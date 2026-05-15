13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ: Έρχεται με 62 ταινίες από όλο τον κόσμο
Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Μια συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία υπόσχεται στο κοινό το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ, που διοργανώνεται από τις 25 έως τις 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, θα προβληθούν 62 συνολικά ταινίες από 27 διαφορετικές χώρες του κόσμου μεταξύ των οποίων οι Αυστρία, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Γαλλία, Γεωργία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ελλάδα, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιράκ, Ιράν, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Νορβηγία, Ολλανδία, Παλαιστίνη, Περού, Σερβία, Ταϊβάν, Τατζικιστάν, Τουρκία, Φιλιππίνες, και Φινλανδία.
Η ιστορική μνήμη και η ταυτότητα, η αρχαιολογία και η πολιτιστική κληρονομιά, η οικολογία και η βιωσιμότητα, η παράδοση και τα έθιμα, ο πόλεμος και το τραύμα, η μυθολογία, οι τέχνες αλλά και ταξίδια είναι ανάμεσα στις θεματικές γύρω από τις οποίες περιστρέφονται οι ταινίες του φεστιβάλ.
Ταινίες ιστορικές, ερευνητικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές, έργα κινουμένου σχεδίου και υβριδικές μορφές, ανεξαρτήτως διάρκειας, που έχουν ολοκληρωθεί από το 2022 και μετά αλλά και μαθητικές ταινίες του Νεανικού Πλάνου του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους δημιουργούν ένα πολύχρωμο και ενδιαφέρον παζλ που θα ταξιδέψει το κοινό από την αρχαία Αθήνα και τη Μικρά Ασία έως τη μεταπολεμική και σύγχρονη εποχή.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα κορυφωθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια – Μαρία Κάλλας, με μία λαμπρή γιορτή όπου θα ανακοινωθούν οι νικήτριες ταινίες οι οποίες θα επιλεγούν από διεθνή κριτική επιτροπή. Και φέτος τα επτά βραβεία του ΑΓΩΝΑ συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο και αντιστοιχούν σε εννέα κατηγορίες: Αρχαιολογικής Ταινίας «Περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες», Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Εκπαιδευτικής Ταινίας «Χρήστος Λαμπράκης», Φωτογραφίας, Βραβείο «Τα μικρά του Αγώνα» (έως 10΄), Πρωτοτυπίας στη σύλληψη, Βραβείο Κοινού (απονέμεται στην ταινία που θα συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης του κοινού, με ψηφοφορία που διεξάγεται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ), Μεγάλο Βραβείο Κριτικής Επιτροπής (GRAND PRIX) «Λένα Σαββίδη».
Επιπλέον, το Φεστιβάλ θα τιμήσει τρεις σημαντικές προσωπικότητες: τον Γιώργο Αρβανίτη, πολυβραβευμένο διευθυντή φωτογραφίας και εμβληματική μορφή του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου, τον Αθανάσιο Φωκά, Καθηγητή Μη Γραμμικής Μαθηματικής Επιστήμης και τον επιφανή αιγυπτιολόγο και αρχαιολόγο, ερευνητή, Λέκτορα και συγγραφέας, Πρέσβη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) για τον Υπεύθυνο Τουρισμό, Δρ. Zahi Hawass.
Η τελετή θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή συναυλία-αφιέρωμα από το μουσικό σύνολο Λιποτάκτες, που συγκροτήθηκε από την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Θα παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με τίτλο «Οι στίχοι αυτοί μπορεί και να ’ναι οι τελευταίοι», αφιερωμένο στους Μίκη Θεοδωράκη και Δημήτρη Λάγιο, δύο καλλιτέχνες και στοχαστές που έχουν σημαδέψει τη μνήμη, αλλά και το παρόν και το μέλλον μας. Θα τραγουδήσουν ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Υακίνθη Λάγιου και ο Άγγελος Θεοδωράκης.
Να σημειωθεί πως το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στις “φεύγουσες” κακοποιημένες γυναίκες απανταχού της Γης. Γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο επιλέχθηκε ως κεντρική εικόνα της αφίσας της διοργάνωσης η «φεύγουσα κόρη», ένα μαρμάρινο γλυπτό από το χαμένο αέτωμα μικρού κτηρίου του Ελευσινιακού Ιερού, που χρονολογείται στις πρώτες δεκαετίες του 5ου αι. π.Χ.. Το γλυπτό απεικονίζει πιθανώς την Περσεφόνη (Κόρη), που τρέχει εναγωνίως να ξεφύγει από το θεό του Κάτω Κόσμου, τον Πλούτωνα, και η φωτογραφία είναι ευγενική παραχώρηση από το Φωτογραφικό αρχείο του Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Ελευσίνας.
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών ΕΔΩ
Προβολές:
Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Δευτέρα 25 – Σάββατο 30 Μαΐου
Ζώνες Προβολών: Καθημερινές 16:30-22:30 και Σάββατο 10:00-14:30 και 16:30-21:30
Εισιτήρια: 5€ ανά ζώνη προβολής
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
