπτικά, μέρος των συλλογών του. που θα εκτεθούν στο μέλλον στους νέους εκθεσιακούς χώρους του κτήματος.
«Παρά τη δεδομένη ιστορική σημασία του κτήματος του Τατοίου -καθώς και την υψηλή περιβαλλοντική του αξία, παρέμενε επί δεκαετίες παραμελλημένο και αναξιοποίητο από την Ελληνική Πολιτεία, εξ αιτίας ιδεοληψιών και εσφαλμένης νοοτροπίας, στην προσέγγιση της νεότερης ιστορίας μας. ο 2019, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριέλαβε την προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη του Τατοΐου μεταξύ των εμβληματικών προγραμματιζόμενων έργων της Κυβέρνησής του» είπε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη σημερινή, επίσημη παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης, στο Μουσείο Μπενάκη και πρόσθεσε: ««Η τεκμηρίωση και η ψηφιοποίηση των Συλλογών Τατοΐου, δεν είναι απλώς μια πράξη διάσωσης. Είναι μια πράξη γνώσης και ευθύνης απέναντι στην ιστορία. Κάθε αντικείμενο αποκτά τη δική του φωνή και θέση, σε ένα ευρύτερο αφήγημα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και προσφέρει πολύτιμα εργαλεία για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη δημόσια κατανόηση της ιστορίας. Η τεκμηρίωση δεν είναι μια εφάπαξ ενέργεια· αλλά μια μακρά, σύνθετη και επιστημονικά απαιτητική διαδικασία. Ξεκινά από την απογραφή, συνεχίζεται με τη μελέτη, την έρευνα και την ταύτιση, και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάθε αντικείμενο αποκτά ταυτότητα, περιεχόμενο και σημασία».
Η υπουργός Πολιτισμού έκανε εκτενή αναφορά και στη λειτουργόα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων: «η Ελλάδα έχει πλέον δημιουργήσει όλη την απαραίτητη υποδομή και διαθέτει επιτέλους εν λειτουργία το Εθνικό Αρχείο Μνημείων. Το Εθνικό Αρχείο Μνημείο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη και εφαρμογή όλων των δημοσίων πολιτικών για την προστασία, συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της πατρίδας μας» υπογράμμισε.
