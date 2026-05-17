Η Άσια Αρτζέντο εκτελεστική παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Gia – The Shadow of Beauty»
To σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της Ροζίτα Λαρόκα  εστιάζει στη ζωή και τον πρόωρο θάνατο της Αμερικανίδας σούπερ μόντελ Τζία Καράντζι

Η Άσια Αρτζέντο είναι εκτελεστική παραγωγός στο σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της Ροζίτα Λαρόκα, με τίτλο «Gia – The Shadow of Beauty», για την αείμνηστη Αμερικανίδα σούπερ μόντελ Τζία Καράντζι (1960–1986).

Το ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγή ΗΠΑ-Ιταλίας που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, την προσεγγίζει «όχι ως ένα ποπ πολιτιστικό είδωλο, αλλά ως μια νεαρή γυναίκα που περιπλανιέται στην επιθυμία, την εγκατάλειψη και την ορατότητα στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980». Με τη διεθνή χρηματοδότηση να είναι ακόμη ανοιχτή, το έργο παρουσιάζεται σε πιθανούς συνεργάτες στο Marché du Film (Αγορά Κινηματογράφου) των Καννών, σύμφωνα με το THR.

«Eίναι η ιστορία ενός κοριτσιού που ήθελε μόνο να τη βλέπουν. Αναδιατυπώνει την ραγδαία άνοδό της και τον πρόωρο θάνατό της μέσα από το πρίσμα μιας εποχής - και μιας βιομηχανίας που βασίζεται στην εικόνα - που δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για να φιλοξενήσει την ευαλωτότητα, τη διαφορετικότητα και την αντίφαση».

Η Καράντζι, που συχνά αναφέρεται ως ένα από τα πρώτα supermodels στον κόσμο, ήταν ευρέως γνωστή απλώς ως Gia. Έκανε την εμφάνισή της στο χώρο στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, πόζαρε για διάσημους φωτογράφους και περιοδικά και πρωταγωνίστησε σε καμπάνιες για οίκους όπως οι Dior και Versace. Η Καράντζι πέθανε από AIDS σε ηλικία 26 ετών, αφού πάλεψε με τον εθισμό στην ηρωίνη. Η Αντζελίνα Τζολί και η Μίλα Κούνις την υποδύθηκαν στην ταινία Gia του HBO το 1998.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Άσια Αρτζέντο θα προσφέρει «καθοδήγηση και δημιουργική υποστήριξη» στο έργο. Η Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο Μάρτα Πότζαν με έδρα το Λος Άντζελες θα εμφανιστεί στην ταινία ως μια παρουσία που «αναζητά» την Καράντζι σε «έναν μεταθανάτιο διάλογο που συνδυάζει μαρτυρίες, αρχειακό υλικό και ονειρικές οπτικές αναπαραστάσεις», σύμφωνα με την δημιουργική ομάδα.
