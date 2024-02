Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία: Αυτοί είναι οι φετινοί υποψήφιοι

8. Αλέξης Πανσέληνος, Λάδι σε καμβά, εκδόσεις Μεταίχμιο1. Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Η νοσταλγία της απώλειας, εκδόσεις Πατάκη2. Βαγγέλης Κουτσουράκης, Το δέντρο, εκδόσεις Ίνδικτος3. Μιχάλης Μακρόπουλος, Ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον, εκδόσεις Κίχλη4. Κώστας Μπαρμπάτσης, Λυκοχαβιά και άλλες ιστορίες, εκδόσεις Κέδρος5. Παντελής Μπουκάλας, Ο Χριστός στα χιόνια. Εφτά νύχτες στον κόσμο του Αντρέι Ταρκόφσκι, εκδόσεις Άγρα6. Ανδρέας Νικολακόπουλος, Σάλτος, εκδόσεις Ίκαρος7. Μελίσσα Στοΐλη, Απ΄ το μπαλκόνι να φύγεις!, εκδόσεις Κίχλη8. Νίκη Τρουλλινού, Δημοκρατία των ονείρων, εκδόσεις Ποταμός9. Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, Το όνομά σου, εκδόσεις Το Ροδακιό1. Δημήτρης Αγγελής, Πάντα βρέχει στο κεφάλι του σκύλου, εκδόσεις Πόλις2. Ζέφη Δαράκη, Αόρατη Μαρία, εκδόσεις Ύψιλον/βιβλία3. Νίκος Ερηνάκης, Ακόμα βαφτιζόμαστε, εκδόσεις Κείμενα4. Σταύρος Ζαφειρίου, Πράσινος ουρανός, μπλε χορτάρι, εκδόσεις Νεφέλη5. Διονύσης Καψάλης, Ο καταρράκτης, εκδόσεις Άγρα6. Γιάννης Μεταξάς, Φεγγίτες, εκδόσεις Ίκαρος7. Εύα Μοδινού, Μικρά Ασία. Ο κύκλος των ωρών, εκδόσεις Γκοβόστη8. Δημήτρης Πέτρου, Εικοστός κόσμος, εκδόσεις Πόλις9. Σταμάτης Πολενάκης, Birds in the night, εκδόσεις Ενύπνιο10. Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Αρχιτεκτονική της σιωπής, εκδόσεις ΑΩ11. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Η Νύχτα των Κήπων, εκδόσεις Ίκαρος1. Βενετία Αποστολίδου, Η λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο. Η συγκρότηση της επιστήμης της Νεοελληνικής Φιλολογίας (1942-1982), εκδόσεις Πόλις2. Πολυμέρης Βόγλης, Δυναμική αντίσταση. Υποκειμενικότητα, πολιτική βία και αντιδικτατορικός αγώνας 1967-1974, εκδόσεις Αλεξάνδρεια3. Γλαύκη Γκότση, Βλέμματα γυναικών στην τέχνη (1850-1900), εκδόσεις Νησίδες4. Βασίλης Καραποστόλης, Ο παλμός του κόσμου. Αγώνες της αγάπης στον καιρό μας, εκδόσεις Πατάκη5. Μανόλης Κούμας, Δεκαετία πολέμων. Διλήμματα της ελληνικής διπλωματίας, 1940-1949, εκδόσεις Παπαδόπουλος6. Κατερίνα Κωστίου, ...ως όνομα ψιλόν. Η συγκρότηση και η λειτουργία του προσωπείου στην ποίηση του Κ.Π. Καβάφη, εκδόσεις Νεφέλη7. Χρήστος Λούκος, Η Ερμούπολη της Σύρου (1821-1950). Από το Λίβερπουλ της Ανατολικής Μεσογείου στη βαμβακούπολη των Κυκλάδων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης8. Κωνσταντίνα Ριτσάτου, Ο Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου και το ελληνικό θέατρο. Στα χνάρια της Ιστορίας και της Παράδοσης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης9. Έρη Σταυροπούλου, Η Νεοελληνική Ποίηση και το Εικοσιένα. Διάλογος με την Ιστορία, εκδόσεις Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών / Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών10. Στεριανή Τσιντζιλώνη, Υπό τη σκιά του Παρθενώνα. Χορός στο Φεστιβάλ Αθηνών στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου (1955-1966), Κάπα Εκδοτική11. Έλλη Φιλοκύπρου, Μέσα στις πέτρες κοιμούνται τα πουλιά. Το ποιητικό τοπίο του Γιάννη Ρίτσου, εκδόσεις Νεφέλη1. Γιώργος Ι. Αλλαμανής, Στον καιρό της Λιλιπούπολης. Η βιογραφία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, εκδόσεις Τόπος2. Νίκος Βατόπουλος, Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα, 1934-1944, εκδόσεις Μεταίχμιο3. Κωστής Α. Λιόντης, Ολίγα τινά περί Νίκου Καστανάκη, (Γελοιογράφου - Σκιτσογράφου -Γραφίστα), εκδόσεις Οδός Πανός4. Χρήστος Λούκος, Ιωάννης Καποδίστριας. Μια απόπειρα ιστορικής βιογραφίας, έκδοση Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης5. Νικόλας Μανιτάκης, Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (1915-1961). Η αειφορία των ελληνογαλλικών πολιτιστικών σχέσεων, εκδόσεις Ασίνη6. Βαγγέλης Νικόπουλος, Γρεβενά. Πόλη του μόχθου, 1904-1993. Μαρτυρίες, ιδιωτική έκδοση7. Σπύρος Παπαϊωάννου - Κώστας Βλησίδης, Το φρικτόν τέμενος της αμαρτίας (Α’ Μέρος: Το πορνείο των Βούρλων Δραπετσώνας μέσα από γραπτές πηγές, Β’ Μέρος: Ιχνηλάτηση του τόπου και του χρόνου των «Βούρλων» της Δραπετσώνας), έκδοση Ινστιτούτου Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων8. Ιωάννα Πετροπούλου, Έλλη Παπαδημητρίου: μια γυναίκα του 20ού αιώνα. Ο κανόνας και η παράβαση, εκδόσεις Ερμής9. Αχιλλέας Σύρμος, Ιστορίες από το Σπατς, εκδόσεις Ίνδικτος10. Ίρις Τζαχίλη, Μια γερμανική συλλογή γραμματοσήμων, εκδόσεις Μεταίχμιο1. Άρης Αλεξανδρής, Πώς ο Ιγνάτιος Καραθοδωρής έχασε τα πάντα, εκδόσεις Μεταίχμιο (ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ)2. Σπύρος Βγενής, Η Εποχή του Ταράνδου, εκδόσεις Αντίποδες (ΔΙΗΓΗΜΑ-ΝΟΥΒΕΛΑ)3. Αλέξανδρος Διαμαντής, Ας φύγουμε λοιπόν, εκδόσεις Καστανιώτη (ΔΙΗΓΗΜΑ-ΝΟΥΒΕΛΑ)4. Χάρης Καλαϊτζίδης, Πολεμική μηχανή, εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας ( ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ)5. Κατερίνα Κολιοπούλου, εντωμεταξύ, εκδόσεις Ενύπνιο (ΠΟΙΗΣΗ)6. Μαλαματή Μαρία Πετρίδου, Οι θάλασσες τον χειμώνα, εκδόσεις Σαιξπηρικόν (ΠΟΙΗΣΗ)7. τρία έπσιλον, γνωρίζω αυτές που πλέκουν στη μέση της θάλασσας, εκδόσεις Θράκα (ΠΟΙΗΣΗ)Οι Βραχείες Λίστες τίτλων για τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 2023 ( Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, Βραβείο Εφηβικού-Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου και Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά) έχουν ως ακολούθως:1. Μαριέττα Κόντου κείμενο, Κατερίνα Βερούτσου εικονογράφηση: Ερατώ, εκδ. Ελληνοεκδοτική2. Λιλή Λαμπρέλλη κείμενο, Κατερίνα Βερούτσου εικονογράφηση: Το πέρασμα. Αϊβαλί-Μυτιλήνη, 1922, εκδ. Πατάκη3. Δέσποινα Μπογδάνη - Σουγιούλ κείμενο, Πέτρος Μπουλούμπασης εικονογράφηση: Ο παππούς μου ο γίγαντας, εκδ. Υδροπλάνο4. Αλεξάνδρα Μητσιάλη κείμενο, Θέντα Μιμηλάκη εικονογράφηση: Το μαντίλι με τα τριαντάφυλλα, εκδ. Πατάκη5. Σταυρούλα Παγώνα κείμενο, Κατερίνα Σισκοπούλου εικονογράφηση: Πολύχρωμο, εκδ. Ψυχογιός6. Κυριάκος Χαρίτος κείμενο, Ντανιέλα Σταματιάδη εικονογράφηση: Για φαντάσου, εκδ. Μεταίχμιο1. Μαρία Αγγελίδου κείμενο, Κατερίνα Βερούτσου εικονογράφηση: Ένα παιχνίδι με κανόνες, εκδ. Μεταίχμιο2. Θοδωρής Κούκιας: Τετράγωνα κύματα, ιπτάμενες μέδουσες, εκδ. Κέδρος3. Πολυχρόνης Κουτσάκης: Φωτιά, εκδ. Καστανιώτη4. Βέρα Πρατικάκη: Άσε με, ξέρω τι κάνω, εκδ. Ψυχογιός5. Βησσαρία Ζορμπά - Ραμμοπούλου: Ουμπάιντα, το καραβάνι των ψυχών, εκδ. Πατάκη1. Κωνσταντίνα Αρμενιάκου κείμενο, Zafouko Yamamoto εικονογράφηση: Αν σε χάσω, μικρέ ελέφαντα…, εκδ. Μίνωας2. Μαρία Γιαγιάννου κείμενο, Ντανιέλα Σταματιάδη εικονογράφηση: Έχω έναν καλό Παππούα, εκδ. Σμίλη3. Δανάη Δάσκα κείμενο, Χρύσω Χαραλάμπους εικονογράφηση: 1000 τρόποι να στύψεις ένα λεμόνι, εκδ. Παπαδόπουλος4. Μαρία Παπαγιάννη κείμενο, Ίρις Σαμαρτζή εικονογράφηση: Στο Πικεφί, εκδ. Πατάκη5. Θοδωρής Παπαϊωάννου κείμενο, Βασίλης Σελιμάς εικονογράφηση: Ούτε νότα, εκδ. Ίκαρος6. Αχιλλέας Ραζής κείμενο και εικονογράφηση: Είναι Τέρας;,εκδ. Καλειδοσκόπιο7. Σάκης Σερέφας κείμενο, Στέλλα Στεργίου εικονογράφηση: Ο ψεύταρος βοσκός ΜΗΤΣ ΜΠΟΪ και άλλες ιστορίες, εκδ. Πατάκη1. Κωνσταντίνα Αρμενιάκου κείμενο, Δέσποινα Μανώλαρου εικονογράφηση: Οι Ιππότες της ελευθερίας, εκδ. Μεταίχμιο2. Μάρω Βασιλειάδου κείμενο, Θέντα Μιμηλάκη εικονογράφηση: Ελευθέριος Βενιζέλος. Ακολουθώντας τα βήματά του στην Ιστορία, εκδ. Διόπτρα3. Ιουλίτα Ηλιοπούλου κείμενο & σχεδιασμός έκδοσης: Ο Ελύτης για παιδιά, εκδ. Ίκαρος4. Κατερίνα Λαγού κείμενο, Πετρούλα Κρίγκου εικονογράφηση: Ιωάννης Κ., Το χρονικό ενός μυστηρίου, εκδ. Ψυχογιός5. Μαρίζα Ντεκάστρο κείμενο, Χαρά Μαραντίδου εικονογράφηση: Οι δικοί μου άνθρωποι, εκδ. Καλειδοσκόπιο6. Φωτεινή Στεφανίδη κείμενο & εικονογράφηση: Τζιέρι μου 1922, εκδ. Καλειδοσκόπιο7. Κωνσταντίνα Τασοπούλου κείμενο, Εμμανουέλα Κακαβιά εικονογράφηση: Το πιάτο, εκδ. Υδροπλάνο1. Anthony Doerr, Νεφελοκοκκυγία, Εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Μυρτώ Καλοφωλιά2. Rainer Maria Rilke, Τα ελεγεία του Ντουίνο, Εκδόσεις Αρμός, μετάφραση Θανάσης Λάμπρου3. Georgi Gospodinov, Εκεί όπου δεν είμαστε, Εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Αυγή Λίλλη4. Mika Waltari, O προσκυνητής. Τα νεανικά χρόνια του Ιωάννη Άγγελου, Εκδόσεις Καλέντη, μετάφραση Μαρία Μαρτζούκου5. Handke Peter, Δοκίμιο για τον μανιταρομανή: Μια ασυνήθιστη ιστορία, Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας, μετάφραση Σπύρος Μοσκόβου6. Irene Solà, Τραγουδώ εγώ και το βουνό χορεύει, Εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Μαρία Παλαιολόγου7. Mikhail Bakhtin, Μορφές του χρόνου και του χρονότοπου στο μυθιστόρημα: δοκιμές για μια ιστορική ποιητική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, μετάφραση Γιώργος Πινακούλας8. Bonaventura, Νυχτερινές περίπολοι, Εκδόσεις Άγρα, μετάφραση Αλεξάνδρα Ρασιδάκη9. Jon Fosse, Το άλλο όνομα, Εκδόσεις Gutenberg, μετάφραση Σωτήρης Σουλιώτης10. Jaume Cabré, Μας καταβροχθίζει η φωτιά, Εκδόσεις Πόλις, μετάφραση Ευριβιάδης Σοφός1. Πλάτων, Απολογία Σωκράτους και δίκη, Εκδόσεις Gutenberg, μετάφραση ΣτάντηςΡ. Αποστολίδης2. Πλάτων, Παρμενίδης, Εκδόσεις Στιγμή, μετάφραση Παύλος Καλλιγάς3. Αισχύλος/Σοφοκλής/Ευριπίδης, Τρεις εκδοχές της Ηλέκτρας: Αισχύλου Χοηφόρες, Σοφοκλή Ηλέκτρα, Ευριπίδη Ηλέκτρα, Εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Δημήτρης Καλοκύρης4. Ηρώνδας, Μιμίαμβοι, Εκδόσεις Κίχλη, μετάφραση Θεόδωρος Κ. Στεφανόπουλος5. Πλάτων, Πολιτικός, Εκδόσεις Παπαζήση, μετάφραση Κωνσταντίνος Στέφου1. Greek folk songs, Εκδόσεις Αιώρα, μετάφραση Joshua Barley2. K.P. Kavafis, Drieëndertig gedichten, Εκδόσεις Αιώρα, μετάφραση Hero Hokwerda3. Christoforos Milionis, Kalamás et Achéron, Εκδόσεις L’Harmattan, μετάφραση Jean-Marc Laborie4. Konstantinos Kavafis, Valitut runot, Εκδόσεις Αιώρα, μετάφραση Riikka P. Pulkkinen5. Aurinkokello: Nykykreikkalaisia runoja, Εκδόσεις Enostone Kustannus, μετάφραση Riikka P. Pulkkinen