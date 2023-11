Ρόμπιν Σάρμα: Ο συγγραφέας των best seller αυτοβελτίωσης και ηγεσίας έρχεται στην Αθήνα

Κλείσιμο

Ο διάσημος συγγραφέας των best seller,, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 14 Ιανουαρίου 2024 στοTAEKWONDO, προκειμένου να δώσει μία επιδραστικήμε θέμα την, την αυτογνωσία και την ηγεσία. Οι παραβρισκόμενοι θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον παγκοσμίου φήμης συγγραφέα και γκουρού σε θέματα ηγεσίας, που στόχο έχει να εμπνεύσει με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και επιτυχία.Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Ελεονώρα Μελέτη ενώ θα προλογίσει ο Απόστολος Κουμαρίνος, ιδρυτής της εταιρείας theSPEAKERS, ενός καινοτόμου χώρου ο οποίος εξειδικεύεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη της δημόσιας ομιλίας.Ο Ρόμπιν Σάρμα είναι ένας από τους πέντε κορυφαίους συμβούλους παγκοσμίως σχετικά με θέματα προσωπικής επιτυχίας και καλλιέργειας των ηγετικών ικανοτήτων. Το έργο του έχει κυκλοφορήσει σε περισσότερες από 75 χώρες και έχει μεταφραστεί σχεδόν σε 90 γλώσσες, καθιστώντας τον έναν από τους πιο πολυδιαβασμένους συγγραφείς στον κόσμο. Η φήμη του απογειώθηκε με το βιβλίο «», το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 5.000.000 αντίτυπα.Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 16 βιβλία τα οποία έγιναν best seller ενώ ανάμεσα στους φανατικούς θαυμαστές του συγκαταλέγονται από ροκ σταρ, μεταξύ των οποίων ο Τζον Μπον Τζόβι και η Τέιλορ Σουίφτ, βασιλείς, δισεκατομμυριούχοι κ.α. .Με στόχο την ανάδειξη της αυτοβελτίωσης και το ταξίδι της αυτογνωσίας, οι ιδρυτές της SELF MOTIVATION, ξεκινούν το όραμα τους με τη διοργάνωση του πρώτου διεθνών προδιαγραφών event στην Ελλάδα, κάνοντας ένα τολμηρό βήμα προς την υλοποίηση νέων δράσεων σχετικά με την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Κάνοντας την αρχή με προσκεκλημένο τον κορυφαίο Ρόμπιν Σάρμα και προετοιμάζοντας ακόμα μεγαλύτερα events, η SELF MOTIVATION ιδρύθηκε για να εμπνεύσει ότι όλα μπορούν να συμβούν όταν η ανθρώπινη θέληση είναι η μεγαλύτερη δύναμη.Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ