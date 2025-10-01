Γιάννης Κότσιρας: Ερμηνεύει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε νέες συμφωνικές εκδοχές

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Mια σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τη συμφωνική, λαϊκή και σκηνική δημιουργία του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από νέες αναγνώσεις και ερμηνείες, διοργανώνει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννηση του σπουδαίου συνθέτη.
«Μίκης 100» είναι ο τίτλος του κύκλου αυτού ο οποίος θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου με τη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη να παρουσιάζει αποσπάσματα από την εμβληματική Συμφωνία αρ. 1 και τη σουίτα για το μπαλέτο Ζορμπάς, φωτίζοντας τη συμφωνική πολυπλοκότητα του συνθέτη.
Επί σκηνής θα βρεθεί και ο Γιάννης Κότσιρας ο οποίος θα ερμηνεύσει εμβληματικά τραγούδια του Μίκη σε ειδικές ενορχηστρώσεις του βιολιστή και συνθέτη Αντώνη Σουσάμογλου και του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, που τους προσδίδουν νέες συμφωνικές διαστάσεις.
Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη υπήρξε και παραμένει ένας ανεκτίμητος καθρέφτης της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Πολυδιάστατη και ογκώδης, γεμάτη πάθος και ευαισθησία, συνδυάζει τη συμφωνική δύναμη με τη λαϊκή ρίζα, την καθαρή μελωδία με την εσωτερική συγκίνηση.
«Κάθε φορά που πρόκειται να μελετήσω παρτιτούρες του Μίκη, μου έρχονται στο νου οι ατελείωτες συζητήσεις που είχαμε μαζί στην Επιφανούς 1, γύρω από τη μουσική, τη μουσική του και την Ελλάδα. […] Μέσα από τις νότες του σε γεμίζει εικόνες… Και αυτή η Ελλάδα, αναβιώνει, ξαναζεί…» σημειώνει ο μαέστρος Ηλίας Βουδούρης.
